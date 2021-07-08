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Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak - Son Dakika

Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak

08.07.2021 11:28

"On5Sıfır7 Film Haftası"nda Türk ve dünya sinemasından seçilen darbe ve direniş temalı filmler izleyiciyle buluşacak.

"On5Sıfır7 Film Haftası"nda Türk ve dünya sinemasından seçilen darbe ve direniş temalı filmler izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği film haftasında, özel bir seçki sinemaseverlere sunulacak.

On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında bulunan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin hazırlıklarının nisan ayından bu yana sürdüğünü söyledi.

Kabil, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlamak amacıyla film haftasının hayata geçirildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu hafta içinde neler yapabiliriz diye düşündük. 15 Temmuz olayına ilişkin dünya sinemasında değinilecek temalar, darbe, direniş ve özgürlük olmalıydı. Tabii daha geniş kapsamda düşünecek olursak sömürgecilik, antiemperyalizm, antikolonyalizm gibi dünya ve insanlık tarihini, toplumları yakından ilgilendiren konuları da ele alacak geniş bir sinema ve film portföyünden yaklaşmak istedik. Bu bağlamda bütün dünya sinemasını taramamız gerekti." dedi.

"İnsanlığın yüreğine dokunan filmler var"

Dünyanın çeşitli ülkelerinde darbelerden muzdarip olmuş toplumların hikayelerine de film haftasında yer verileceğinin altını çizen Kabil, Malezya, Pakistan, Azerbaycan, Çeçenistan, Mısır, Libya, Nijerya ve Cezayir filmlerinden bir seçki oluşturduklarını kaydederek, "Bu programda hakikaten insanlığın yüreğine dokunan, bazı ülkelerin, başka ülkeleri, toplumları ve halkları esaretleri altına alma çabalarını, zaman zaman bunda başarılı olmalarını ama daha çok halkların bunlara karşı direnişlerini, özgürlük mücadelelerini işleyen filmler var." diye konuştu.

İhsan Kabil, her gün 3 seansta halka açık ve ücretsiz olarak filmlerin gösterileceğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında 17 Temmuz'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek uluslararası panele de değinen Kabil, Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih, yönetmen Nazif Tunç ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in panele konuşmacı olarak katılacağını söyledi.

Projenin gelecek yıllarda gelişerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekleyen Kabil, şöyle devam etti:

"Bu yıl bunu bir film haftası olarak ele aldık ama gelecek yıldan itibaren festivale dönüştürme amacımız var. Ayrıca yan etkinlikler olarak 3 tane yarışma da planlıyoruz. Bir tanesi yine bu temalarda bir kısa film yarışması, bir diğeri belgesel film yarışması, üçüncü kategori de senaryo yarışması."

"15 Temmuz ruhunun geleceğe taşınması lazım"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdim ise 15 Temmuz'u doğru tanımlamanın ve doğru algılamanın önemine dikkati çekerek, "15 Temmuz, failleri yani hainler ve destekçileri bakımından büyük bir darbe, işgal, iç savaş girişimiydi. Şehitler, gaziler, din, devlet, vatan ve millet müdafaası için meydanlara inen sivil halk açısından ise şanlı bir diriliş ve direniş destanı idi." dedi.

Bu hatırayı ve ruhu gündeme getirmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için darbe girişiminin 5. yılında, derneğin çeşitli faaliyetler yaptığını kaydeden Erdim, şunları söyledi:

"15 Temmuz kalkışması ilk değildi, Allah korusun ama son da olmayabilir. Onun için bu ruhun geleceğe taşınması, yeni nesillere intikal etmesi lazım. Bu noktadan hareketle, artık 15 Temmuz ruhunu yaşatacak geleceğe taşıyacak, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri organize etmeye karar verdik."

Zekeriya Erdim, danışma ve yönetim kurullarıyla yapılan istişareler sonucu, darbe, direniş ve özgürlük temasıyla On5Sıfır7 Film Haftası'nı düzenlemeye karar verdiklerini aktararak, etkinliklerin sonraki yıllarda da farklı temalarda süreceğini ifade etti.

Açılışın Atlas Sineması'nda gerçekleştirileceğini söyleyen Erdim, gelecek sene, çocuk, genç ve yetişkinler için hikaye, deneme, roman, şiir, tiyatro, senaryo, resim, karikatür, kısa film, belgesel, fotoğraf, video ve beste dalında yarışmalar düzenleyeceklerini kaydetti.

Erdim, kültür sanatın önemine dikkati öekerek, "15 Temmuz, diriliş, direniş ruhunu, eğitim, kültür ve sanat etkinlikleriyle geleceğe taşımak, yeni nesillere intikal ettirmek niyeti ve gayreti içindeyiz. Bizim gösterdiğimiz bu gayrete, bu yaklaşıma inşallah gençlerin de sahip çıkmalarını bekliyoruz. Onlar öyle bir diriliş ve direniş hamlesi içinde olsunlar ki kimse bir daha 15 Temmuz ve benzeri kalkışmaları göze alamasın." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya sinemasından filmler de gösterilecek

Türkiye'den Alper Çağlar imzalı "Börü" filminin gösterileceği etkinlikte, Dağlık Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgaline karşı, Azerbaycan'ın verdiği mücadeleyi anlatan "Dolu", 1973'te Şili'de yapılan askeri darbeyi konu alan 1982 ABD yapımı ödüllü film "Kayıp (Missing)", 2013'te Kahire'de gerçekleşen askeri darbe esnasında yaşananları yansıtan "Çarpışma (Eshtebak)" filmleri sunulacak.

Ayrıca Sırp kuşatması altındaki Saraybosna'da insanların canları pahasına verdikleri güçlü mücadeleyi izleyiciye aktaran Bosna-Hersek yapımı "Kusursuz Çember" (Savrseni Krug), Fransız sömürgesi altındaki Cezayir'de halkın özgürlük direnişini işleyen ödüllü film "Ateş Yılları Günlükleri" (Waqa-i Sanawat al-Jamr), İsrail'in kurulduğu 1948'de, Filistinlilerin kendi yurtlarında yaşadıkları zulmü ve topraklarının elden gitmesini hikayeleştiren "Filistin'e Veda" (Bezmandeh) adlı yapımlar da beyazperdeye yansıyacak filmler arasında yer alıyor.

Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gösterimlerin yapılacağı etkinlik, 12-18 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Hafta dıolayısıyla ayrıca "Sinemada Darbe ve Direniş Teması" başlıklı bir panel de düzenlenecek.

"Darbe-Direniş-Özgürlük" temasının temel kavramsal çerçevesini oluşturduğu proje ve etkinliklerle ilgili geniş bilgiye "www.on5sifir7filmhaftasi.com" sitesinden ulaşılabilecek.

Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak
Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak
Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak
Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak
Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak

15 Temmuz, Kabil, Darbe, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbe ve direniş temalı filmler On5Sıfır7 Film Haftası'nda seyirciyle buluşacak - Son Dakika


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