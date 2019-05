DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI: ÇOCUKLARI AÇILAN BATTANİYEYE ATIP İKİNCİ KATTAN ATLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA PAZARDA MİNİBÜS ARBEDESİ: POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta minibüsü pazar alanında kalan kişi, aracını çıkarmak için pazarcılarla anlaşamayınca polise haber verdi. Polis, çıkan arbedede pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti.

Minibüsü İnönü Mahallesi, Metin sokağa sabah aracını parkeden bir kişi bir süre sonra geldiğinde aracının kurulan pazar ortasında kaldığını gördü. Tezgahlarını kaldırmalarını isteyen kişiyle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Minibüs sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pazarın olduğu sokağa gelen polis de pazarcıları ikna edemedi. Bu sırada çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti. 2 kişi yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada pazarda olanlar zor anlar yaşadı. Gazdan etkilenenler sokaktan kaçarken, bazı pazarcılara fenalaştı. Öte yandan araç sahibinin yaşanan arbededen sonra aracını pazar alanında bıraktığı ve gözaltına alınan pazarcılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

3- BEYKOZ'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Beykoz'da yağmur nedeniyle su biriken yolda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Beykoz Atatürk Caddesi'ni su altında kaldı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Yolda kalan araçların kurtarılması için itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlar sudan çıkarıldı.

4- DENİZ KURDU TATBİKATINA KATILAN GEMİLERDEN BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YA SELAM

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul DHA

Deniz Kurdu-2019 tatbikatına katılan 4 gemi Boğaz'dan geçti. Karadeniz'de gerçekleştirilen tatbikatın ardından üslerine dönüşe geçen TCG Bandırma, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç gemileri saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa'nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular. Gemiler boğazdan geçerek Gölcük Donanma Komutanlığına gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

5-BAKAN SOYLU: BAŞKANLIK BİRİNDEN ALINIP BİRİNE VERİLMİŞ DEĞİL

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, "Deniyor ki, 'İstanbul'a yüz bin polis getirecek. İçişleri Bakanı oy kullandıracak.' İşin bir aslı astarı olur. 31 Mart'ta Doğu ve Güneydoğu'ya görevlendirdiğimiz jandarma ve polis sayısı 6 bin 602. 31 Mart seçimlerinde hangi seçmenler oy kullandıysa 23 Haziran'da da aynı seçmenler oy kullanacak." dedi.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA HUZUR VAR"

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği İstanbul felsefesinde 25 yıldır herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendini anlattığı, hiç kimsenin hayat tarzına, hiç kimsenin siyasi düşüncesine, fikrine, felsefesine, yaşam biçimine müdahale edilmediği ve herkesin kendisini rahat hissettiği İstanbul bir özgürlükler şehri olmuştur. Bundan 12 yıl önce insanlar Türkiye'nin hiçbir yerinde 'ben dindarım' diyemiyorlardı. Ürküyorlardı ve korkuyorlardı. 'Ben Kürdüm, Aleviyim' diyemiyorlardı. Bakın 31 Aralık 2016 tarihinden beri İstanbul'da bir terör eylemi olmadı. Ama Avrupa'da her ülkesinde oldu. Dün Fransa'da oldu. Ki bizim yanı başımızda DEAŞ etkinlik alanı var. PKK-PYD etkinlik alanı var. Bugün İstanbul'un her noktasında huzur var. Türkiye'nin her noktasında huzur var" diye konuştu.

"EĞER BUNU YAPMAZSAK TÜRK DEMOKRASİSİ ADINA BİR TEHLİKE OLUR"

Soylu, "31 Mart'taki İstanbul seçimi iptal edildi. Yenileniyor şu anda. 31 Mart'ta her yerde seçime girdik. Parti olarak da kaybettiğimiz yerler var. Ankara'yı kaybettik. Ben Ankara'da İstanbul'un üç katı kadar çalıştım ama kaybettik. Başımızın üstüne dedik Ankara'nın kararıdır. Adana'yı, Mersin'i kaybettik Cumhur ittifakı olarak girdik. Antalya'yı kaybettik başımızın üstüne dedik. Milli iradedir, demokrasini kararıdır. Yapılması gereken vatandaşımız görür beş yıl sonra yeniden yarışa gireriz. Ama ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bazı sandıklarda sehven bir takım hatalar yapılabilir ama eğer bu İstanbul'un bütün ilçelerinde aynı şekilde gerçekleşmişse bir organizasyon söz konusudur. 29 bin oy 13 bin oya düştü. İlk açıklanan rakam 29 bin. Eğer bunu yapmazsak Türk Demokrasi'si adına büyük bir tehlike olur, beş yıl sonra en çok bağıranın, en çok dedikodu yapanın, en çok iftira edenin, en çok sesi çıkanın seçimi etkilediği ve esas demokrasiye en çok zarar geleceği bir durum olur. Burada başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil tam tersi er meydanına çıkılmış. Beş yıl yaşanacak bir şaibeyi ortadan kaldıran tekrar halkın vereceği bir kara bu başka bir şey değil. Asıl endişem şu 23 Haziran seçimlerini bu ülkede yeni bir siyasal çatışmanın başlangıcı yapmak, yeni bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirmek için bir eğilim görüyorum ve bu beni endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

6- İSTANBUL'DA TİCARET SAVAŞLARI TARTIŞILDI

* Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,

"Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz"

Haber-Kamera: Ümit UZUN - İdris TİFTİKÇİ - Onur MERİÇ/İSTANBUL - MALİYE Hesap Uzmanları Vakfı tarafından 'Ticaret Savaşlarının Arkasındaki Gerçek: Teknoloji' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin dünya ticaret hacmi içerisindeki payı sadece yüzde 0.9 . İhracat açısından da dünyada 31'inci sırada. Yani Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"AMERİKA'NIN ŞUANDA BİR KURAL TANIMAZLIK BAKIŞ AÇISI VAR"

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye dünyanın ticaret hacmi 19.4 trilyon dolar civarında. Amerika 2.6 trilyon dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi. Çin 2.1 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük ikinci ithalatçı ülkesi. Dolayısıyla ABD ile Çin arasında yaşanan bir ticaret savaşı dünya ekonomisini ve dünya ticaretini doğrudan doğruya etkileyecek bir gelişme" diye konuştu.

"Amerika'nın şu anda bir kural tanımazlık bakış açısı var buna da hepimiz şahit oluyoruz" diyen Turagay, "Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine baktığımız zaman 2017'de yüzde 4.6 büyüyen dünya ticareti, 2018'de yüzde 3'lere geriledi. 2019 büyüme hızı ise yüzde 2.6 civarında olacağı bekleniyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU TİCARET SAVAŞLARINDA DOĞRUDAN ETKİLENECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Türkiye'nin 168 milyar dolarlık ihracatı olduğunu söyleyen Turagay, "Bu ihracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 7 oranda artırarak bu rakama ulaştık. 2019 Nisan ayı sonu itibariyle de 60 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. Bu da geçen yıla mukayeseyle yüzde 3.8'lik bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla ihracat, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için çok önemli, ihracata dayalı büyüme stratejisi de ekonomimizin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için çok elzem" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dünya ticaret hacmi içerisindeki payı sadece yüzde 0.9" diyen Turagay, "İhracat açısından da dünyada 31'inci sırada. Yani Türkiye bu ticaret savaşlarında doğrudan doğruya etkilenecek konumda olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"ÇİNLİLERİN 5G TEKNOLOJİSİ İÇİN 180 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA TAAHHÜDÜ VAR"

Turagay, "5G teknolojisinin önümüzdeki 5-10 yılın belirleyicisi olacak ve 5G teknolojisinin Çinliler tarafından tamamıyla kontrol altına alınması Amerika'yı da çok rahatsız ediyor. ve Çinlilerin sadece 5G teknolojisi için önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde 180 milyar dolarlık bir harcama taahhüdü var" şeklinde konuştu.

"DEMOKRAT POLİTİKACILARIN TRUMP'I ÇİN'E KARŞI YUMUŞAK DAVRANMAKLA SUÇLAMASI ÇARPICIDIR"

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ise, "Çin anonim şirketi teknolojik olarak ilerleyip yurt dışında yayıldıkça, genişleme motivasyonu daha da artacaktır. ABD'de de başlangıçta ki durum ve tutum değişmeye başlamıştır. Birçok demokrat politikacının Çin'e karşı yumuşak davranmakla Trump'ı suçlaması çarpıcıdır" ifadelerini kullandı. Eren, "ABD'nin Çin ile müzakereleri süren ticaret savaşı gerginliği ve Venezuela'ya yapılan yaptırım tehditleri devam ede dursun, İran yaptırımları çerçevesinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye sağladığı muafiyetleri Mayıs başında sona erdirmiştir" dedi.

"ÖNE PLANA ÇIKAN ÜLKE ABD OLMUŞTUR"

Ticaret savaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirmesiyle başladığını belirten Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Berrak Atila da, "Ekonomik milliyetçilik yaklaşımları, uluslararası ekonomide giderek daha fazla yer bulmuştur. Yeni korumacılıkta kuşkusuz en çok öne plana çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Uluslararası pazarlamada global marka algısını koruyup, yerel kültüre hitap eden ürünlerin üretilmesini hedefleyen globalleşme, bir pazarlama stratejisi olarak benimsenmişken, Trump yönetiminin ithal çelik, alüminyum, otomobil, bilgisayar parçaları gibi mamullerinde bulunduğu 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirme kararı arkasından misillemeyi de getirecek ticaret savaşlarını başlatmıştır" dedi.

"UZMANLAR, SÜRECİN SOĞUK SAVAŞA VARACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKMAKTA"

"Amerika ve Çin arasındaki hamlelerin özellikle teknolojik düzlemde uluslararası rekabette öne geçme yarışından kaynaklandığı düşünülmektedir" diyen Atila, "Dünya piyasalarında endişeyle izlenen Trump yönetiminin 'savaşı Çin kaybedecek', Çin yönetiminin ise 'Dış baskılara asla teslim olmayacağız' açıklamalarıyla gündemde olan ticaret savaşlarının kazananı olur mu bilinmez. Ancak yarattığı belirsizlik ve gerginlik ortamında, uzmanlar, dünya ekonomisinde kayıplar yaşanacağına, sürecin soğuk savaşa varacağına kesin gözüyle bakmaktadırlar" diye konuştu.

