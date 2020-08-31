Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 100 ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 100 ülkeye su ürünleri ihraç ettiğini bildirdi.

Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Maliyetleri düşürmek için 2004'ten itibaren balıkçılara ÖTV'si düşük yakıt verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu uygulama ile balıkçılarımıza toplamda 2 milyar lira, güncel rakamlarla ifade edecek olursak 7 milyar liranın üzerinde bir destek sağladık." dedi.

Erdoğan, su ürünleri sektörüne son 18 yılda 2,7 milyar liralık sübvansiyonlu kredi desteği verildiğine işaret ederek, gemisi 12 metreden küçük olan yaklaşık 10 bin kıyı balıkçısının, 2017'de destekleme kapsamına alındığını anımsattı.

Kıyı balıkçılarına, bugüne kadar toplam 28 milyon lira, güncel değerle 43 milyon lira ödeme yaptıklarına değinen Erdoğan, iktidarları döneminde su ürünleri sektörüne verilen destek miktarının 13 milyar lirayı bulduğunu dile getirdi.

"100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri ihracat rakamlarının yıldan yıla artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Üçte ikisi Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, şu an 100 ülkeye su ürünleri ihraç ediyoruz. 2023 senesi için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini hamdolsun planlanandan 4 yıl önce yakaladık. Yeni hedefimiz 2 milyar dolardır. Allah'ın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçen yılki sezon açılışında müjdesini verdiği Su Ürünleri Kanunu değişikliğini 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Kanun değişikliğinin balıkçılığımız üzerindeki olumlu etkilerini üretimde artış olarak şimdiden görüyoruz. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kaçak av yapan 100'ün üzerinde gemiye el koyduk." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sebebiyle, geçerlilik süresi sona eren ruhsat tezkerelerinin vize ya da yenileme sürelerini uzatarak balıkçıları mağdur etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Aynı kapsamda balıkçı barınakları ile iç sularda avcılık hakkı kiralanan alanların kira borçlarını erteliyoruz. Bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, balıkçılara, çok önem verdiği birkaç hususu hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanoğlu olarak bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız ve yeryüzünde bulunan her şey ömrümüz süresince istifade edilmek üzere bize verilmiş emanetlerdir. Rızkımızı kazanırken sadece günü kurtarmanın değil, aynı zamanda yarına daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakmanın peşinde olacağız. Ağımızı denize atarken, o denizde evlatlarımızın ve gelecek kuşakların hakkı olduğunu asla unutmayacağız. Kaçak ve bilinçsiz avcılık, gelecek nesillerin hakkını gasbetmektir.

Bilhassa yasa dışı trol avcılığı, denizlerimizi tahrip eden, canlı hayatını yok eden en büyük yanlışlardan biridir. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın görevi olduğuna inanıyorum. Hiçbir kanun, hiçbir polisiye tedbir, sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Sizlerden kaçak, kuralsız bir şekilde avlanarak denizlerimizi tahrip edenlere rıza göstermemenizi rica ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılara bereketli, bol kazançlı bir sezon diledi.

Notlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "REİS" isimli balıkçı teknesi maketi hediye etti.

Pakdemirli, sezonu açılışında ilk satışı yapmanın gelenek olduğunu anımsatarak, bir kasa palamudu geliri Giresunlu afetzedeler için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkardı.

Açık artırma sonucunda 1 kasa palamudu 1,7 milyon liraya Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı satın aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olmasını diledi ve "Cemil Bey'den Derelinin ve Doğankent'in şu anda doğal gazını da süratle inşallah bu arada bitirmesini rica edeceğim. Çünkü bugün oralardaki vatandaşlarımızın hemen ilk söyledikleri doğal gaz." dedi.

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de seslenerek, doğal gaz ihtiyacının süratle karşılanmasını istedi.

Bakan Pakdemirli de Giresunlu afetzedeler için 100 bin lira yardım öngördüklerini, İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın da bunu karşılamaya gönüllü olduğunu anlattı.

Bu nedenle açık artırmanın 100 bin lirada son bulacağını beklediklerini ifade eden Pakdemirli, "Bu sizin bereketiniz. 1,7 milyon liraya bir kasa balığı vermiş olduk." şeklinde konuştu.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, av sezonu açılışı dolayısıyla dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen kalkan ve mersin balıklarını denize bıraktı.

Eyüpoğlu Ahmet Reis Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılarla telsiz görüşmesi yaparak, başarılı bir av sezonu diledi.

Bağlantı kuran balıkçılar ise "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, şerefler getirdiniz." diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Şeref bulduk. Ben de 'vira bismillah' diyerek inşallah bu sezon balığınız bol, bereketli olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, inşallah kazalardan belalardan muhafaza buyursun diyoruz. ya Allah, bismillah." karşılığını verdi.

Diğer balıkçılarla da telsizden görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı teknelerin üzerindeki pankartlarda Erdoğan'ın fotoğrafıyla "Reis aramızda, balıklar ağımızda", "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza yeni yasa için teşekkür ederiz. Yasa çıktı, balık çoğaldı." yazıları yer aldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Evli kadını mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi darp edildi Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Maksimum sertliği göstermeye hazırız         
17:00
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
16:05
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi         
15:42
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı         
15:32
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak         
14:56
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı         
14:48
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı         
14:40
İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi         
14:04
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
13:40
Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor Beşiktaş Gökhan Töre için Malatyaspor'u ikna etti! Takas için Umut Nayir'in kararı bekleniyor         
13:13
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı         
12:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı         
12:53
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı         
12:37
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu         
09:25
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 04:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei