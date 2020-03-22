DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

SAKARYA'da yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu. Rahatsızlanan yolcu ile birlikte hastaneye kaldırılan 3 yolcunun yapılan sonuçları negatif çıkarken, diğer yolcuların iletişim bilgileri alınarak evde kalmaları istendi.

Saat 11.00'de Düzce'den İstanbul'a doğru yola çıkan 81 HB 001 plakalı otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki kadın yolcu, ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını araç muavinine bildirdi. Durumun 112 Acile bildirilmesi sonucu otobüs Hendek İlçe Terminaline yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil ekipleri kadın yolcu ile birlikte 3 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Otobüs terminalde bekletilirken, diğer kişilerin ateşleri ölçüldü.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye kaldırılan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif çıktığını, ancak her ihtimale karşı ikinci test sonuçları gelene kadar hastanede karantina altında tutulacağını belirtti. Yetkililer, otobüsteki diğer yolcular ve personelin ise yapılan sağlık taraması sonrası iletişim bilgilerinin alınarak otobüsle evlerine gönderildiğini ve 14 gün boyunca evlerinde kalmaları istendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Terminalde durdurulan otobüsten görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet ÇİLECİ/SAKARYA,

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Yüksekova'da cadde ve sokaklar, tazyikli suyla yıkandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar, tankerden tazyikli su ile yıkandı.

Yüksekova'da, koronavirüse karşı tedbirler her geçen gün artırılıyor. İlçe merkezindeki cadde, sokak, kaldırım ve refüjler, tankerden tazyikli su sıkılarak, yıkandı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla ise ilçe sakinlerine anonslarla evlerinden çıkılmamaları yönünde uyarılar yapıldı. İlçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ekiplerin çalışması

-Tazyikli su ile yıkanan cadde

-Çalışmlardan detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Genel VE detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Esnaftan bozuk paraya dezenfektan

ANTALYA'da esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanından hortum çekerek sokağa lavabo koydu. Lavabonun üzerine 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazarak sokaktan geçenleri el yıkamaya teşvik eden Kızıl, bozuk paraları ise elektrikli fırında dezenfekte ediyor.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oyuncak satan esnaf Sedat Kızıl, koronavirüsten korunmak için bol bol el yıkanması yönündeki uyarılar üzerine iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Kızıl, sokaktan geçenlerin ve mahalle sakinlerinin ellerini yıkamaları için lavaboya sıvı sabun koyarak 'Suya sabuna dokunuyoruz' yazısı astı. Koronavirüs önlemi bu kadarla kalmayan Sedat Kızıl, bozuk paraları dezenfekte etmek için elektrikli fırına koyuyor. Kızıl, bu sayede dezenfekte edilmiş para üstünü müşteriye veriyor.

Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından zor günler geçirildiğini anlatan Sedat Kızıl, herkesin önlem alması gerektiğini söyledi. Kızıl, "Bana ve komşuma gelen müşteriler oluyor. Çok sayıda kargo geliyor. Dezenfektan kullanamayan ve sürekli elini yıkamakta zorlanan insanlar oluyor. Lavaboyu sokağa çıkaralım, hep beraber bunu kullanalım dedim. Buradaki düşüncemiz sadece virüsle topyekün mücadele etmek. Sağlıklı günler olması için her şey yapmamız gerekiyor" dedi.

4-5 GÜNDE 6 ŞİŞE SABUN BİTTİ

Lavaboyu 4-5 gün önce sokağa koyduklarını belirten Sedat Kızıl, "Bugün itibarıyla 6'ncı sabunu koyduk. 6 şişe sabun 4-5 günde bitti. Vatandaşların tepkileri olumlu. Suyun ve sabunun parası hiç önemli değil. Önemli olan sokaktaki herkesin sağlıklı, ellerinin temiz olması. Bu çeşmeyi geçici olarak düşünmüştük ama sanırım bu çeşme burada kalacak. Bir usta çağırıp çeşmeyi sil baştan yeniden yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

MÜŞTERİYE FIRINLANMIŞ PARA VERİYOR

Yıllardır bozuk paraları mikrop yuvası olarak düşündüğünü anlatan Kızıl, "Paralarımızı fırınlayıp piyasaya sürüyoruz. Müşteriden aldığım ve müşteriye verdiğim parayı sterilize edebilmek için paraları fırına koyuyorum. Sıcaklığın virüsü kırdığı düşüncesiyle bu fikir aklıma geldi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama virüsten korunmak için elimden geldiğince mücadele ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Oyuncakçı esnaftan genel görüntü

Sokaktaki lavabodan detay ve genel görüntüler

Suya sabuna dokunun yazısından detay görüntü

Bir vatandaşın sokaktaki lavaboda ellerini yıkama görüntüleri

Sedat Kızıl'ın röportajı

Dükkanın içindeki fırından paranın alınıp müşteriye verilmesinden görüntü

Fırının içindeki paralardan detaylar

Sedat Kızıl'ın fırının önünde bozuk paraları dezenfekte etme yöntemini anlatması

Fırından detay görüntüler

450 MB/// 04.09"

HABER: Aslı DURAN- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Marmaris'te balık avında kaybolan 3 kişinin de cesedi bulundu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık tutmak için fiber tekneyle açıldıkları denizde kaybolan 3'üncü kişi olan Metin Zınk'ın da cesedine ulaşıldı. Kayıpların tamamının ölü olarak bulunmasının ardından arama kurtarma çalışmaları da sonlandırıldı.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk (57), halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), geçen 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4,25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Gece olmasına rağmen dönmemeleri üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine 16 Mart'ta, Sahil güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 6'ncı günü olan dün Hisarönü Körfezi ve Bördübet mevkisi açıklarında arama yapıldı. Ekipler, saat 13.00 sıralarında, Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bördübet mevkisinde Erdoğan İnce'nin cesedi bulundu.

Aynı gün saat 14.00 sıralarında ise Güllübük mevkisi açıklarında Özkan Akıncı'nın cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirilen cesetler Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

CESEDİ KIYIYA VURMUŞ OLARAK BULUNDU

Bugün saat 06.30 sıralarında Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri ile kayıpların yakınlarından oluşan 300 kişilik bir ekip ile kayıp olan Metin Zınk için

Hisarönü Körfezi'nin Datça açıklarına bakan bölümündeki yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama - kurtarma çalışması başlatıldı. Saat 09.15 sıralarında acı haber geldi. Zınk'ın Datça ilçesinin kuzeyinde bulunan Gerence Burnu'nda kıyıya vurmuş cesedi bulundu. Zınk'ın cesedi de

Marmaris Devlet Hastanesi morguna getirildi.

3 kişinin cenazelerinin Marmaris Devlet Hastanesi morgundaki koronavirüs taraması ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma sürdüğünü bildirdi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşılıyor

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 100 kişiden oluşan ekip kurdu. Ekipler, belirlenen adresleri ziyaret ederek, hem önlemleri anlattı, hem de 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını sordu.

Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yurta birçok önlem alındı. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, yalnız yaşayan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için, yaklaşık 100 kişilik ekip kurdu. Görevliler, bu kişilerin evlerine giderek, ihtiyaçlarını sordu. Belediye ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlardan kendilerine 0232 399 4000 numaraları telefon hattından ulaşmasını istedi.

Ekipte yer alan Ezgi Alkılıçgil, sokakta iki veya üç kişiden oluşan 17 ekibin bulunduğunu, belirlenen adreslere giderek 65 yaş üstü kişileri hem bilgilendirdiklerini, hem de yalnız yaşayanların alışverişini yaptıklarını söyledi. Aynı zamanda gittikleri adreslere ücretsiz ekmek götürdüklerini de aktaran Ezgi Alkılıçgil, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bize verilen telefon numaralarından ulaştıkları takdirde temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi. Belediyenin sokakları ilaçladığını, ilçedeki birçok yerde bulunan bankları kaldırdığını anlatan Alkılıçgil, "Biz de gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımıza evde kalmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Ne kadar çok evde kalırsak, o kadar ülke olarak bu hastalığı yenebiliriz. Belediye Başkanımız Cemil Tugay da bununla ilgili çalışıyor. Farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı daha da rahat ettirmeye çalışıyoruz. Evden çıkmadıkları takdirde ihtiyaçlarını da karşılayamayabiliyorlar" dedi.

'KURALLARA UYUYORUZ'

İlçenin 27 mahallesinde 65 yaş üstü vatandaşların yoğunlukta bulunduğunu ve bu kişilerin genellikle yalnız yaşadıklarını söyleyen Alkılıçgil, şöyle devam etti:

"Yalnız yaşayanlar çok fazla. Bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yalnız yaşayan, hasta olan vatandaş varsa bunları belirleyeceğiz. İhtiyaçlarını gidermek için çabalıyoruz."

Evde kalınması çağrısına uyan Serpil Kavunoğlu (70), "Biz her şeyimizi aldık. İhtiyaç olduğu zaman belediyeye de başvuru yapacağız. Evlerimizde kalalım. Hem kendimize, hem gençlerimize, hem de yurdumuza yardımcı olalım. Bunu ancak hep birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Atlatamazsak da kaderde ne varsa onu yaşayacağız" dedi.

Yine evinde zaman geçiren İsmet Suluyurt (72) ise, "Gazete okuyoruz, televizyon izliyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Alınan kurallara uymak lazım. Bunu yapalım ki hastalığı atlatalım. Elimizden başka bir şey gelmiyor" diye konuştu.

İbrahim Erkan Arık da, "Yalnız yaşıyorum. İhtiyaçlarımı çocuklarım karşılıyor. Bundan sonra hastalık bitene kadar da çıkmam. Her şeye dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekiplerin evlere giderken görüntüsü

-Ekiplerin 65 üstü vatandaşları bilgilendirmesi

-Ekiplerin vatandaşlara ekmek ve bilgilendirici broşür vermesi

-Evdeki yaşlı vatandaşlarla ve ekipte yer alan belediye çalışanı ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,