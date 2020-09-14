DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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'YILDIRIM-2 CİLO' OPERASYONU ŞEHİDİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28), gece saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen...

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'YILDIRIM-2 CİLO' OPERASYONU ŞEHİDİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli ve bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay (28), gece saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı.

'Yıldırım -2 Cilo' operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova Dilimli Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit olurken, operasyonda, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aktay için gece saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası, Şehit Atay'ın cenazesi helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi. Şehit Atay'ın cenazesi buradan da uçakla memleketi Konya'ya uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehit askerin naaşı tören alanına getirilmesiSaygı duruşuŞehidin özgeçmişinin okunmasıDuanın yapılmasıTörene katılanlarTekbirlerle şehidin naaşı helikoptere konulması-Genel ve detaylar

HAKKARİ,

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KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Yunak ilçesinin Kuzören Mahallesi'ndeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti. Kuzören ve Akşehir ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı. 4 kardeş olan şehit Aktay'ın, 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Şehit Aktay'ın cenazesinin bugün Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Akşehirdeki evinin dışından detayYakınları Şehidin fotoğrafları Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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ORUÇ REİS, ANTALYA AÇIKLARINA DEMİRLEDİ DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Oruç Reis'in açıklardaki görüntüsüMuhabir Süleyman EKİN anonsOruç Reis'ten detay

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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GÖKÇEADA'DA MERALIK ALANDA YANGIN ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle  yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ekiplerin alevlere yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti. Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.

Öte yandan alevler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun bulunduğu alandan da görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangından görüntüler

ÇANAKKALE,

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MEHMETÇİK, OTLUK ALANDAKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki bir araçtan atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangın, General Kemalettin Eken Kışlası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan askerler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolunun ilçe girişinde meydana geldi, İddiaya göre, hareket halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yükselince yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada alevlerin ilerlediği General Kemalettin Eken Kışlası'ndaki görevli askerlerde. itfaiye araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, askeri kışla ve yakınlarda bulunan iki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Elektrik, telefon ve internet kablolarına zarar veren yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otların alev alev yanması-Yangına gelen itfaiye araçları-Askeri itfaiye araçlarından askerlerin yangına su sıkması-Yangından detay-Yangında zarar gören elektrik, telefon ve internet kabloları

-Yangın ve karayolunda detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), -

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MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÇOCUKLARINI GÖREMEYİNCE POLİSE BAŞVURDU

ZONGULDAK'ta yaşayan Abdullah Kanat (34), iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eşinin mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermediğini iddia etti. Polise başvuran Kanat, icraya başvurmadığı için çocuğunu yine göremedi.

Kilimli ilçesinde yaşayan Abdullah Kanat, 2018 yılında eşi Ç.K.'den (35) anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti mahkeme kararıyla anne Ç.K.'ye verildi. Abbullah Kanat ise ayın belirli günlerinde çocuklarını görmesine karar verildi. Kanat, ayrıldığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Şikayet dilekçesi veren Kanat'a icraya başvurarak çocuklarını görebileceği ifade edildi. Abdullah Kanat, çocuklarını görmek için icraya başvurması kararına tepki gösterdi.

İlçe emniyet müdürlüğü çıkışında açıklama yapan Kanat, icra yolunun çocuklarını psikolojisini bozacağını düşündüğünü belirterek, "İki yıl önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım. Elimde çocuğumu görme kararı olmasına rağmen göremiyorum. Eşim sürekli tedbir kararı aldırıyor. Bu durumu benim aleyhime kullanıyor. Kendisine çocuklarımla ilgili mesaj gönderdiğim zaman bunu delil olarak kullanarak şikayette bulunup, mahkemeye sunuyor. Karakolda aldığım bilgiye göre, savcının icra kararı olmadığı için çocuklarımı göremeyeceğimi beyan etmiş. Bunun için 600 TL kadar ücret ödemem gerekiyormuş. Elimde Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin vermiş olduğu karara rağmen çocukları maalesef göremiyorum. Bu konuda mağduriyet yaşıyorum. Adaletten gereken işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.

Astsubay, Jandarma, Çavuş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 08:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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