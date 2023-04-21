Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi verdi: Kentsel dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili müjdeler paylaştı.

"MALİYETİN YARISINI DEVLET OLARAK BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Erdoğan, "İlk müjde, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yapmak isteyen vatandaşın önüne 1,5 milyon maliyet çıktı, 750 bin lirasını hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirayı vatandaş kendisi koyacak ve hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 m2 için 3+1 için ev için 1,8 milyonun yarısına tekabül eden 900 bin lira olacak" dedi.

"TÜM BU DÖNÜŞÜMLER TOKİ GÜVENCESİYLE GERÇEKLEŞECEK"

"Borçlanacaksa vatandaş ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TÜFE memur artış oranından yüksek olmayacak şekilde borcunu ödeyebilecek. 750 bin liralık aylık taksit , 900 bin lira için aylık taksit 6750 lira olacak. Cebinde birikmişi olmayan vatandaş güvenli yuva sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesiyle gerçekleştirilecek, herhangi istismara yer bırakmayacağız. Parsel bazlı dönüştürmek isteyenlere 0,74 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi kullandıracağız. Hibe ve krediyle devlet milletin yanındadır. Kampanyayı İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan 300 binini 200 bini yerinde 100 binini rezerv alanlarda olmak üzere bir yıl içinde tamamlamaktır. Önümüzdeki çarşamba günü başvurular başlayacak. Kampanyanın detaylarını bakanlık duyuracak" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA KİRA YARDIMINI 5200 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

Erdoğan konuşmasının devamında bir müjde daha paylaştı: "İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız. Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğalgaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.

"ENFLASYONU ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMEN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir. Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız.

"2013'TEN SONRA BİZİM IMF İLE İŞİMİZ KALMADI"

2013'te IMF ile işimiz bitti. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, almayacağız dedik ve almadık. IMF'nin başındaki zata burayı ben idare ederim, siz idare edemezsiniz dedim. 2013'ten sonra bizim IMF ile işimiz kalmadı. Merkez Bankası'nda 122 milyar dolara çıktı rezerv. Bebecan hatırlıyorsun değil mi o günleri? O işlerin kararını veren, son imzayı atan kim? Ben başbakandım. Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Şu anda zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya yaklaştıkları dönem."