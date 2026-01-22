Davos'ta Gazze Barış Kurulu Kuruldu

(ANKARA) - İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen törenle Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı. Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldı. Törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze'de kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve bölgenin silahsızlandırılması için Barış Kurulu'nun resmen devreye girdiğini" söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünya liderleri, Gazze Barış Kurulu'nun kuruluşu için imza töreninde bir araya geldi. Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump, konuşmasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner başta olmak üzere sürece katkı sunan isimlere teşekkür etti. Trump, birçok ülkenin Barış Kurulu'na katılım için resmi bildirim aldığını belirterek, "Herkes bunun bir parçası olmak istiyor. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere birçok kurumla birlikte çalışacağız" dedi.

" Orta Doğu'da barışın sağlandı; sekiz savaşı sona erdirdik"

Davos'ta iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve çok sayıda devlet başkanıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Trump, "Barış Konseyi'nin resmen oluşturulmasına yönelik en kritik toplantılardan birinin yapıldığını" söyledi. "Orta Doğu'da barışın sağlandığını" savunan Trump, "Kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği sonuçlar elde ettik. Sekiz savaşı sona erdirdik. Bir yenisinin de çözüme kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Trump, Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek, son aylarda yaşanan can kayıplarına dikkati çekti ve görüşmelerde ilerleme sağlandığını dile getirdi.

"Gazze'nin silahsızlandırılması ve sınır güvenliğinin sağlanmasının ardından BM ile çalışmaların sürecek"

Konuşmasında ekonomi başlıklarına da yer veren Trump, "ABD ekonomisinin düşük enflasyonla güçlü bir büyüme sürecine girdiğini" belirtti. Ülkesine 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü alındığını, ticaret açığının ise bir yıl içinde yüzde 77 oranında azaltıldığını kaydeden

Trump, nükleer silaha sahip "Hindistan ile Pakistan arasında başlayan çatışmanın durdurulduğunu, Gazze'de ise kalıcı ateşkes için adımlar atıldığını söyledi. Gazze'nin silahsızlandırılması ve sınır güvenliğinin sağlanmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışmaların süreceğini ifade eden Trump, 20 rehinenin teslim edilmesi için yoğun çaba gösterildiğini de aktardı.

"Suriye yönetimiyle temas kurduk ve yaptırımları kaldırdık"

Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara da değinen Trump, "El-Bağdadi'yi ilk dönemimde etkisiz hale getirdik. Suriye'de onları çok sert vurduk." diye konuştu. Suriye Devlet Başkanı ile görüştüğünü aktaran Trump, "Çok büyük ilerleme kaydediyor. Tüm yaptırımları kaldırdık. Bu onlara nefes alma imkanı verdi" ifadelerini kullandı. Trump, şunları söyledi:

"Nükleer silaha sahip olmalarına iki ay kalmıştı. Buna izin veremezdik. İran konuşmak istiyor ve konuşacağız. Ayrıca Suriye'de IŞİD'i de vurduk; ilk yönetimimde de çok sert bir şekilde vurmuştuk. Hatırlarsınız, IŞİD'in kurucusu El-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdim. Biden yönetimi döneminde biraz yeniden toparlanmaya çalıştılar ama Suriye'de onları çok sert vurduk. Bu arada Suriye Devlet Başkanı'yla konuştum; çok büyük ilerleme kaydediyor, gerçekten olağanüstü bir ilerleme. Bundan çok memnunuz. Tüm yaptırımları kaldırdık, bu da onlara nefes alma imkanı verdi. Kendisi çok, çok sıkı çalışıyor ve her şeyi bir araya getireceğini düşünüyorum."

"Venezuela ile enerji alanında yeni iş birliklerinin gündemde"

Venezuela ile yürütülen temaslara değinen Trump, enerji alanında yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu ifade etti. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, Barış Kurulu'nun gönüllü olarak katılan ülkelerden oluştuğunu ve dünya barışı için önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

"Diktatör Maduro'yu yakaladık; Venezuela halkı bundan çok memnun"

Trump, Venezuela'ya ilişkin açıklamasında ise, "Kanun kaçağı diktatör Nicolas Maduro'yu yakaladık. Venezuela halkı bundan çok memnun" ifadesini kullandı. Trump, Venezuela ile enerji alanında yürütülen çalışmalara değinerek, "Ülkeyi J.A. Doyle şirketlerimize açıyoruz ve bu süreç çok iyi gidiyor. Şimdiden 50 milyon varil petrolü çıkardık; bunun büyük bir kısmı Venezuela'ya geri gidecek." dedi. Venezuela'nın petrol rezervlerinin büyüklüğüne işaret eden Trump, "Dünya petrolünün yüzde 62'si bizde, Venezuela ise bizden sonra en fazla petrole sahip ülkelerden biri. Üretimleri çok düşük ama çok hızlı artacak" ifadelerini kullandı.

"ABD'li petrol şirketleri, Venezuela'ya yoğun ilgi gösterdi"

"ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela'ya yoğun ilgi gösterdiğini" belirten Trump, "Tüm petrol şirketleri oraya girmek istiyor, sahaları gezmeye başladılar" diye konuştu. Askeri operasyonlara da değinen Trump, "Ordumuz olağanüstüydü. İkinci bir dalga geliyordu ama gerek kalmadı. İlk dalga yeterliydi" dedi.

"Gazze'deki savaşın kalıcı şekilde sona ermesi için harekete geçtik"

Trump, "Gazze'deki savaşın kalıcı şekilde sona ermesi için harekete geçtik. Dünyadaki çatışmaları sona erdirerek daha güvenli ve barışçıl bir küresel düzen oluşturacağız." diye konuştu. Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, başkanlık süresince çok sayıda çatışmanın sona erdirildiğini belirterek, özellikle Hindistan ile Pakistan arasında nükleer güçleri karşı karşıya getirebilecek bir savaşın durdurulmasının "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

"Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurmuş olmaktan büyük mutluluk duyduk"

Trump, "Hindistan ve Pakistan arasında başlayan savaşı durdurmuş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bunlar iki nükleer güç. Pakistan Başbakanı'nın, 'Başkan Trump, işler gerçekten yaşanmadan hemen önce bunu durdurarak 10, belki de 20 milyon hayat kurtardı' demesi benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Görev süresinde dokuz ay içinde sekiz savaşı sona erdirdiğini savunan Trump, bu çatışmalar arasında Kamboçya ve Tayland'ın da bulunduğunu söyledi. Trump, birçok ülkenin liderinin Davos'ta bir araya geldiğine işaret ederek, "Kosova ve Sırbistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda, Pakistan ve Hindistan, İsrail ve İran, Mısır ve Etiyopya… Bunların hepsi üzerinde şu anda çalışıyoruz" dedi.

"Ermenistan ile Azerbaycan liderleriyle yakın ilişkiler kurduk"

"Mısır ile Etiyopya arasındaki Nil Nehri üzerindeki baraj anlaşmazlığına" değinen Trump, "Bu baraj Nil'e suyun ulaşmasını engelliyor. Zor bir mesele ama çözeceğiz. Nil'i düşündüğümde, içinde su olan Nil'i düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Trump, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sürece de değinerek, "birçok liderle yakın ilişkiler kurduğunu" söyledi. Gazze'deki savaşın da sona yaklaştığını savunan Trump, "Daha önce devasa yangınlar olan şeyler şimdi küçük yangınlara dönüştü ve onları kolayca söndürebiliriz" diye konuştu.

"Orta Doğu'daki barış sürecine 59 ülkenin dahil oldu; Hamas, silahlarını bırakmak zorunda"

"Orta Doğu'daki barış sürecine 59 ülkenin dahil olduğunu" belirten Trump, Hamas'a tepki göstererek, "Silahlarını bırakmak zorundalar. Yapmazlarsa bu onların sonu olur" dedi. Trump, Hizbullah ve Lübnan konusunda da adım atılması gerektiğini ifade etti.

"İran konuşmak istiyor ve konuşacağız"

İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, haziran ayında İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesinin ortadan kaldırıldığını savunarak, "Buna 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' adını verdik. Nükleer silaha sahip olmalarına iki ay kalmıştı. Buna izin veremezdik" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, "İran konuşmak istiyor ve konuşacağız" dedi.

"Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ve diğer yerlere yönelik tehditler gerçekten sakinleşiyor"

"Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya ve diğer yerlere yönelik tehditler gerçekten sakinleşiyor" diyen Trump, Nijerya'da Hristiyanlara yönelik saldırılar düzenleyen terörist gruplara karşı da operasyonlar yürütüldüğünü söyledi.

"ABD savunma bütçesi, bu yıl 1 trilyon doların üzerine çıktı"

ABD Ordusu'nun yeniden yapılandırıldığını ve savunma bütçesinin bu yıl 1 trilyon doların üzerine çıktığını kaydeden Trump, gelecek yıl bütçenin 1,5 trilyon dolara ulaşacağını belirtti. Trump, "Ülkemiz ekonomik olarak hiç bu kadar iyi olmamıştı" dedi. NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına da değinen Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhüt aldım. Herkes yaptı, İspanya hariç" ifadelerini kullandı.

"Deniz yoluyla ülkeye sokulan uyuşturucunun neredeyse tamamının engellendi"

ABD'nin güney sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, deniz yoluyla ülkeye sokulan uyuşturucunun neredeyse tamamının engellendiğini belirterek, "Denizden gelen uyuşturucuların neredeyse yüzde 100'ünü durdurduk" dedi.

"Ukrayna'daki asla yaşanmaması gereken korkunç bir savaş"

Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarında Trump, "Asla yaşanmaması gereken korkunç bir savaş. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinden söz eden Trump, "Putin'e 'Bunu yapamazsın' derdim" şeklinde konuştu.

"Bu Kurul, şimdiye kadar kurulmuş en etkili yapılardan biri olma potansiyeline sahip"

Barış Kurulu'nun kuruluş sürecine de değinen Trump, Kurul'un başkanlığını üstlenmenin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu vurgulayarak, "Bu Kurul, şimdiye kadar kurulmuş en etkili yapılardan biri olma potansiyeline sahip" dedi. Konseyin faaliyete geçtiğini belirten Trump, "Neredeyse her ülke bunun bir parçası olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de artık insanların açlıktan öldüğüne dair hikayeler duymuyorsunuz"

Gazze'ye ilişkin açıklamalarında Trump, geçen ekim ayında çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir plan açıkladıklarını hatırlatarak, "Bu vizyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle kabul edildi" dedi. Ateşkesin sürdürüldüğünü ve rekor düzeyde insani yardım ulaştırıldığını belirten Trump, "Artık insanların açlıktan öldüğüne dair hikayeler duymuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Gazze'de hayatta olan son 20 rehinenin tamamının serbest bırakıldığını açıklayan Trump, "Bu çok zor bir işti ama başardık. Hepsini kurtardık, tamamını" dedi. Hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının da ailelerine teslim edildiğini belirten Trump, "Bir istisna dışında hepsini geri getirdik, son kişi için de çok yakınız" diye konuştu.

"Kalan son rehineler de derhal iade edilmeli"

Hamas'a çağrıda bulunan Trump, "Kalan son rehineler de derhal iade edilmeli" dedi. Gazze'nin geleceğine ilişkin olarak ise, "Gazze'nin silahsızlandırılmasını, düzgün şekilde yönetilmesini ve yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"BM'nin muazzam bir potansiyeli var ama bunu kullanmadı"

BM'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "BM'nin muazzam bir potansiyeli var ama bunu kullanmadı" dedi. Sona erdirildiğini söylediği sekiz savaşta BM ile çalışmadığını belirten Trump, Barış Konseyi'nin BM ile birlikte "benzersiz" bir yapı oluşturabileceğini söyledi.

İmzalar atıldı

Konuşmasının sonunda Trump, Barış Konseyi'nin resmen hayata geçirilmesi için Kurul Tüzüğü'nü imzalamak üzere sahneye ülkelerin temsilcileri de sırayla davet etti. İlk imzayı ABD Başkanı Donald Trump attı. Törene katılan imzalarını attı. Bakan Fidan da imza atanlar arasındaydı.

İmza töreninden sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuşma yaptı. Rubio, Barış Konseyi'nin kuruluşunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonunun bir sonucu olduğunu belirterek, sürecin yalnızca bir diplomatik girişim değil, somut sonuçlar üretmeyi hedefleyen bir adım olduğunu söyledi.

Rubio: "Bu başkanlık dönemi tarihseldir"

Sözlerine "Bugün burada bulunmak benim için bir onur. Tarihi bir başkanlık döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmak da büyük bir onur" diye başlayan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın liderliğine vurgu yaptı. Rubio, "Bu başkanlık dönemi tarihseldir; çünkü Başkan Trump, başkalarının neyin mümkün ya da neyin imkansız olduğunu söylediğiyle sınırlı olmayan bir liderdir" dedi.

Trump'ın geçmişteki kalıplarla hareket etmediğini belirten Rubio, "Barış adına, gerekli gördüğünde herkesle konuşmaya ve temas kurmaya isteklidir. Elbette her zaman Amerikan halkını ve ulusal güvenliğimizi ilk sıraya koyar; ancak barışın hepimiz için hayati olduğunun da farkındadır" ifadelerini kullandı.

"Hayatını kaybetmiş 28 rehine, hala hayatta olan diğerleri"

Gazze'deki duruma değinen Rubio, birkaç ay öncesine kadar çatışmanın çözümsüz görüldüğünü hatırlatarak, "Hayatını kaybetmiş 28 rehine, hala hayatta olan diğerleri… Kimse, daha fazla çatışma ve kan dökülmeden bunun çözülebileceğine inanmıyordu." dedi. Rubio, son 70 yılda kurulan birçok uluslararası kurumun bu konuda etkili bir çözüm üretemediğini savundu. Rubio, "Başkan Trump, imkansızı hayal edecek vizyona, bunun yapılabileceğine inanacak kararlılığa ve bunu tüm kalbiyle takip edecek cesarete sahipti" diye konuştu.

"İmkanlarının sınırsız olduğuna inandığım bir Barış Kurulu'na sahibiz"

Barış Kurulu'na ilişkin değerlendirmesinde Rubio, "İmkanlarının sınırsız olduğuna inandığım bir Barış Kurulu'na sahibiz" ifadesini kullandı. Konseyin önceliğinin Gazze'de sağlanan barışın kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirten Rubio, "Bu, Başkan Trump'ın en yüksek önceliğidir ve bunun başarıya ulaşması için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Rubio,Barış Kurulu'nun yalnızca bir danışma mekanizması olmadığını vurgulayarak, "Bu sadece bir Barış Kurulu değil; bu bir eylem konseyidir." ifadelerini kullandı. Trump'ı "eylem başkanı" olarak tanımlayan Rubio, uluslararası toplantıların çoğu zaman sonuç üretmediğine işaret etti.

"Uluslararası ilişkilerde sıkça, güçlü ifadeler içeren konuşmalar yapılır ama sonunda hiçbir şey değişmez" diyen Rubio, Davos'ta bir araya gelen liderlerin ise sonuç odaklı olduğunu söyledi. Rubio, "Bugün, bunun başlangıcıdır; dünyanın geri kalanı için de neyin mümkün olduğunu gösteren yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

Gazze'ye ilişkin sunulan planın yalnızca umut verici değil, aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu savunan Rubio, "Yeter ki gereken zamanı ve emeği ortaya koyalım." ifadelerini kullandı. Bu sürecin, başka bölgelerde çözümsüz görülen çatışmalar için de örnek oluşturacağını söyledi.

"Geçmişte rakip olmuş taraflar bile bu Kurul çatısı altında bir araya geldi"

Konuşmasının sonunda Rubio, Barış Kurulu'na katılan ve katılım taahhüdünde bulunan ülkelere teşekkür ederek, "Bugün burada, farklı geçmişlere sahip ülkeleri bir arada görüyorsunuz. Geçmişte rakip olmuş taraflar bile bu Kurul çatısı altında bir araya geldi" dedi.