DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

ÇORUM'da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Sürücünün yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile yaralandığı kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi İpekli mevkisinden halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı. Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, "Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi. Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga ve kaza anı ile yolcuların yaşadığı korku otobüste bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, yolcuların araya girdiği sırada otobüsün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Halk otobüsünün hareket halindeyken kavga

-Direğe çarpma anı

-Otobüs şoförü ile röp.

-Yolcularının halk otobüsünü terk etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

=================================

Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)

GÖZALTI SAYISI 3 OLDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yaralı olarak bulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili jandarmanın çocuğun dayısı V.T., ile mahalleden 2 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Mahalle halkının da olayla ilgili ifadesine başvurulduğu belirtilirken, Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, "Bu cinayettir, failinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Muhammed Veli'nin amcası Davut Dümez, yeğeninin cinayete kurban gittiği belirterek, failinin bulunması için çağrıda bulundu. Dümez, "Hem kendi ailem adına hem köyüm adına büyük bir acıdır. Önce Allah'a havale ediyoruz. Sonra devletimize güveniyoruz. En kısa zamanda her kim olursa olsun bunun gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz. Şu an biz de mağduruz. Nedir, neyin nesidir, biz de bilmiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem köyümüz adına hem de ailem adına bunun gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz " dedi.

'SESİN GELDİĞİ YERE GİDİNCE GÖRDÜK

Muhammed Veli kaybolduğunda arama çalışmalarına katılan mahalle halkından Mehmet Emin Kızılay ise metruk evde çocuğu bulduklarında yaralı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Akşam kahveye gittim. Saat 21.30 sıralarıydı. Televizyonda film izliyordum. Caminin hoparlöründen kayıp anonsu yapıldı. Bir el feneri alıp aramaya başladım ben de. Arama sırasında Muhammed yaralı halde dayısının elindeydi. Hastaneye götürmüşler. Çocuğun karnında yüzünde ve boğazında çizikler vardı."

'KORKTUM KENDİMİ DUVARA VURDUM'

Mahalle halkından İsmail Katar da, Muhammed'in dayısı tarafından metruk evde bulunduğunu ifade ederek, "Anonsu duyan herkes dışarı çıkıp çocuğu aramaya başladı. Aradan 15 dakika geçmeden çocuk bulundu. Çocuğu bulan da dayısı oldu. Daha sonra beraber hastaneye gittik. Hastanede de zaten gerekli müdahaleleri ama kurtaramadılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yeri

Muhammed'in yaralı bulunduğu metruk yapı

Görgü tanığı Mehmet Emin Kızılay'ın röportajı

Görgü tanığı İsmail Katar'ın röportajı

Amcası Davut Dümez'in röportajı

Yas yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/ÇINAR (DİYARBAKIR),

==============================

Evinin ateşe verilmesiyle ölen Gamze toprağa verildi, annesi fenalaştı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki evde çıkan yangında yaralanan, tedaviye alındığı hastanede ölen Gamze Ak (37), bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olayda kendisi de yaralanan ve evi ateşe verdiğini kabul eden Gamze Ak'ın dini nikahlı birlikte yaşadığı Fatih Alp Ü.'nün tedavisi ise sürüyor.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü.'nün evinde, geçen pazartesi günü yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Ak yaralandı. Yaralılar, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gamze Ak, ambulansla, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ak, dün doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Alp Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yapılan araştırmada, evi Fatih Alp Ü.'nün ateşe verdiği ortaya çıktı. Dini nikahlı eşi Gamze Ak ile bilinmeyen nedenle tartışan Fatih Alp Ü.'nün benzin döküp evi yaktığı öğrenildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, Fatih Alp Ü.'nün ifadesinde evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Nazilli'ye getirilen Gamze Ak için Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Kanalyolu Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Törende büyük üzüntü yaşayan anne Şenay Ak, fenalık geçirince sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişinin katıldığı törende kılınan namaz sonrası Gamze Ak, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan CHP Kadın Kolları üyeleri, tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir kadın cinayetidir. Yakılarak ölümüne neden olunan Gamze için sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Cinayeti işleyenin en ağır cezayı alması için çaba sarf edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıldıztepe Mahallesinde bulunan Kanalyolu camisinden detay görüntüler.

Cenaze namazından görüntüler.

Cami hocasının helallik istemesi

Cenazenin omuzlar üzerinde götürülüşü

CHP Kadın kollarının kadın cinayeti ile ilgili açıklamaları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

================================

Devrilen greyderde muhtar öldü, 2 operatör yaralandı

ÇORUM'da karla mücadele çalışması yapan greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yarlandı.

Kaza, bugün merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Köyde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi. İş makinesinin içindeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan greyder operatörleri, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza yapan greyder

-Muhtarı greyderden çıkarma çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

===============================

Husumetli oldukları kişiyi bıçaklayan baba tutuklandı, oğlu serbest

BURDUR'da aralarında husumet bulunan Emre Taşçı'yı (25) bıçakla ağır yaralayan İsmail Akça tutuklanırken, oğlu Hüseyin Cevahir Akça serbest bırakıldı.

Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba- oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Emre Taşçı, burada ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Akça ve Hüseyin Cevahir Akça, polis merkezine götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. İsmail Akça 'yaralama' suçundan tutuklanırken, Hüseyin Cevahir Akça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, yaralanan Emre Taşçı'nın ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

ARŞİV görüntülerle

Haber: BURDUR

=============================

Bucak salebine patent ve tescil başvurusu

BURDUR'un Bucak ilçesinde üretimi yapılan salebin patentinin alınması ve tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Kaymakam Erol Tanrıkulu, başvuruyu yapan kurumların temsilcileriyle salep öğütüp, gelenlere ikram ederek, başvuruyu duyurdu. Tanrıkulu, Türkiye'de yıllık 60 ton salep üretildiğini, 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını söyledi.

Bucak'ta, Toros Dağları 'nın yüksek kesimlerinden toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen, kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan, yazın ise dondurmada tercih edilen Bucak salebi için patent başvurusunda bulunuldu. Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi , Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan patent tescil başvurusu, ocak ayı itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal , Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Gönenç , Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel ile Küçük Sanayi Sitesi'nde taş değirmeninde salep öğütüp, patent tescilinin yapıldığını açıkladı.

'BUCAK SALEBİNE GERÇEK AROMASINI İKLİM VERİYOR'

Kaymakam Tanrıkulu, Türkiye'de üretilen salepler arasında en fazla talep görenin, Bucak salebi olduğunu, hem kıvam hem aroma açısından daha fazla tercih edildiğini söyledi. Tanrıkulu, "Salep soğuk kış günlerin vazgeçilmez içeceği, soğuk kış günlerinde bizleri grip ve bazı hastalıklardan korurken, yaz aylarında sıcağın dayanılmaz dönemlerinde dondurmada kullanılarak, dondurmaya kıvam ve lezzet veriyor. Ülkemizde salep her ne kadar üretilse de kültür olarak ticari anlamda başarılı olmuş bir ürün değil. Ülkemizin dört bir yanından toplanan salepler Bucak'a geliyor ve Bucak'taki tüccarlar tarafından alınıp, işlendikten sonra iç ve dış piyasaya sürülüyor. Bucak'a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları'nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor. Cumhurbaşkanımız da 'Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' övgü dolu sözüyle bu kıvamı ve aromayı dile getirmiştir" dedi.

'ÜRETİMİN 35 TONU BUCAK'TA YAPILIYOR'

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60 ton salep üretildiğini, bunun 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını vurgulayan Kaymakam Tanrıkulu, "Bu büyük bir rakam. Bucak salebini tescillendirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla kaymakamlık, belediyemiz, ticaret odamız ve ziraat odamız ile beraber Bucak salebini nasıl tescillendirir, nasıl marka değeri haline getirebiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Geçen hafta itibarıyla Bucak salebinin tescil başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

Kaymakam Tanrıkulu, salebin neslini yaşatmak ve üretiminin sürekliliği için toplayan, üreten ve pazar piyasasına iş düştüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Salep asıl orkide bitkisinden elde edilmektedir. Orkide bitkisini salebe dönüştürmek için özellikle dağlarda toplayanlara büyük iş düşüyor. Orkide bitkisi genelde iki kök olur. Bu köklerden bir tanesini salep için alırsak, diğerini mutlaka bırakmalıyız ki gelecekte hem orkide bitkisinin hem de salebin sürekliliği için korumuş oluruz. Bu konuda hem toplayanlara hem de pazar sektöründe olanlara büyük iş düşüyor" dedi.

Kaymakam Erol Tanrıkulu ve beraberindekiler, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki taş değirmende salep yumrularını öğüterek, elde edilen saf salepten vatandaşa ikramda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Çuvala konmuş salep

İpe çizilmiş yumrular halinde salep görüntüleri

Protokolün önüne konan masada masa üzerinde dizili ve dizisiz salepler gösterilirken,

Taş değirmene salepler öğütme haznesine protokol ile dökülürken ve öğütülürken

Taş değirmende öğütülen salep toz halinde çıkarken, ve elenirken

Öğütülmüş salebi pişirilip fincanlara konulurken

Kaymakam Erol Tanrıkulunun röportajı

Salebi pişiren ustanın 1 kilo sütle salebin yapılış tarifi

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

==============================

Bakan Kurum'un amcası son yolculuğuna uğurlandı

Karapınar'da yaşayan Hanifi Kurum, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Amcası Hanifi Kurum'un vefat ettiğini öğrenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Osmaniye'de gerçekleştireceği programını iptal edip, memleketi Karapınar'ın Akçayazı Mahallesi'ne geldi. Bakan Kurum, muhtarlık binasında taziyeleri kabul etti.

Ardından da cenaze namazının kılınacağı Devrent Mezarlığı önüne geçti. Cenaze namazına Bakan Kurum'un yanı sıra helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karaman Valisi Fahri Meral ile belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Hanifi Kurum'un cenazesi toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Bakan Kurum'un taziyeleri kabul etmesi

-Bakan Kurum'un Bakan Soylu ve Turhan'ı karşılaması

-Cenaze namazından detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA