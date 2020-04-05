DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Tekirdağ'da fırtına etkili oldu

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi ilçesinde hızı saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, gemiler açıkta demirledi.

Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olan Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Necmi Koç, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi. Koç, "Denize açılamıyoruz bugün fırtına nedeniyle. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler de var. Birer ikişer denize çıkıyorduk ancak bugün şiddetli fırtına nedeniyle çıkamadıkö dedi.

Denizde bol balığın olduğunu söyleyen Koç, "İnşallah bu virüste geçer kurtuluruz. Denize açılırız, millette rahat eder. Denizde balık var ama dışarı çıkma yasağı var elimizden bir şey gelmiyor. 100 balıkçı var burada, herkes mağdur. Yaşlı balıkçılarımız var olar evlerinden çıkamıyorlar. Gençlerimiz zaten ilgilenmiyor. Devletimizin bu işe bir el atması gerekiyor" dedi.

Fırtına nedeniyle birçok gemi Tekirdağ açıklarında demir attığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balıkçı teknelerinden detaylar

-Deniz dalgalarından detaylar

-Balıkçı Necmi Koç ile röp.

-Detay görüntüler

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),

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Kars'ta otomobilin çarptığı 2 at telef oldu

KARS'ta yolda gezen başıboş atlara çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 2 at telef oldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kars'ın Arpaçay ilçesinin Doğruyol Köyü Bakırçıkan mevkisinde meydana geldi. Ardahan'ın Çıldır ilçesi yönünden Kars'ın Arpaçay ilçesine giden Habib Balkay yönetimindeki 36 AS 561 plakalı otomobil, önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada, atlara çarpması sonucu şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. Sürücü Habip Balkay, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı iki at ise telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Başobaş gezen atlar

-Şarampole yuvarlanan otomobil

-Telef olan atlar

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

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Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü

DENİZLİ'de toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Sabah araçlarının çamurla kaplandığı görenler şaşkına döndü.

Kent merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı. Özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı. Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü. Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp, fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

'TEMİZ BIRAKTIK ÇAMUR İÇİNDE BULDUK'

İşe gitmek için aracının başına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu gören Ercan Kaçmaz, "Otomobilimi daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktım çamur yağmış. Sanki bir yıldır yıkanmamış gibi olmuş. Çaresiz, kendim temizliyorum" dedi.

Halil Yavuzhan ise, "Gece park ettiğimde hiçbir şey yoktu. Sabah otomobilimi görünce tanıyamadım. Gökten resmen çamur yağmış" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çamurlu otomobillerden görüntü

-Vatandaşların araçlarını temizlemesi

-Ercan Kaçmaz ve Halil Yavuzhan'ın konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Jandarma, şehit annesinin odunlarını kesti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şehit annesinin odunlarını motorlu testere ile kesip, küçük parçalara ayırdı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün kırsal Akören Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülser Açıkgöz'e erzak yardımında bulundu.

Erzakları Açıkgöz'e teslim eden jandarma ekibi, kendisinden başta isteği olup olmadığını sordu. Şehit annesi ise odunlarının kırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine kolları sıvayan jandarma ekibi, gerekli koruyucu önlemleri aldıktan sonra motorlu testere ile odunlarını kesti. Jandarma, daha sonra odunları, odunluğa taşıdı.

Gülser Açıkgöz, kendisini kırmayıp, isteğini yerine getiren jandarmalara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmanın odunları kesip, küçük parçalara ayırmasından görüntü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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İzmir'de tekstil fabrikasında 'koronavirüs' arbedesi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından işçiler ve işverenler arasında arbede meydana geldi. İddiaya göre üretimin durdurulmasını isteyen işçiler, iş yeri güvenlik görevlileri tarafından sopalarla darp edildi. Olayla ilgili açıklama yapan şirket, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin verdiği karar dooğrultusunda çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Geçen cuma günü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında üretim operatörü olarak çalışan B.D., koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Sonucun pozitif çıkmasının ardından fabrikaya gelen İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaptı. Denetimlerin ardından B.D. ile yakın mesafede çalışan 25 işçi, karantinaya alınması için evlerine gönderildi. Ekipler, fabrikada maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması süresince çalışılabileceğinin raporunu da verdi. Dün fabrikanın bahçesinde toplanan yaklaşık 200 kişilik işçi grubu, iddiaya göre üretimin durdurulmasını talep etti. Bunun üzerine fabrikaya gelen fabrika sahibi H.A.'nın işçilerle konuşmasının ardından taraflar anlaşmaya varamadı. Bunun üzerine işçiler, bağlı bulundukları sendikanın üyelerini fabrikanın bahçesinde beklemeye başladı. H.A. ise fabrika bahçesinde beklemeye tepki gösterince işçiler ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İddiaya göre güvenlik ekipleri, işçilere sopalarla müdahale etti. İki tarafın da yaşanan olay sebebiyle birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Öte yandan, tarafların yarın yeniden bir araya geleceği ve isteyen işçilerin işine döneceği, çalışmak istemeyenlere ise yıllık izin verileceği belirtildi. Yaşananlar bir çalışan tarafından telefonla kaydetti. Görüntülerde, taraflar arasında arbede çıktığı ve işçilerin tepki gösterdikleri görülüyor,

FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından tekstil firması da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Nisan tarihine kadar 2 bin 300 çalışanımızın hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmazken takip altında bulunan bir çalışanımızın hastanede yapılan tetkiklerinin pozitif olduğu kurumumuza bildirilmiştir. Bunun üzerine aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şirketin genelinde alınan tüm tedbirleri yerinde tetkik etmiş, ilgili çalışanlarla tek tek görüşmüş, kayıt altına almış ve olası temas hikayesi olabilecek çalışanlardan numune alarak iş yerinin çalışmasında herhangi bir engel olmadığını tespit etmiştir. Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın şirketimiz gibi çok sayıda çalışanı bulunan iş yerleri için tavsiye ettiği çalışma şartlarına uygun olarak üretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Vatandaş kamerasından olay anı görüntü

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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TEM yolu Kocaeli geçişi bomboş

KOCAELİ'de, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Yasak kapsamında, Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken, diğer gişeler ise açık tutuldu. Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden, TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TEM Otoyolu üzerinden drone görüntüsü

-TEM Otoyolu üzerinden aktüel görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'ın girişlerinde, sürücü geçişine izin verilmezken, izin belgesi olmayanlar geri gönderildi. Maskesi olmayan sürücüler de polis ve jandarma tarafından uyarıldı.

Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri, İstanbul'dan gelen ve İstanbul'a giden sürücüleri tek tek durduruyor. İzin belgesi olmayanların geçişlerine izin verilmezken, durdurulan araçlardakilerin de sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Seyahat belgesi olanlara izin verilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor. Jandarma ve polis ekipleri, durdukları araçlardakilere maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede trafiğin ise olmadığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ve jandarmanın uygulama yapması

Araç sürücülerinin maske konusunda uyarı yapılması

-Seyahat belgesi olmayanların geri gönderilmesi

-Özel Harekat polislerinin beklemesi

-Ateş ölçümlerinin yapılması

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),

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Karabük'te pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü

KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazara alışveriş yapmaya gelenlerin ateşleri ölçüldü.

Karabük Cumhuriyet Mahallesi'nde pazar günleri kurulan pazara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü. Pazara tek kapıdan giriş sağlandı. Pazar girişine dezenfektan konularak vatandaşların ellerine dezenfektan sürmeleri sağlandı. Pazarda ise tezgahlar arasında boşluk bırakıldı. Pazarcılar, ürünleri dokunulmaması yönünde yazılar astı. 25 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Recep Çankaya, "Uygulamalardan memnunuz. Elimizde eldivenlerimiz, yüzümüzde maskemiz var. Müşterilerimizi ürünlere dokunmamaları yönünde nazik bir şekilde uyarıyoruz.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazara gelenlerin ateşinin ölçülmesi

-Dezenfektan kullananlar

-Pazardan görüntüler, tezgahlar arasında boşluk bırakılması

-Pazarcı ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Amasya Belediyesi'nden vatandaşa ücretsiz maske

AMASYA Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte kurulan pazar yerinde dezenfektan standı kurup, vatandaşlarla ücretsiz maske dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve mücadele kapsamında Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar girişinde dezenfektan standı kurdu. Ekiplerce, alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı. Dezenfektan kullanan, koruyucu maskelerini takan ve ateş ölçümleri, yetkili ekipler tarafından yapılan vatandaşlar, pazar alanına girip, güvenle alışverişlerine devam etti. Ekipler, ayrıca alınan ek tedbirler çerçevesinde de, pazar yerinin çevresini koruyucu şeritlerle kapatarak, tezgah aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesini sağladı.

Salgınına karşı yürütülen özenli çalışmaların ve pazar yerinde gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibibe teşekkür etti.

'SAĞLIĞINIZ İÇİN EVDE KAL AMASYA'

Koronavirüse karşı devletin aldığı tedbirler doğrultusunda kendilerinin de belediye olarak bazı tedbirleri arttırdıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Tedbirler kapsamında pazar yerinde dezenfektan standı kurduk ve ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı sosyal mesafelerini korumaya, ekiplerimizin uyarılarına uymaya davet ediyoruz. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız. Sağlığınız için 'Evde kal Türkiye, Evde Kal Amasya, çocuklarınız, torunlarınız için evde kal, evinde kal müreffeh bir Amasya için' diyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pazar yeri girişi detay

-Vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi detay

-Maske dağıtımı detay

-Zabıta denetimleri ve anonslu uyarıları detay

-Başkan Sarı'nın vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı detay

-Açıklama

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,