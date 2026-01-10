Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hane İslam Eserleri Sergisi'nin Açılışına Katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hane İslam Eserleri Sergisi'nin Açılışına Katıldı

10.01.2026 18:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti.

Kaynak: DHA

