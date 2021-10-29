Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

10 BÜYÜKELÇİ DAVET EDİLMEDİ

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen tebrik törenine davet edilmedi. Bu ülkeler, hiçbir seviyede tebrik töreninde temsil edilmedi. Büyükelçilere, bu programa davet edilmeyeceklerinin önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

10 BÜYÜKELÇİ KAVALA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

10 büyükelçi, tutuklu bulunan Osman Kavala için çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti. Daha sonra büyükelçiler Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını taahhüt ederken, "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri de iptal edilmişti.