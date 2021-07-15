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Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde - Son Dakika

Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:04
Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve şehit düşenleri anmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve şehit düşenleri anmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle fotoğraf sergisi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi'nin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz'u unutmamak adına düzenlediği fotoğraf sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve dikkatle incelediği sergide, 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın kahramanlık destanının anlatıldığı 58 adet fotoğraf yer aldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ile meclis üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen hain işgal girişimine karşı milletin göstermiş olduğu mücadeleyi, azmi ve bunun karşılığında alınan zaferi tekrardan hatırladıklarını söyledi. Tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Sizlerin de bildiği gibi FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı vatana ihanet girişimi, asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Bu ülkenin iyi geçimi, ilerlemesi ve büyümesi artık onlar adına tahammül edilemez bir hal aldı. Bizler, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm millet olarak ayağa kalkarak bunu püskürttük. Bu millet aynı Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi vatanına, bayrağına, demokrasisine ve kendisine sahip çıktı. İşte o gece, yaşadığımız şanlı direnişte 251 vatan evladımız şehadete yürüdü. Allah rahmet eylesin" dedi.

"84 milyon bu bayrağın altında tek yumruktur"

15 Temmuz gecesi yaşananların milleti uyandırdığını vurgulayan Dündar, "Algı operasyonlarıyla ülkemizi bölmeye çalışanlar oldu. Bizler, onlara karşı kısa zamanda çok yol aldık. Milli ve savunma sanayimizle tüm dünyaya örnek olduk. Bundan sonraki süreçte el birliğiyle ilerlemeye devam edeceğiz. Vatanımız, milletimiz ve bayrağımız bizim için önemli bir unsurdur. 84 milyon bu bayrağın altında tek yumruktur. O gece bu destanı yazan ve bir milletin kaderini değiştiren şehitlerimize, gazilerimize ve zulme karşı duran her vatan evladına minnettarız. Belediye olarak, bu destanı açtığımız sergiyle unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Allah düşmana hiçbir zaman fırsat vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

"Milletimiz şanlı bir direniş gösterdi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı ise yaptığı konuşmada, "O gece binlerce kahramanımız ve yüzlerce araç, tank paletlerinin altında ezilirken; milletimiz iradesini ezdirmedi. Milletimiz, o gece şanlı bir direniş gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu direnişin fotoğraflarını Osmangazi Belediyesi işbirliğiyle sergilemek istedik. Son derece müstesna bir mekanda sergimizi vatandaşlarımıza sunduk. Desteklerinden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Özveri ve gayretle bu saldırıyı bertaraf ettik"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, "Demokrasimize, devlete ve millet güçlerine karşı girişilen bu kalkışmanın 5'nci yılındayız. Milletimiz büyük bir özveri ve gayretle bu saldırıyı bertaraf etti. Birçok şehit ile gazimiz oldu. Osmangazi Belediyemiz 15 Temmuz'u unutturmamak adına çok güzel bir etkinliğe imza attı. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fotoğraf sergisini gezdi. Büyük beğeni toplayan 15 Temmuz Destanı Sergisi, 18 Temmuz Pazar gününe kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde duracak.

(Mehmet Şensöz - Ali Kamur/İHA)

Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde
Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde
Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde
Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, 15 Temmuz, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Destansı mücadelenin kareleri Fetih Müzesi'nde - Son Dakika


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