DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com’un Dijital Atık Testine katıldı, 80 puan aldı

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan festivalin dikkat çeken katılımcılarından biri de DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen oldu.

HABERLER.COM'UN MİSAFİRİ OLDU

Festival alanında kurduğu özel stantla büyük ilgi gören Haberler.com’un misafiri olan Elif Esen, "Dijitalde de Sıfır Atık" sloganıyla hazırlanan panoda dijital temizlik alışkanlıklarını test etti. Elindeki yeşil puantiyelerle soruları yanıtlayan Esen, dijital atık bilincini ölçen testten 80 puan aldı.

ADIM ADIM "DİJİTALDE SIFIR ATIK" TESTİ

Milletvekilliği ve parti çalışmaları sebebiyle yoğun bir tempoda koşturduğunu belirten Elif Esen, panodaki sorulara şu yanıtları verdi:

Gereksiz Dosya ve Fotoğrafları Silme: Telefon ve bilgisayarındaki yığılmaları önlemek için fırsat buldukça temizlik yaptığını belirten Esen, "Çalışmalarıma yeni alanlar açmak zorundayım, o yüzden evet yapıyorum" diyerek ilk yeşil noktayı iliştirdi.

Cihaz Ömürlerini Uzatma: Koruyucu ve önleyici tedbirlerin maliyetinin az, etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Esen, yeni model çıktıkça cihaz değiştirmek yerine elindekini en etkin şekilde kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Elektronik Atıkları Geri Dönüştürme: Eski telefon ve kabloları geri dönüşüm noktalarına teslim etmek yerine, ihtiyacı olan gençlere veya yakınlarına devrederek el değiştirmesini sağladığını belirtti. Bu maddede "hayır" cevabını veren Esen, bu tür geri dönüşüm merkezlerinin toplumda daha yaygın bulunması gerektiği mesajını iletti.

Kağıtsız Yaşam ve Dijital Verimlilik: E-fatura ve e-belge kullandığını, bankamatiklerde işlem sonrası bilgi fişi almadığını belirten Esen, "O küçücük kağıt parçasının bile çevreye zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Veriyi Bilinçli Tüketme: Bilgi karmaşası yaşamamak adına arka planda çalışan gereksiz sekmeleri ve uygulamaları düzenli olarak kapattığını ifade etti.

80 PUANLA TAMAMLADI

Testi 80 puanla tamamlayan Esen, "Herhalde dijital detoksta fena durumda değilim" diyerek espri yaptı ve farkındalık çalışmasından ötürü Haberler.com ve Yeni Medya ekibine teşekkür etti.

"EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR"

Festivalde binlerce insanın ve özellikle çocukların bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elif Esen, sıfır atık bilincinin geleceğe taşınmasında çocukların rolünün kritik olduğunu vurguladı. Projenin mimarına da teşekkür eden Esen, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bir borcumuz olabilir Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan'a. Çünkü 2017'de sıfır atık projesini sahiplenip başlatan kendisiydi. Ben kendisine vermiş olduğu emekler ve bugün projenin gelmiş olduğu nokta için ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın geleceğine koyulmuş değerli bir taştır bu."