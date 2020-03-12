Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Toplantı sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapacak. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fahrettin Altun, fuat oktay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:40:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]