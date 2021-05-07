Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 40'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 MAYIS CUMARTESİ

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen