DHA YURT BÜLTENİ-12

Düzce'de sel felaketi

Düzce'nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapanırken yaklaşık 4 bin kişinin sel ve su baskınından etkilendiği öğrenildi. Kara yolu ile ulaşılamayan bölgede yaşayan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel faleketinden etkilenen Gölyaka İlçesi'nde Dilaver, Esmehanım, Uğurlu, Arabacı, Koçullu, Sarıyayla, Aktaş köyleri, Cumayeri ilçesinde Hamascık, Yeşiltepe, Kızılüzüm, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Üvezbeli, Taşlık, Ordulukaradere köyleri, Gölyaka ilçesinde ise Hacıyakup, Hamamüstü, Güzeldere, Aksu ve Değirmentepe köylerine ulaşım sağlanamıyor. Meydana gelen sel ve su baskınlarının yanı sıra yaşanan heyelan nedeniyle bu köylere karadan ulaşım sağlanamıyor. Selden etkilenen bölgelerde bulunan 4 bin kişi için Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile irtibata geçerek arama ve kurtarma çalışmalarının helikopter talep edildi. Düzce'ye görevlendirilen 5 helikopter ilk olarak gece saatlerinden itibaren Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü nehir evleri mevkiinde ki 8 kişiyi kurtardı. Daha sonra Doğu illerinden Düzce'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kurtarıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonrasında şu ana kadar 51 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Helikopterlere bindirilen vatandaşlar Düzce 18 Temmuz stadyumuna getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil sağlık ambulansları hastanede tedavi olması gerekenleri çeşitli hastanelerin acil servislerine nakil ederken, diğer vatandaşlar ise 18 Temmuz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda bulunan alana alındı ve kendilerine çay ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

Diğer yandan etkisini arttırarak devam eden yağmur yağışı nedeniyle karadan kurtarma çalışmalarına henüz başlanamadı. Bu sebeple helikopterlerin sırasıyla öncelikli kadın ve çocuklar olmak üzere kurtarma çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Akçakoca ilçesinde de Sarıkaya Barajı'nın ana su borusunun patlaması nedeniyle sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu sebeple Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap işyerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklenerek kayboldu.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada 4 bin kişinin etkilendiği sel felaketi ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Selden görüntüler

-Akçakoca ilçesinde selden zarar gören yerler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/Tezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA(Düzce),

=============================

80 güvenlik kamerasını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakaladı

ÇORUM'da bir işyerine giren şüpheli kasada bulunan 14 bin TL parayı çalıp kayıplara karıştı. İhbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 80 güvenlik kamerasını inceleyerek Veli İ (22), olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. Harun Fındıkçı, işyerini akşam saatlerinde kapatarak ayrıldı. Sabah çalışanları ile birlikte işyerine gelen Harun Fındıkçı dükkanın kapısının alt bölümündeki camın kırık olduğunu fark etti. İşyerine giren ve çelik kasayı açmak isteyen Harun Fındıkçı anahtarı bulamadı. Çilingir yardımıyla açılan çelik kasada 14 Bin TL parasının çalındığını gören Harun Fındıkçı durumu polise bildirdi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerine ait güvenlik kamerası olmadığından dolayı polis çevredeki iş yerleri olmak üzere 80 güvenlik kamerasından şüphelinin izini sürdü. Polşs, Veli İ (22), olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli çaldığı parayla otomobil aldığını söyledi. Polis otomobili sahibine iade ederken, geri aldığı parayı Harun Fındıkçı'ya teslim etti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin iş yerine girdiği anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hırsızın işyerinin camını kırıp içeriye girmesi

-Hırsızın adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

=============================

Niğde'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi



Niğde'de jandarma ekipleri boyları 2 ila 2,5 metre arası 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkez Edikli Kasabasında F.A.'ın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri F.A'ın Edikli Kasabasında bulunan evinini ekletisine operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 2 ile 2.5 metre arası arasında değişen 110 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili F.A gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Kenevir bitkilerinden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=============================

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilçeye yapılacak Filyos Endüstri Bölgesi faaliyete geçtiğinde 1,5 milyar dolarlık yatırımla 10 bin yeni istihdam ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank ayrıca TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldıklarını açıklayarak, "Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye'ye duyulan güveni, Türkiye'nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuzö dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sivil toplum kuruluşları ve firma sahipleri katıldı. Fuarın ev sahipliğini yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, fuarın katılımcılarına, firmalara ve çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak çağın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Bu konuda TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla küresel rekabet gücü arttıracak, alanında uzman araştırmacıları Türkiye'ye davet ettiklerini ifade eden Bakan Varank, dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldıklarını açıkladı. Bunun, Türkiye'ye duyulan güveni açıkça ortaya koyduğunu belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı. Kazanan isimleri irdelediğinizde, Türkiye'ye duyulan güveni, Türkiye'nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Destek kazanan araştırmacılardan 58'i Amerika Birleşik Devletleri'nden, 16'sı İngiltere'den, 9'u Almanya'dan, 8'i de Hollanda'dan başvuru yapmış. Dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale'den araştırmacılar var. Yine, dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimler var. İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır.ö

'MOBİLYACILIK SEKTÖRÜ 2018 YILINDA 3,2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI'

Mobilyacılık sektörünün her geçen yıl büyüyen, üretim kapasitesini, oluşturduğu katma değeri ve istihdamı artıran sektörlerden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, "2018 yılında, mobilya firmalarımız 3.2 milyar dolarlık ihracata imza attılar. 180 ülkeye ihracat yaparak bizleri gururlandırdılar. Bizleri daha da memnun eden husus ise mobilya sektörümüzün sağladığı dış ticaret fazlasıdır. Bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Elbette bu başarılı performansın asıl aktörleri, asıl kahramanları; mobilya firmaları, onların maharetli usta ve çalışanlarıdır. Ben mobilya sektöründeki bu dinamizmin artarak devam etmesinin, diğer sektörlerimize de örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyorum. Oluşturduğu katma değerin yanı sıra, 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 2012 yılından bu yana mobilyada 2,6 milyar liralık yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar sayesinde 18 binden fazla ilave istihdam öngörüldü. KOSGEB eliyle son üç yılda sektörde faaliyet gösteren 5 bin 725 işletmeye 125 milyon lira destek ödemesi yaptıkö dedi.

'FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ TÜRKİYE'NİN SEMBOL PROJESİ'

Filyos Endüstri Bölgesi'nin sadece Batı Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin sembol projelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi: "Filyos üzerine yaptığımız planlamalar, projeksiyonlarla bu bölgenin nasıl gelişeceğini düşününce, inanın ben de çok heyecanlanıyorum. Türkiye'nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olarak kabul ettiğimiz Filyos limanıyla, 6 milyon metrekare endüstri bölgesiyle, 4 milyon metrekare serbest bölgesiyle, 3 milyon metrekare genişleme alanıyla, ülkemizin Karadeniz'e, oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak. Filyos Limanı 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgemizin en büyük limanı olacak. Limanın hemen arkasındaki 597 hektar büyüklüğündeki bölgenin haritası ve jeolojik etüt raporu; bakanlığımız tarafından onaylandı. Bu 597 hektarlık alanda çelik ve çeliğe dayalı sanayinin bulunacağı Endüstri Bölgesi'ni, tüm sanayicilerimiz için yatırıma açtık.ö

'1.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 10 BİN İSTİHDAM HEDEFLENİYOR'

Sanayici iş adamlarıyla görüşmeler devam ettiğini ifade eden bakan Varank, Filyos'ta 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 10 bin istihdam hedeflediklerini anlatarak, "Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki tüm parseller faaliyete geçtiğinde 10 bin yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. İnşallah Filyos, Batı Karadeniz Bölgesi'nin gelecek yüz yılını şekillendirecekö diye konuştu.

FİLYOS'A ATANAN YÖNETİCİ ŞİRKET HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Varank, Filyos Endüstri Bölgesi'ne otomotiv sacı yapmak üzere müracaat eden Tosyalı Grubu'nu bölgenin yönetici şirketi olarak atadıklarını ve bununla ilgili bir takım eleştirilerin olduğunu anlatarak, "Tosyalı grubu özellikle cari açık verdiğimiz otomotiv sacı başta olmak üzere ülkemizin nitelikli demir çelik ihtiyacı için bölgede yatırım yapmak üzere müracaat etti. Biz de kendilerine Endüstri Bölgesi mevzuatları çerçevesinde yer verilmesini kabul ettik. Bürokratik kafayla değil, özel sektör mantığıyla kurgulanmış bir model. Dolayısıyla, endüstri bölgeleri kanununa göre, bir yönetici şirkete ihtiyaç var. Bu yüzden 17 Haziran'da, elini taşın altına koyan bölgenin en büyük yatırımcı şirketini yönetici şirket olarak atadık. Buradan farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olduğunu duyuyorum. Bizim derdimiz üzüm yemek, bırakın dedikoducular kendi kendine oyalansın, dursun. Bölgede yatırımcıların belirlenmesinden, parselasyon planlarına ön tahsislere kadar tüm süreçler bakanlığımızın onayıyla gerçekleşecek, bu manada herkes müsterih olsunö dedi.



Görüntü Dökümü

-Bakan Varank fuara gelmesi

-Konuşması ve fuarı gezmesi

Haber: Gürkay Gündoğan-Kamera: Cüneyt Özfidan-Zonguldak-Dha

=============================

Ayağına misina dolanan balıkçıl kuşunu kurtardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, göletteki kurumuş ağaçta ayağına misina dolanarak mahsur kalan balıkçıl kuşu, astsubay Mehmet Varol (33) kurtardı.

Astsubay Mehmet Varol, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyündeki baba ocağına izne geldi. Yakınlarıyla piknik için gittiği bölgedeki gölette bulunan kurumuş bir ağaçta çırpınan balıkçıl kuş olduğunu gördü. Yüzerek ağacın yanına giden Varol, ayağına dolanan misina ile ağaca dolanıp, mahsur kalan balıkçıl kuşu kurtardı. Kıyıya çıkardığı kuşu, bir süre sevip, doğal alana saldı.

Mehmet Varol, "İnsan olarak bir canlının yaşamını kurtarmış olmanın sevinci içerisindeyim. Fakat gölette balık avlayan arkadaşların olta ve misinalarını baraja atmamaları gerekiyor. Birçok canlıyı yaralayabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Varol'un yüzerek balıkçılı kurtarmaya çalışmasından görüntü

-Karaya çıkarılan balıkçılın olta ve misinalardan kurtarılmasından görüntü

-Balıkçıl doğal ortamına bırakılmasından görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

