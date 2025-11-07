Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu - Son Dakika
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu
07.11.2025 06:23
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, odun toplamak için ormana giden yaşlı çift, devrilen traktörlerinin altında ölü olarak bulundu. İki gün boyunca kendilerinden haber alınamayan çiftin kaybolması, oğullarının muhtarı bilgilendirmesiyle ortaya çıktı.

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden çiftten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

TRAKTÖRÜN ALTINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi. Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

RAMPAYI ÇIKAMAYAN TRAKTÖR DEVRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in 20 DL 669 plakalı traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih SARIOĞLU:
    bu traktör kazalarındaki kayıp normal trafik kazalarından çok fazla basının haberi olmuyor çoğunda 4 0 Yanıtla
  • Talat güzel:
    Özellikle bu Massey 135 lik tark traktörler kullanıma yasaklanmalı fren diye bişey yok bunlarda 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.