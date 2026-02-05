Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık - Son Dakika
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık
05.02.2026 15:18
6 Şubat depremlerinin 3. yılında Osmaniye'de düzenlenecek anma programı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, afetin hemen ardından sahaya inildiğini belirterek, Bakan Kurum'un koordinasyonunda hızlı bir planlama ve proje sürecinin yürütüldüğünü söyledi. Yılmaz, 3 yıl içinde 455 bin konutun teslim edildiğini, Emlak Konut olarak ise 86 bin konutun hak sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Bölgede inşa çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl deprem şehitlerini anmak için Osmaniye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. " Türkiye'min Gücüne Bak" temalı törende, deprem şehitleri için dualar edilecek.

"AFETİN ARDINDAN HEMEN SAHAYA KONUMLANDIK"

Depremin ardından yürütülen ilk çalışmaları ve koordinasyon sürecini anlatan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Öncelikle asrın felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanların ailelerine ve milletimize de sabırlar diliyorum. Afetin hemen ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlanmıştık. Sayın Bakanımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda öncelikle planlama ve proje indirme çalışmaları sahada yapıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz üç yıllık süre zarfında 455 bin konutu vatandaşlarımızla 27 Aralık'ta Hatay'da yaptığımız törenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törenle teslim etmiş olduk. Bu süreçte Emlak Konut olarak biz de 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

"EBRAR SİTESİ EN AĞIR KAYIPLARIN YAŞANDIĞI YERLERDEN BİRİYDİ"

Depremin merkez üssü ve en büyük yıkımın yaşandığı alanlardan biri olan Ebrar Sitesi'ndeki çalışmaları anlatan Yılmaz, "Buradaki çalışmalar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Koordinasyonunda, TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak yapıldı. Aslında depremin merkez üssü Maraş ve burada en ağır yara alan, en fazla can kaybı verdiğimiz yerlerden bir tanesi şu anda içerisinde bulunduğumuz Ebrar Sitesi'ydi. 22 bloklu bir sitede burada 18 bloğun yıkıldığı ve 1400'ün üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir siteydi burası. Tabii bu çalışmaları biz yaparken öncelikle yaptığımız iş aslında zemin etütleri. Zemin etütlerinden sonra çıkan reçeteyle sahada uygulama yapıyoruz ve burada gördüğümüz sitede her bir bloğun altında 100 ila 150 kazık sağlam zemine ulaşmak adına tamamlandıktan sonra betonarme inşaatlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

"1 YIL İÇİNDE 678 KONUT VE 107 TİCARİ ALAN TESLİM EDİLDİ"

Teslim edilen konutlar ve bölgede yeniden başlayan yaşam sürecini de paylaşan Yılmaz, "Buradaki imalatlara başladıktan sonra 1 yıl içerisinde geçtiğimiz sene 6 Şubat'ta vatandaşlarımıza buradaki 678 adet konutla 107 adet ticari alanı teslim etmiş olduk. Bir yıldır aslında burada yaşam devam ediyor. Tabii ki kayıplarımızın hâlâ sızısı yüreğimizde ama buradaki konutların teslim edilmiş olması ve yaşamın başlamış olması da önemliydi. Vatandaşlarımız bu güvenli konutlarında bir yıldır huzurla, güvenle oturuyor. Çocuklarımızı görüyoruz, parklarda oynuyorlar. Yine aynı şekilde sosyal donatıları, okulları, buradaki bütün altyapı imalatları bütün bölge için birlikte tasarlanarak yapıldı." dedi.

"EN ÖNEMLİ KRİTER DEPREM GÜVENLİĞİYDİ"

Son olarak yeni yapıların güvenlik anlayışını ve vatandaşlardan alınan geri dönüşleri aktaran Yılmaz, "Tabii ki şimdi burada dediğim gibi bir yıllık süreç geçti ve bir yıllık süreçte burada aslında sekiz katlı bloklar vardı. Biz yerinde inşa ederken bunları zemin artı beş kat olarak inşa ettik. En önemli şey deprem güvenliğinin sağlanmasıydı, afet güvenliğinin sağlanmasıydı. Bir defa güvenli konutlarında oldukları için vatandaşlarımız hem TOKİ'nin hem Emlak Konut'un yaptığı bu bütün çalışmalarda aslında geri bildirimleriyle bizi ayrıca mutlu ediyor. Sahada dolaşırken Sayın bakanımızla hemen hemen her hafta mutlaka bir şehirde var olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bunların gerçekleştiğine, Sayın Bakanımızın buradaki süreç takibine duyduğu güven ve sahadaki muhabbetleri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

