DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Yozgat'ta otomobil devrildi, 2 polis hayatını kaybetti

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkisinde meydana geldi. Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Mahmut Atıcı (27) yönetimindeki 38 ABR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, ters döndü. Kazada sürücü Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde bulunan meslektaşı Murat Dağhan (26) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Dağhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memurları Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile polislerin aileleri, emniyet ve jandarma mensupları katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Mahmut Atıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye, Murat Dağhan'ın cenazesi ise Malatya'nın Akçadağ ilçesine gönderildi. Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan'ın, 1'er yıllık polis memuru olduğu ve evlerine giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Törenden görüntü

Haber: YOZGAT/DHA

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Oğlu askere gidecek olan evlat nöbetindeki anneden dağdaki kızına teslim ol çağrısı DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 440'ıncı günde de sürüyor. 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için Van'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, oğlunun askere gideceğini söyleyerek kızına seslendi. Sancar, "Kardeşin askere gidecek, birbirinizle karşı karşıya kalırsanız ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür. Kardeş katili olma, kaç teslim ol kızım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'KARDEŞ KATİLİ OLMA KAÇ GEL'Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, oğlunun yakında askere gideceğini ifade ederek, kızına kardeş katili olmaması için kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. Sancar, şunları söyledi: "Kızım için buradayım, 1,5 yıla yakındır HDP önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız buradan. Şeyma, kızım, eğer beni görüyorsan, beni duyuyorsan çık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Polisimizi, askerimizi görürsen onlara teslim ol. Geçen hafta erkek kardeşinin askerlik muayenesi için gittik kızım, kardeşin oturup ağladı. 'Anne şimdi askere gitmesem olmaz mı' dedi. 'Neden oğlum' dedim. 'Ablam burada değil. Ablam gelsin. Onu görmek istiyorum. Ona sarılayım, kokusunu alayım sonra askere gideyim' dedi. Kızım gel kardeş katili olma. Kardeşin askere gidecek. Birbirinizle karşı karşıya kalırsanız ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür. Şeyma kızım gel, kardeş katili olma. Biz burada kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden bu çadırın altında evlatlarımızı bekliyoruz. Kızım seni almadan buradan kalkmayacağım. Kapımı kapatıp gelmişim buraya. Artık dayanacak gücüm kalmadı kızım. 9 yıl oldu. 9 yıl bir ömürdür. Onlara güvenme, çık gel artık. Onlar 'devlet güçleri sizi öldürür' diye kandırıyor sizi, yalandır kızım. Senden rica ediyorum teslim ol, kardeş katili olma, hepimiz senin kahrından ölürüz kızım. PKK-HDP 13 yaşındaki kızımın elini kolunu bağlayarak götürdü. Ben kızımı PKK-HDP'den istiyorum. Artık yeter. Bu annelerin feryadını duysunlar. Bu ailelerin çocuklarına hepsine sesleniyorum; Gelin teslim olun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------HDP il binası önü-Ailelerin bekleyişi-Nazlı Sancar'ın konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Mehmet Mucahit CEYLAN - Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Çarşafa sarılı cesedi bulunan yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş ORDU'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan Makbule Sarı'nın (74), 3 gün önce elleri ve ayaklarının domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet ve jandarmanın kurduğu ortak ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYORMakbule Sarı'nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sarı'nın bugün toprağa verileceği ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDUBu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhanesi görüntüsü-Cenazenin araca koyulma görüntüsü-Diğer detaylar

Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), -

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Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Gül (17), sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Gül, caddede kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Gül, bu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Gül, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet Gül'ü öldüren kişinin Mahmut E. (18) olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Mahmut E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca yapılan çalışmada kavganın nedeninin kız meselesi olduğu belirlendi. Ekipler, olay sonrası kaçan Mahmut E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mahmut E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerindeki polisler-Olay yeri-Polislerin inceleme yapması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti

GAZİANTEP'te 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A., kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı. Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Olay yeriPolislerin çalışmasıHastane Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya çalıştı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalışan genç bir kadının görüntüleri tepki çekti.Gazipaşa ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlarken kaydedildi. Zaman zaman hayvanın kafasını da ısırmaya çalışan kadının neden böyle bir şey yaptığı belirlenemedi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılınca hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kadının hayvanı tokatlayıp, ısırmaya kalkışması (Vatandaş kamerası)

HABER: Yücel BULUT- KAMERA: GAZİPAŞA (Antalya),

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Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı

DİYARBAKIR'da iki aile arasında 6 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet, koronavirüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreni ile son buldu.Çınar ilçesine bağlı kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde Çetiner ve Aksu aileleri arasında 6 ay önce çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki aileden 1'er kişi yaralanınca aralarında husumet başladı. Bölgede kan davalı ve husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) kurduğu barış komisyonuyla 3 ay boyunca her iki aileyle husumeti sonlandırmaları amacıyla görüşüldü. İkna çalışmaları sonucunda aileler barışmayı kabul etti. Barış için kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri alınarak tören düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

'HEDEFİMİZ BÖLGEDE KAN DAVALARINI SONLANDIRMAK'Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, iki aile arasındaki husumeti sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Aileleri bir araya getirdik. Sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bölgemizdeki bütün kan davalarını ve husumetleri sonlandırmak için öncülük edeceğiz. Hedefimiz bu bölgede kan davalarını ve husumetleri bitirmek. İnsanlarımızın mutlu olması, huzurlu olması bizi de mutlu ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Tarafların bir araya gelmesi-Kuran-ı Kerim altından geçmeleri-Aydın Pirinççioğlu'nun konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, toplanan onlarca kişi sosyal mesafeye dikkat etmeden çalışmaları film gibi izledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.F.Ö. yönetimindeki 33 AEZ 625 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa ters yönden giren H.D. yönetimindeki 48 UVC 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazanın kentin en işlek bulvarında meydana gelmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazayı, sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişinin film gibi izlediği dikkat çekti. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ-AMBULANSLARDAN GÖRÜNTÜ-YARALILARIN AMBULANSA YERLEŞTİRİLMESİ-YARALI ÇOCUĞU SAĞLIKÇILARIN SAKİNLEŞTİRMESİ-MESAFEYE UYMAYAN VATANDAŞLARIN KAZAYI SEYRETMESİ

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/MUĞLA,

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Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti

ADANA'da akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen yürüme engelli Hüseyin Karlılar (49), bir kamyonun çarpıp, kaçması sonucu hayatını kaybetti. Karlılar'ın sandalyesi, kaza sırasında parçalanarak, yüzlerce metre uzağa savruldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar'ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında akülü tekerlekli sandalyenin parçalanarak yüzlerce metre uzağa savrulduğu dikkat çekti.MASKESİZ TOPLANDILARKazayı duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı sonrası kaza yerinden uzaklaştı.

Polis, Hüseyin Karlılar'ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.