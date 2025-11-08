Destici'den Emekli Maaşı Talebi - Son Dakika
Politika

Destici'den Emekli Maaşı Talebi

Haberin Videosunu İzleyin
Destici'den Emekli Maaşı Talebi
08.11.2025 15:00  Güncelleme: 15:39
Destici'den Emekli Maaşı Talebi
Mustafa Destici, emekli maaşlarının ocak ayında 33 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ocak ayında yapılacak maaş artışında en düşük emekli maaşının 33 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı'nın açılışında konuşan Destici, hem ekonomi hem de Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇİN ZULMÜ DEVAM EDİYOR"

Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çeken Destici, Çin yönetiminin "her şey normal" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Oradaki insanların telefonla bile ailelerine ulaşamaması, özgürlük iddialarını boşa çıkarıyor. Zulüm hâlâ devam ediyor" dedi.

"EMEKLİLER ADINA BU ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 33 civarında olduğunu hatırlatarak, "Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 15 zam yapılacağı söyleniyor. Bu oran kabul edilemez. En düşük emekli maaşı, memur ve kamu işçisi maaşlarının en az üçte ikisine denk gelmeli. Yani 33 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YAPILACAK İYİLEŞTİRME ERTELENMEMELİDİR"

Destici, bütçe dengeleri gerekçesiyle düşük zam oranlarının savunulamayacağını belirterek, "Ocak 2023'te kaynak bulunabiliyorduysa, bugün de bulunabilir. Ekonomik göstergeler olumlu yönde ilerlerken, emekliye yapılacak iyileştirme ertelenmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

