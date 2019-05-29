DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ÇAYDA KAYBOLAN LİSE ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van' ın Gürpınar ilçesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç' ün cansız bedenine ulaşıldı..

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

GÜNCEL GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

VAN/DHA

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2)ECRİN İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde önceki gün kayıp Ecrin kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede bugün kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla yeniden arama çalışması yapıldı. Olay yerinde bulunan ve ilk incelemelerde hayvan dişleri tespit edilen kafatası, kaburga ve kaval kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi ise sürüyor. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

KRİMİNAL İNCELEME YAPILIYOR

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada önceki gün ormanlık arazideki dere yatağında bir çocuk ayakkabısı buldu. Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan aramada ayakkabının bulunduğu noktanın etrafında elbise parçaları bulundu. Dağınık elbise parçaları takip edilerek bölgenin aşağısında 100 metrelik alanda dere yatağında kafatası, kaburga ve kaval kemiği parçaları bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bulunan kemik parçaları toplandı. Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.

BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Vezirköprü Savcılığı tarafından 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda yürütülen aramalar sürüyor. Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmalarının yapıldığı alan genişletilirken aramalara jandarma komando timi de katıldı.

Görütü Dökümü:

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-Arama yapılan alandan detay

-Jandarma komando ekiplerinin alanda çalışması

-AFAD ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), -

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3)'KAFA KESECEĞİM' DİYEN SURİYELİ ADLİYEDE

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin "Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının adliyeye girişinden detaylar

-Adliyeden detaylar

Süre: 0.46 Boyut: 87 MB

Haber: Serkan AKKUŞ-Halil ÖZÇOBAN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA

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4) TEM OTOYOLU VE D-100 KARAYOLU BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM TEDBİRLERİ

RAMAZAN Bayramı tatili öncesi TEM otoyolu Bolu geçişinde kaza ve oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik alınan tedbirler, üst düzeye çıkarıldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başlandı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler, tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, tedbirlerle ilgili olarak, "Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak. Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız." dedi.

RADARLI HIZ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacağız. Bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aydın Aksoy ile röportaj

-Detaylar

Süre: 04.33-Boyut: 510 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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5)TOKAT'TA SAHTE DİNAMİT DÜZENEKLİ VE SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNU

TOKAT'ın Zile ilçesinde motosikle kasklı şüpheli, silah ve sahte dinamit düzeneği ile tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasp ederek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Zile ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'nde Mustafa Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli, başındaki kaskla içeri girdi.

Üzerinde sahte dinamit düzeneğini masaya koyan zanlı, çalışanlara tabanca doğrultup altınları istedi. Vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına dolduran soyguncu geldiği motosikletle kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, zanlının bıraktığı dinamit düzeneğinin sahte olduğunu ve alçıdan yapıldığını belirledi. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntüleri izleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kask ve silahla içeri girip dinamit düzeneği koyması

-Soygun anı

-Dükkandın çıkışı

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, -

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6)KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE BÖYLE HAZIRLANIYORLAR

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesinde yaşayan pehlivanlar, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde madalya kazanabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü güreşçileri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek dünyaca ünlü 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine madalya kazanmak istiyor. Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen çalışmalarını sürdüren sporcular, iftar saatinden 1 saat önce çayırda yaptıkları antrenmanın ardından oruçlarını açıyor. Kulüp başkanı Hüseyin Uğuz, Ramazan ayının ardından başlayacak diğer müsabakalar ve Kırkpınar için hazır olmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin madalya olduğunu ifade eden Hüseyin Uğuz, "Derece yapacak güreşçilerimiz var. İnşallah birçok güreşçimiz bu sezon bir üst boya çıkacaklar. İftardan önce çalışmaya başlıyoruz. İftardan sonra koşu ve fitness çalışması yapıyoruz. İnşallah bu sezon kırkpınar yağlı güreşlerinde birçok madalya kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

'ÇOK ÇALIŞARAK HEDEFİMZE ULAŞACAĞIZ'

Pehlivan Sefa Yılmaz, Ramazan ayı olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "2016 yılında kendi boyumda 2'nci, 2018'de 3'üncü oldum. İnşallah bu sene daha çok çalışarak birinci olmak istiyorum. Ramazan ayından zor oluyor ama Allah çalışana veriyor. Çok çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Güreşçilerin çalışması

Hüseyin Uğuz ile röp.

-Sporcu Sefa Yılmaz ile röp.



Süre: (3: 10) Boyut: (275 MB)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),