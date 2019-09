Dha istanbul bülteni- 2

İSTANBUL'DA TRAFİK ARTTI; ÇAKARLI ARAÇLARIN EMNİYET ŞERİDİ YOLCULUĞU BAŞLADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İlkay DİKİCi- İstanbul DHA

Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Sabah ve akşam saatlerinde yollardaki yoğunluktan kaçmak isteyen çakarlı araçların emniyet şeridi yolculuğu da başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Tatilcilerin dönmesi, okul servislerin de yollara çıkmasıyla kentte trafik yoğunluğu arttı, sabah ve akşam saatlerinde trafik arap saçına dönüyor. Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte yollardaki çakarlı araçların sayısı da çoğaldı. Demirören Haber Ajansı ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde kayıttaydı. Görevli araçların dışında bir çok çakarlı aracın emniyet şeridini işgal ettiği kameralara yansıdı. Trafikten kaçmak isteyen çakarlı araçlar emniyet şeridinde ilerlerken görüntülendi. Bazı sürücülerin kamerayı görünce emniyet şeridinden çıkmaya çalıştığı görüldü.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz aylarda önemli bir düzenleme getirmişti. Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

(havadan görüntülerle)

2- FATİH'TE BİR SARNIÇ DAHA KADERİNE TERK EDİLDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA FATİH'te 900 yıllık sarnıç çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Üst tarafında Evliya Çelebi'nin eğitim gördüğü medresenin de bulunduğu alan kaderine terk edildi. Sarnıcın etrafını, üzerini yabani otlar ve ağaçların kapladığı görüldü. Tarihçi Mehmet Dilbaz, "İstanbul'daki depremlerin etkisiyle yapı çökmüş durumda. Bundan sonra 50 sene bile gitmez. Çünkü bir büyük depremde Allah muhafaza bu yapı grubu tamamen çöker" dedi.

"İMPARATOR YANNİS KOMNENOS YAPTIRDI"

Fatih'te bir çok tarihi sarnıç yer alıyor. Bunların bazıları kaderine terkedilmiş durumda. Onlardan biride Pantokrator Kilisesi'ne ait olduğu belirtilen 900 yıllık sarnıç çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihçi Mehmet Dilbaz, "Pantokrator Kilisesi yani günümüzdeki Zeyrekhane Camii'nin alt kısmında bulunan Zeyrek Sarnıçlarının devamında bulunan küçük sarnıçlar. Burada toplam 5-6 tane sarnıç olduğu biliniyor. Bu sarnıçların Haliç tarafında olan kısmı terkedilmiş durumda. Burayı İmparator Yannis Komnenos yaptırdı. Bizim için çok önemli bir eşikte imparatorluk yaptı. 1017'deki Malazgirt Savaşı'nın kaybından sonra Bizans'ı yeniden toparlayan kişi. 1204 yılındaki Latin işgaline kadar. İşgalden sonra bu hanedan Trabzon'a gidiyor ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kuruyorlar. Yannis bu sarnıçları yaptırdığı zaman, bu günümüzdeki Süleymaniye Külliyesi gibi burasıda Bizans için önemli bir külliyeydi. Külliyeye ait bazı önemli eğitim bölümlerinin alt kısmında da sarnıçlar vardı" diye konuştu.

"EVLİYA ÇELEBİ'NİN DE MEDRESE EĞİTİMİ GÖRDÜĞÜ BİLİNİYOR"

Dilbaz, "Yapım tarihi 1150-1156 olarak tahmin ediliyor. Yani 12. yüzyıl yapısı yaklaşık 900 yıllık bir sarnıç gurubundayız. Burası Fil Yokuşu'nun hemen alt kısmında olan bir yer. Bulunduğumuz yerin ön kısmında Namık Kemal'in dedesinin evi vardı. Namık Kemal burada üniversite eğitimini tamamlamıştı. Ayrıca bu yokuşun üstünde Evliya Çelebi'nin de medrese eğitimi gördüğü biliniyor. Bizim için önemli 2 büyük karakterin yaşadığı bir bölge. Burada Osmanlı döneminde büyük konaklar vardı. Konakların kuyularında, sarnıçların içinde sular çekiliyordu. Bazı anlatılan hikayelerde kuyunun içinde balık yaşıyor gibi söylentilerden sonra bunların sarnıç ortaya çıkmıştı" şeklinde konuştu. Mehmet Dilbaz, "Buradaki Bizans dönemi yapıları Pantokrator Kilisesi'nin devamıydı. Pantokrator Kilisesi günümüzde restore edilen Zeyrek Camii'nde itibaren Haliç'e kadar inen bir yapılar grubuydu. Aşağı kısmındayız. Bizans döneminde bunların üzerinde eğitim kurumları, papaz yapıları ve dini bazı yapılar, AŞ evleri vardı. Onların da su ihtiyaçları, o dönemde kuşatmalar çok ve su kaynakları kısıtlı olduğu için sarnıçlar inşa edildi. Her büyük yapı grubunun altında birden fazla sarnıç var. Zeyrek Camii'nin tam altında, günümüzde restorasyonu henüz tamamlanmamış olan Büyük Zeyrek Sarnıcı var" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA 50 SENE BİLE GİTMEZ"

Dilbaz, sarnıcın ilk inşa edildiği şeklinde durduğunu belirterek, "Bizans döneminde bir iki onarım gördüyse görmüştür. Osmanlı döneminde hiçbir onarım görmedi. Zamanın ve doğa şartlarının, depremlerin etkisiyle git gide çöküyor. Bu yer seviyesinde değil. Aslında biraz daha yüksekteydi. İstanbul'daki depremlerin etkisiyle yapı çökmüş durumda. Bundan sonra 50 sene bile gitmez. Çünkü bir büyük depremde Allah muhafaza bu yapı grubu tamamen çöker. Çok büyük bir sanatla yapılmış fakat hiçbir bakım, onarım restorasyon görmediği için çökmeye mahkum durumda" ifadesini kullandı.

3- BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 14 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Beylikdüzü'nde kaza yapan servis aracının devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi Küçük Sokak'ta meydana geldi. Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Güngör Ercan yönetimindeki 34 LGE 807 plakalı servis aracı ile Eren Mehmet Türkyılmaz'ın kullandığı 34 UH 7867 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrencileri taşıyan servis aracı dervrildi. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 8 kişi ise ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

Kazayı haber alan aileler olay yerine koştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor

4- SULTANGAZİ'DE BABASINDAN KAÇAN ÇOCUK PENCEREDEN ATLADI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuğun ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkonda atladığı ileri sürüldü.

Olay, geçen Cuma günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki çocuğu bulunan Ramazan A. ve İlknur A., arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen İlknur A., 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşip eşine boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu da baba Ramazan A. ile kalmaya devam etti.

"BABAM BANA ZARAR VERECEK. ANNE BENİ KURTAR"

Eşinin hangi kadın sığınma evinde olduğunu öğrenemeyen Ramazan A.'nın, bu nedenle iki çocuğuna da şiddet uyguladığı öne sürüldü. İddialara göre, 14 yaşındaki Doğukan A., olay günü annesini cep telefonundan görüntülü arayarak, "Babam bana zarar verecek. Beni kurtar" derken babasına yakalandı. Ramazan A.'nın, sığınma evinde kalan eşine kameradan tabanca gösterip, "Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi. Babasından korkup kaçan Doğukan A., 5 katlı apartmanın 1. katındaki evlerinde pencereden aşağı atladı. Düştüğü yolda vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğukan A., için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Doğukan A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan A., burada yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, Ramazan A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen Ramazan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



2 AY ÖNCE ABLASI DA AYNI BALKONDAN ATLAMIŞ

Doğukan A.'nın ablası Ayşegül A.'nın da 2 ay önce aynı balkondan atladığı ileri sürüldü. Ramazan A.'nın, 15 yaşındaki kızı Ayşegül A.'nın cep telefonu ile sosyal medyada zaman geçirmesine sinirlenip, onu bıçakla tehdit ettiği, kızın babasından korkup kaçmaya çalışırken, evlerinin arkasındaki balkondan atladığı iddia edildi.

5- ATAŞEHİR'DE VAHŞET EVİ...

*Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi evde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Sesler üzerine evin önüne gelen eniştesi ve arkadaşını ise kerpetenle yaraladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,

Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kaçarken de eniştesi ve arkadaşını kerpentenle vurarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, önceki gece İnönü Mahallesi Çamlıklı Sokak 17 numarada meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir nedenle elinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan kavgada Mustafa Ekmen, babası Mehmet Ekmen'i defalarca bıçakladı. Daha sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan şüpheli, sesler üzerine bina önüne gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Mustafa Ekmen polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(havadan görüntülerle)

6- TARİHİ ERENKÖY KIZ LİSESİ YIKILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Birçok ünlü isim de okuduğu tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı.

İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. Bu okulların içinde bulunan Kadıköy'deki Erenköy Kız Lisesi 1911 yılında hizmete açılmıştı. Araların da ünlü isimlerin de bulunduğu on binlerce mezun veren tarihi okulun deprem riski taşıması nedeniyle yıkımına karar verildi. İş makinaları tarihi okulun yıkımı yapıldı. Okulda molozların kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 1 buçuk yıl içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi.

7- İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşları dolandığı iddia edilen 47 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk belirlemelere göre 25 kişiden 650 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da çağrı merkezi açtıkları belirlendi.

İŞTE O YÖNTEM

Polis ekipleri teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin ilk olarak banka ve alışveriş sitelerinin benzerlerini yaparak 'oltalama' yöntemiyle vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Şüpheliler tüm bilgileri tamamladıktan sonra kurdukları çağrı merkezinden kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kimlik bilgilerini kullandıkları kişilerle irtibata geçiyor ve hesaplarında anormal bir hareketlilik olduğunu bunu kendisinin yapıp yapmadığını soruyor. Telaşa kapılan vatandaşlar böyle bir işlem yapmadıklarını belirtmesi üzerini çağrı merkezi elemanı banka hesaplarına giriş için sözde bir SMS yolluyor ve kişinin hesabına erişerek hesaplarını boşaltıyor.

25 KİŞİDEN 650 BİN LİRA

Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilk belirlemelere göre şüphelilerin 25 kişinin bilgilerine ulaşarak 650 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz hafta polis ekipleri İstanbul, Antalya, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Ordu ve Zonguldak'ta tespit ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanan şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatıldı. 22 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çekmesi ve evlerine yapılan aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

8- KADIKÖY'DE AĞAÇ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,

Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracını gören sürücü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Olay gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu'ya ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aksu "Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Tutanak tutturucam. Sağlık olsun "diye konuştu.

9- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BALIK TÜRLERİNİ AZALTTI: DENİZLERİMİZDE BALIK KALMADI

*Balıkçılar sezonda umduğunu bulamadı

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, - Av yasağının bitmesiyle denize ağ atan balıkçılar iskeleye elleri boş döndü. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre bu yıl denizlerde hamsi ve sardalya çok lüfer ve palamut ise yok.

15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu söyleyen balıkçılar, umduklarını bulamadıklarını belirtti. Yaklaşık 15 gündür tezgahları süsleyen balıklar vatandaşa pahalı gelse de esnaf fiyatların pahalı olmadığını savundu. 18 yıl içinde balık stoklarında 200 bin ton azalma yaşandığını kaydeden İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak ise, ekosistemdeki bozulma nedeniyle bu sene hamsi ve sardalyanın bol olacağını ancak lüfer ve palamut gibi büyük balıkların az bulunacağını dile getirdi.

SICAKLIĞIN ARTMASI BALIKLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Prof. Dr. Saadet Karakulak, balıkçılıkta en verimli ve önemli denizin Karadeniz olduğunu söyledi.

Avcılığın yüzde 70'inin Karadeniz'de olduğunu ve son yıllarda balık stoklarında ciddi bir azalmanın yaşandığını belirten Karakulak, "Azalmanın birçok nedeni var. Bunlardan birisi aşırı avcılık, yasa dışı avcılık ve kayıt dışı avcılığın olması. Aşırı avcılık ve küresel ısınmanın etkisi çok büyük. Sıcaklığın artması akıntı sistemleriyle birlikte balıkların üreme dönemlerinde ve göçlerinde değişikliğe yol açıyor. Bunlar da olumsuz olarak balıklara etki ediyor" dedi.

İSTİLACI BALIKLAR STOKLARI AZALTTI

Balık stoklarının azalmasındaki büyük etkenin istilacı türler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saadet Karakulak, "Bu istilacı türler kendi balık türlerimizle rekabet içinde olduğundan onlara zarar vermekte. Geminin balans sularıyla gelen türler aşırı çoğalma yaptığı takdirde diğer balık türlerimize zarar veriyor. 1990'lı yıllarda özellikle Karadeniz'e gemilerle gelen bir taraklı medüzun aşırı çoğalmasından dolayı sıkıntı yaşanmıştı. Bunlar hamsinin lavra ve yumurtasını yediği için hamsi stoklarının azalmasına yol açtı. Bunun gibi birçok istilacı türler var. Özellikle Kızıldeniz'den giren, küresel ısınmanın ve sıcaklığın artışıyla girip çoğalan türler de aynı şekilde kendi balık türlerimizle rekabet halinde. Son yıllarda Akdeniz'de balon balığının aşırı artması hem balıkçıların kullandığı av aracına zarar verdiği gibi, diğer balıklarla da rekabet haline giriyor" diye konuştu.

AV MİKTARINDA 200 BİN TON AZALMA YAŞANDI

Prof. Dr. Saadet Karakulak, 500-600 bin tonluk avcılığımızın söz konusu olduğunu belirterek, "Avcılıktan gelen miktarlarda son 18 yıldır sürekli düşüş var. 500 bin tonluk üretimimiz 314 bin tona kadar düştü. Su ürünleri yetiştiricilik sektörüne baktığımızda sürekli azalan trend ve yaklaşık 200 bin tonluk azalma söz konusu dedi.

HAMSİ VE SARDALYA ÇOK, LÜFER VE PALAMUT YOK

Bu sene sardalya ve hamsi gibi küçük balıkların bol bulunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Karakulak, "Küçük pelajik balık denilen balıklar, kendi neslini kısa sürede artırabiliyorlar ve olumsuz durumdan etkilenmiyorlar. Büyük balıklarda ise sıkıntı var. Bu sene balıkçılık sezonunun açılmasıyla birlikte palamutu bekliyorduk ancak tezgahlarda palamut oldukça az. Lüferi de az görüyoruz. Büyük boylu balıklar ekosistemdeki olumsuz durumdan en çabuk etkilenen türler oluyor" diye konuştu.

HALDE 20, TEZGAHTA 30 LİRA

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı teknelerden gelen balıkları bekleyen esnaflar, durumdan dert yandı.

Balıkçılığın şu an zayıf olduğunu ifade eden esnaflardan biri, "Ayın 15'inden sonra durum toparlayacak gibi gözüküyor. Havalarda biraz soğursa balık toparlanacak. Bu sene palamut yok ancak çinekop ve istavritten ümitliyiz. Hamsi fiyatları yüksek, kasası 250-300 lira arasında değişiyor. Bu da 20 liraya denk geliyor ancak pazarcı arkadaşlarımız 25-30 liraya satıyor. Buna rağmen para kazanmıyorlar, zarar ediyorlar. Geçen sene hamsiler çok inceydi. Şimdi hamsiler iri, dolma kalem gibi. Pahalı değilö ifadelerini kullandı.

Halde durumların kritik olduğunu ancak vatandaşın bu sene bol bol hamsi yiyebileceğini dile getiren esnaflardan Arda Emen ise, "Hamsi ve istavrite vatandaş doyacak ama palamut yok gibi gözüküyor. Hamsiler canlı ve iri. Piyasada hamsinin kilosu 30 lira civarında satılıyor. Vatandaş bu sene 10-15 liraya hamsi yiyebilecek. Vatandaş et yiyeceğine haftada 3 kere balık yesin" diye konuştu.

ZAMANI GELİNCE BALIK SAYILARI ARTACAK

Vatandaşın balık özleminin artık son bulduğunu ifade eden Balıkçı Kenan Balcı da, müşteri talebinin çıkan balığa göre fazla olduğunu dile getirdi. Geçen seneye kıyasla bu sene balıkların az olduğunu ancak umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirten Balcı, "Halkımız pahalı balıktan kaçınsın, uygun ve ucuz balığı tercih etsin. Ucuz çıkan balık, bol olan balıktır. Bugün hamsi ucuzsa, yarın istavrit ucuz olacak. Balıklarda azalma yok. Balıklar mevsim mevsimdir. Günü gelince her balık çıkacak. Her şeyin terazisi vardır ancak denizin yoktur. 5 gün önce hamsi 15 liraya kadar düştü, bugün 30 lira. Hamsiyi az tercih edip zamanını beklesinler, uygun olan balıkları tercih etsinler" dedi.

BOĞAZDA BALIK YOK

Galata Köprüsü üzerinde saatlerce oltalarıyla kısmetlerini bekleyen balıkçılar boğazda balık olmamasından dert yanarak evlerine elleri boş döndüklerini söyledi.

10- KABATAŞ'TA DENİZDE CESET BULUNDU

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Beyoğlu Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sahile çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kabataş İskelesi açıklarında saat 09.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipleri deniz üzerinde hareketsiz şekilde duran kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince burada yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde kimlik çıkmayan cesette yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

11- İSTANBUL'DA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM (Ek bilgi ve görüntülerle)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul çevrelerinde uygulamalarına devam ediyor. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerini denetimlerine devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması için okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.

Sultanbeyli Sultan Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi çevresinde Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı. Mobil Okul Timleri, okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Bayrampaşa'da Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nun önü ve çevresinde de gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler durduruldu, kantin ve servis araçları denetlendi. Denetimlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri'nin yanı sıra Narkotik köpeği 'Şans' da katıldı. Velilerde polisin uygulamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Eksik evrak olan sürücülere cezalar kesildi.



12- EBRU GÜNDEŞ HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ'NDE

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Poll Production organizasyonunda gerçekleşen konserde Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı. Gündeş'in hayranlarından bazıları, konseri cep telefonlarının kamerasıyla kaydederken bazı hayranları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

"BENİ ONURLANDIRDINIZ"

Ebru Gündeş, "Elim ayağım zangır zangır titriyor. Sanki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Her defasında böyle oluyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Her konserde, her defasında beni çok mutlu ediyorsunuz. Beni onurlandırıyorsunuz. Beni ödüllendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınıza, ilginize, alakanıza, sevginize. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Gündeş, "Bugün Ebru Gündeş şarkıları tabi ki ama böyle acılılarını da söyleyelim, oynayacağımız şeyleri de söyleyelim. Bütün şarkılarımız hemen hemen var gibi" diye konuştuktan sonra ünlü şarkıcı orkestrasını taktim etti. Kendisini dinlemeye gelenlere tekrar selam veren Gündeş, konserine 1998 yılında çıkardığı ve albümünün de çıkış parçası olan 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' parçasıyla devam etti.

"EBRU GÜNDEŞ İSE DURMAM HEMEN GİDERİM"

Açık havadaki konserinde Ebru Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı. Sertaç Kervan, "Bugün karar verdik. Eşim bana sürpriz yaptı. Ebru Gündeş'in hayranı olduğumu biliyor" diye konuşurken eşi Şükran Kervan ise, "Sesini, yorumunu, şarkılarını oldu olası eşim çok seviyor. Bileti ben aldım. Bir çok sanatçının konseri için daha önce teklif etmiştim kabul etmedi. Ebru Gündeş ise durmam hemen giderim dedi" şeklinde konuştu.

Ayşin Arca, "Ebru Gündeş'i ilk çıktığından beri dinliyoruz. Her parçasını seviyoruz" dedi.

