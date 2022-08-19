Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1)

19.08.2022 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'u her köşesiyle ayrı sevdiğini söyledi.

Geçen hafta Üsküdar'daki Ayazma Camisi'ni ibadete, Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi'ni ise hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, temmuzda İbn Haldun Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldıklarını dile getirdi.

Dünyanın dört gözle beklediği Ukrayna tahılının İstanbul Boğazı üzerinden taşınması törenine şahitlik ettiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Yine geçtiğimiz ay Eyüpsultan Belediyemizin toplu açılış törenini yaptık. İstanbul'da yenilenen Arkeoloji Müzelerimizi hizmete açtık. Ülkemizin yakın tarihindeki en büyük ihanet olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle şehit ve gazilerimizi Saraçhane'de andık. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünün coşkusunu da millet bahçesi olarak düzenlemeye başladığımız Atatürk Havalimanı alanında hep beraber yaşamıştık." ifadelerini kullandı.

"Biz söz verdik mi yaparız"

Eğitimden kültür-sanata, uluslararası etkinliklerden milli bayramlara kadar ülkeye ve şehre değer katan her anda İstanbul'la birlikte olduklarını vurgulayan Erdoğan, törene 60-70 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.

İki gün önce, 18 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, depremin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak acısının yüreklerde halen ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

"Rabb'imden bizleri her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylemesini diliyorum." diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, o felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında kim vardı? Şu anda tabii rahmetli olmuş Ecevit vardı değil mi? Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bingöl depremini hatırlayın, Van depremini hatırlayın, Simav'ı hatırlayın, Kütahya'yı hatırlayın. Bütün bu depremlerde, Gölcük depremini hatırlayın, Sakarya'yı hatırlayın, Kocaeli'nin genelini hatırlayın, hepsinde anında, Malatya'da, Elazığ'da bütün bu şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Çünkü biz söz verdik mi yaparız ve yaptık." diye konuştu.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Esenler'de)Projenin ilk etabını oluşturan yaklaşık 2 bin 100 konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine veriyoruz.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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