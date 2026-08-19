Data Center Eurasia 2026, Küresel Veri Merkezi Ekosistemini Yeniden İstanbul’da Buluşturacak - Son Dakika
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Data Center Eurasia 2026, Küresel Veri Merkezi Ekosistemini Yeniden İstanbul’da Buluşturacak

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Veri merkezi ve dijital altyapı ekosistemine adanmış Türkiye’nin uluslararası fuar ve konferans platformu Data Center Eurasia, 7–10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci kez düzenlenecek.

Enerji sistemleri, soğutma teknolojileri, bulut altyapısı, yapay zekâ çözümleri ve dijital bağlantı altyapısını tek çatı altında buluşturan etkinlik; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’dan küresel teknoloji sağlayıcılarını, bölgesel yatırımcıları, kamu otoritelerini ve sektör karar vericilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Başarılı geçen ilk organizasyonun ardından Data Center Eurasia, hızla büyüyen veri merkezi pazarı için İstanbul’u stratejik bir buluşma noktası olarak konumlandırmayı sürdürüyor.

Türkiye, Bölgesel Bir Dijital Merkez Olarak Konumunu Güçlendiriyor

Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan eşsiz coğrafi konumu, hızla artan dijital talep ve genişleyen teknoloji ekosistemi sayesinde Türkiye, veri merkezi yatırımları açısından önemli bir destinasyon haline geliyor.

Data Center Eurasia 2026, farklı bölgelerden küresel hyperscaler’ları, altyapı sağlayıcılarını, teknoloji üreticilerini ve alım heyetlerini ağırlayarak uluslararası iş birliklerini hızlandıracak bir platform görevi görecek.

Konferans programında ele alınacak başlıca sektör konuları şunlardır:

• Veri merkezi yatırımları ve finansman stratejileri

• Enerji dayanıklılığı ve sürdürülebilir güç altyapısı

• Yapay zekâ destekli veri yönetimi ve otomasyon

• Bulut ve edge bilişimdeki gelişmeler

• Siber güvenlik ve regülasyonlara uyum

Sektör liderleri, kamu temsilcileri, yatırımcılar ve akademik uzmanların bilgi paylaşımına ve geleceğe odaklı tartışmalara katkı sunması beklenmektedir.

2026’da Daha Güçlü Uluslararası Katılım Bekleniyor

İlk organizasyonda, 39 ülkeden ziyaretçiler; sektörün önde gelen markaları ve paneller, keynote sunumlar ile teknik oturumlardan oluşan kapsamlı bir konferans programı ile bir araya geldi.

2026 yılında etkinliğin uluslararası etkisini önemli ölçüde artırması hedeflenmektedir. Hedefler arasında şunlar yer almaktadır:

• 100’ün üzerinde katılımcı firma ve sponsor

• 150’den fazla global marka

• 100’den fazla uluslararası konuşmacı

• 20’den fazla konferans paneli ve teknik oturum

• 7.000’in üzerinde profesyonel ziyaretçi

Sınır ötesi yatırım fırsatlarını ve teknoloji iş birliklerini teşvik etmek amacıyla ülke odaklı özel oturumlar ve uluslararası delegasyon programları da planlanmaktadır.

Veri Merkezi Ekosistemi İçin 360° Bir Platform

Fuar alanında; güç sistemleri, soğutma teknolojileri, bağlantı altyapısı, otomasyon, yapay zekâ uygulamaları ve sürdürülebilir veri merkezi operasyonlarına yönelik yeni nesil çözümler sergilenecektir.

Fuar ve konferans programına ek olarak, özel olarak planlanan B2B görüşmeler, networking etkinlikleri ve VIP buluşmaları sayesinde katılımcılar stratejik iş birlikleri geliştirme ve yeni pazarlara açılma fırsatı bulacaktır.

Dijital Altyapının Geleceğini Şekillendirmek

Marmara Fuarcılık tarafından düzenlenen Data Center Eurasia, Türkiye’nin dijital altyapı ve veri merkezi yatırımları alanındaki bölgesel merkez rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası delegasyonlar, küresel teknoloji liderleri ve kamu paydaşlarının katılımıyla etkinlik; dayanıklı, sürdürülebilir ve geleceğe hazır dijital ekosistemlerin gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Etkinlik Bilgileri

Mekan: İstanbul Fuar Merkezi (İFM), İstanbul — Türkiye

Tarih: 7–10 Ekim 2026

Web sitesi: www.datacentereurasia.com

Konferans, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Etkinlik Data Center Eurasia 2026, Küresel Veri Merkezi Ekosistemini Yeniden İstanbul’da Buluşturacak - Son Dakika

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