DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Niğde'de şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı

NİĞDE'de koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerindeki uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulmasının ardından Niğde'de uygulama noktaları 16'ya çıkartıldı ve personel sayısı artırıldı. Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Vali Yılmaz Şimşek de Bor ilçesi ile Sazlıca ve Kemerhisar beldelerinde polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, sürücüleri gerekmedikçe evden çıkmamaları ve sosyal mesafelere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Otogarda hizmete başlayan 'Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir süreç yaşandığını ve tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıkladığı kararlar doğrultusunda iller arası seyahatlerin Valilik iznine tabi tutulduğunu hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu karar doğrultusunda ilimizde gerekli tedbirlerimizi aldık. Ayrıca otogarda da otobüsle seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. iller arası zorunlu seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız bu kurula müracaat edip belgelerini alarak seyahat edebilir. Fakat biz mümkün olduğunca vatandaşlarımızın seyahat etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evlerinde kalsınlar, zorunlu olarak evlerinden çıktıklarında da sosyal mesafelerini korusunlar. Kişisel hijyene dikkat etsinler. Ev ziyaretleri yapmasınlar. Bu kurallara uyulduğu sürece de koronavirüsünün yayılma hızını da mümkün olduğunca azaltmış olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerden görüntü

-Vatandaşlara uyarı yapılması

-Vali Şimşek'in vatandaşları uyarması

-Denetim yerlerinden görüntü

-Otogardan görüntü

-Vali Şimşek'in açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Antalya'da sokaklar bomboş

TURİZM şehri Antalya'da yaşayanlar koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına kulak verdi. Karaalioğlu Parkı, Üç Kapılar ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktivitelerin yasaklanmasının ardından Antalyalılar kurallara uydu. Kaleiçi Yat Limanı çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri denizde devriye yaptı. Tarihi Üç Kapılar başka olmak üzere Karaalioğlu Parkı'nda kimsenin sokakta olmaması gözden kaçmadı. Işıklar Caddesi üzerindeki banklarda kimse görülmezken, sokaklar kedi, köpek ve kuşlara kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tarihi 3 Kapılar'dan görüntü

Boş banklardan ve kuşlardan detay görüntüler

Kapatılan kafeden görüntü

Karaalioğlu Parkı'nın girişi ve yürüyüş yolundan detay görüntüler

Sokağın ortasında uyuyan köpekten detay

Karaalioğlu Parkı meydanından görüntü

Tarihi Hıdırlık Kulesi'nden detay

Yat limanındaki fener iskelesinden detay

Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki devriyesinden görüntüler

Parkın içindeki boş yürüyüş yolundan detay

Boş çocuk parkı görüntüsü

Parktaki kuşlardan detay

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Osmaniyeli halk ozanından, 'Evde kalın' türküsü

OSMANİYELİ halk ozanı Aşık Tahir Erdoğdu , koronavirüs salgınına karşı, sazıyla birlikte seslendirdiği 'Evde kalın arkadaşlar' türküsü ile vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyardı.

Osmaniye'de yaşayan ozan Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için 'Evde kalın arkadaşlar' ismiyle türkü besteledi. Türküsüne klip de çeken Aşık Tahir Erdoğdu, eserini 'Aşık Ersani' adlı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğdu, şunları söyledi:

"Bazıları buna 3'üncü dünya savaşı diyor ve ben de onlara katılıyorum. Bu illetten kurtulmak için bizim yapacağımız birtakım şeyler vardır. Öncelikle evimizden çıkmamamız gerekiyor ki bu virüsü yenebilelim, bu hastalıktan kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm sağlık personellerine, başta bakanımız olmak üzere, devletimizin ordusuna, polisine, hizmet eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Aman ha aman evinizden çıkmayın' diyorum."

Erdoğdu'nun sazıyla birlikte seslendirdiği türkünün sözleri şöyle:

"Bir musibet başımızda, evde kalın arkadaşlar.

Sevgi dolsun aşınızda, evde kalın arkadaşlar.

Ellemeyin sağı solu, her bir yanı virüs dolu.

Bence yaşamanın yolu, evde kalın arkadaşlar.

Mevlam bizi tez kurtarsın, evde kal, çarçabuk yırtarsın.

Kalmazsan erken pırtarsın, evde kalın arkadaşlar.

Faydası olmaz yatının, kıymetini bil hayatının,

bence yaşama tutunun evde kalın arkadaşlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Halk ozanı Tahir Erdoğdu'nun konuşması

Halk Ozanı Tahir Erdoğdu'nun sazıyla seslendirdiği 'Evde kalın arkadarşlar' türküsü

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Antalya Otogarı'nda Seyahat Komisyonu çalışmaya başladı

ANTALYA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında, Seyahat Komisyonu oluşturuldu. Komisyona başvuranlar, izin verilmesi halinde yolculuk edebiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışı seyahatleri durdurulurken, yurt içi seyahatler de kısıtlandı. Başka ilde cenazesi olanlar, tedavi için şehir dışındaki hastaneye sevk edilenler ve kamu görevlileri dışındakilerin, geçerli gerekçe sunmadıkça yurt içi seyahatleri yasaklandı. Turizm kenti Antalya'daki Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde de bu kapsamda hazırlıklar yapıldı. Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, terminale gelerek, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Özgödek'in de maske taktığı görüldü. Terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralının uygulanması dikkat çekerken, çalışanların tamamının maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Yolculuk etmek isteyenler, terminalde oluşturulan komisyona seyahat gerekçelerini doğrular nitelikteki belgeyi sunarak, onay alıp daha sonra seyahat etmek istediği firmadan otobüs biletini alıyor. Firmalar ise talep yoğunluğunun azlığı nedeniyle bir otobüsün dolacağı kadar yolcu talebi oluşması halinde gidilecek kente hemen sefer düzenleyebiliyor. Ayrıca terminal girişinde X-ray taramasından geçen yolcular, girişte bulundurulan el dezenfektanlarını kullanıyor. Yolcuların tamamı, terminal girişinde 'sosyal mesafe' kuralına uygun bekletilirken, bir görevlinin sürekli mesafeyi hatırlatan uyarıda bulunduğu görüldü.

BİLETLER FİYATLARININ 2'YE KATLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan Antalya'da görevli olduğu inşaat firmasının çalışmayı durdurmasının ardından memleketi Van 'a gitmek için terminale gelen Necip Bağa, mağdur olduklarını öne sürdü. Bilet fiyatlarının bir anda artırıldığını iddia eden Bağa, "200 liraya aldığımız bilet 400 lira olmuş. Memleketime gideceğim ama bilet fiyatını duyunca şaşırdım" dedi.

Van'a giden Erdal Yiğit ise "Fırsatçılık bu. Bilet fiyatı 2'ye katlanmış. Gitmek için bekliyorum. Mecburen 400 lira verip bileti aldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otogar dış plan görüntüsü

-Otogar içindeki önlemlerin görüntüsü

-Kepez kaymakamının görüntüsü

-Bilet almak için bekleyen vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşların valizlerinden görüntüler

-Vatandaş Necip Baga ile röp

-Vatandaş Erdal Yiğit ile röp

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuklar ise denetleniyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Caddelerin yanı sıra Sebze ve Meyve Hali de görevliler tarafından dezenfekte edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda jandarma, polis ve cami minarelerinden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalmaları uyarıları yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı. Tedbirlerin sıkı uygulandığı kentte ekipler toplu taşıma araçlarda da sosyal mesafe denetimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekipler cadde ve sokakları köpükle yıkaması

Temizlenen alanlar

Jandarma ekipleri evde kal anonsu yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Hem karadan, hem denizden, hem havadan denetim

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sahil bandında hem karadan, hem denizden hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteleri yasakladı. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahil, park ve mesire alanları gibi yerlere vatandaş girişini yasakladı. Emniyet ekipleri hem karadan, hem denizden hem de havadan tüm alanları denetledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni havadan denetleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımında "#EvdeKalın çağrısına uyduğun için teşekkürler" paylaşımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetimlerden görüntü

Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA,

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Umreden dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor (2)

UMREDEN DÖNENLERİN BUGÜN YAPILACAK TAHLİYESİ ERTELENDİ

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi bekleniyordu. Ancak tahliye bugün yapılacak tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.

Haber: KONYA,

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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İlçede öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, Cemalpaşa ve Cengiz Topel mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Yoğun yağış sonrası Savrun Çayı ile Bülbül Deresi'nde su seviyesi yükseldi, Kadirli- Osmaniye yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Yağışın ardından Kadirli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su dolu caddeler

-Su taşan dere

-Mahsur kalan araçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),