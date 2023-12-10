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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail işgali altındaki Gazze'de acil ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepkisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin, İngiliz The Guardian "Adalet bu mu? Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM'ye revizyon çağrısında bulundu." başlığı atarken, Alman Tagesspiegel, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil" başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

10.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 20:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'de acil ateşkes tasarısını reddeden ABD'ye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) sistemine gösterdiği tepki dünya basınında. Uluslararası basın, Erdoğan'ın "Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, reforme edilmesi olmazsa olmaz, şarttır şart." sözlerini manşetlerine taşıdı.

"ADALET BU MU?"

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Erdoğan'ın BMGK'yı kınadığını belirterek, "Adalet bu mu? Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM'ye revizyon çağrısında bulundu" başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters ise, Erdoğan'ın BMGK'da reform yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesi tek başına veto edebilmesini kınadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Dubai merkezli Al Arabiya, okurlarının karşısına "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayarak kınadı" ifadeleriyle çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Alman Tagesspiegel, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil"1 sözlerini manşetine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

ABD ve birçok ülkede yayın yapan Fox News, Erdoğan'ın BMGK'yi "İsrail Koruma Konseyi" diyerek eleştirdiğini belirtirken Batı'nın Gazze yaklaşımını "Barbarlık" ve "İslamofobi" olarak değerlendirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

İsrail merkezli Ynet gazetesi ise Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor" yorumuyla verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini ise "Erdoğan'ın ateşkes talebi yalnızca ABD'nin vetosu ile reddedildi. Bu adalet mi?" başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin, "Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, reforme edilmesi olmazsa olmaz, şarttır şart." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"ndaki konuşmasının devamında, "Bu Birleşmiş Milletlerle, bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyiyle insanlığın bir yere varması mümkün değil. Bunu sadece burada konuşmuyoruz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da aynen bu ifadeleri kullanan bir lider olarak söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İsrail yönetimine de tepki göstererek, "Gazze kasapları, uluslararası mahkemelerde insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda vereceklerdir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINA ABD ENGELİ

ABD, BMGK'de dün Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti. Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı. Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

GUTERRES 99'UNCU MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

Genel Sekreter Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99'uncu maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti. Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu. ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında

BM'NİN 99'UNCU MADDESİ NEDİR?

99'uncu madde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yani bir başka deyişle BM anayasasının bir hükmü olarak biliniyor. BM'nin en üst düzey diplomatı olan genel sekreterin, "kendi görüşüne göre uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit edebilecek her türlü konuyu" Güvenlik Konseyi'nin dikkatine sunabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Gazze\'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK\'ya tepki dünya basınında
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Uluslararası İlişkiler
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Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes tasarısını tek başına reddeden ABD ve BMGK'ya tepki dünya basınında - Son Dakika
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