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Görüşmenin kendisi kadar konuşulacak görüntü! Sehpanın boyutu Avrupa'ya bir mesaj mı?

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'YA GİTTİ - Son Dakika

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