Dha yurt bülteni - 13

Kaza kurbanı Berfin Reyyan, son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta, 10 gün önce kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta, 30 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada, Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plakalı hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden üç çocuk annesi Yıldız Uzunoğlu, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Berfin Reyyan kazadan 10 gün sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berfin'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Ulu Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berfin Reyyan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada eşini ve 10 gün sonrada kızını kaybeden baba Murat Uzunoğlu'nun cenaze sırasında bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Camiden görüntüler

-Cenazeye katılanlar

-Uğurlanışı

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Terör kurbanı kardeşlerin adı caddede yaşatılacak

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 15 Temmuz günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin adları, kent merkezindeki caddeye verildi.

Tunceli Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında alınan kararla, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Nupelda ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin adını kent merkezinde caddeye verildi. Kent merkezindeki Okullar Caddesi'nin adını, Ayaz ve Nupelde Güloğlu olarak değiştirdiklerini söyleyen Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, "Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler Ovacık ilçemizin Bilgeç köyü yaylasında patlayan bir bombaya kurban gitti. Acıları hala yüreğimizi yakıyor. Bizleri derin üzüntüye boğan Ayaz ve Nupelde Güloğlu kardeşlerin isminin sonsuza kadar yaşaması için bizzat ben belediye meclisimize bu öneriyi getirdim ve Tunceli'nin en işlek caddesi olan Okullar Caddesi'nin isminin Ayaz-Nupelda Güloğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için Belediye Meclisimiz oy birliği ile karar aldı. Valinin kararı onaylamasından sonra caddeye Ayaz-Nupelda Güloğlu yazılı tabelayı asacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Caddeden görüntü

-Belediye binasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı



Kayseri'de Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde arkadaşı ile tartışan öğrenci, pencereye çıkıp, atlamaya kalkınca panik yaşandı. Polis ve sağlık ekipleri okula sevk edilirken, öğrenciyi arkadaşları tuttu.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi E.E. adlı kız, sınıfta arkadaşı ile tartıştı. E.E., daha sonra 3'üncü kattaki sınıfta pencereye çıkıp, atlamaya kalkınca panik yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Pencerenin kenarında duran E.E.'yi, arkadaşları ve öğretmeni son anda tutarak içeriye çekti.

Gelen polis ekipleri, okulda inceleme yaptı.

Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da okula gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Kılıç, "Öğrenciler arasında bir tartışma olmuş. Arkadaşına kızmış ve anlık gelişen bir şey yapmış. Camdan atlamak için bir teşebbüsünde bulunmuş ama o sırada arkadaşları müdahale etmiş" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ve sağlık ekipleri

-Okul

-Polisin incelemesi

-Kaymakam açıklama

Haber-Kamera: İsmet KÖZELO- Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Öğrenci servisi önce şerit ihlali yaptı sonra kırmızı ışıkta geçti

Konya'nın Meram ilçesinde şerit ihlali yapan ve kırmızı ışıkta geçen öğrenci servisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntüler, Meram ilçesi Alakova Caddesi üzerinde kaydedildi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servisi sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı, ardından da kırımzı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de öğrencilerin hayatını tehlikeye atarken bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Öğrenci servisinin şerit ihlali yapması

Öğrenci servisinin kırmızı ışıkta geçmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Taksisine aldığı müşterisini gasp etti

İstanbul'da Sakarya'ya götürmek için anlaştığı Irak vatandaşını, iddiaya göre, bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden taksici F.Ş., yakalandı. Taksicinin yanında cezaevinden izinli çıkan arkadaşı S.K.'nin de olduğu, S.K.'nin olayın ertesi günü cezaevine döndüğü belirlendi.

Dün akşam, İstanbul Havalimanı'nda Irak vatandaşı L.A.A.A.L., Sakarya'ya gitmek için taksici F.Ş. (35) ile bin 400 lira karşılığında anlaştı. F.Ş., yola çıkmadan önce yanına Silivri Cezaevi'nden özel izinle çıkan arkadaşı S.K.'yi (35) de aldı. F.Ş. ve S.K., TEM Otoyolu Kocaeli Gebze Şekerpınar gişeleri mevkiinde L.A.A.A.L.'yi bıçakla gasp ederek üzerinde bulunan 7 bin 500 Irak Dinarı, 500 TL ve bin 500 dolarını aldı. F.Ş. ve S.K., L.A.A.A.L.'yi taksiden indirerek İstanbul'a geri döndü. L.A.A.A.L. durumu hemen polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak ticari taksinin plakasını belirledi. Taksi sürücüsü F.Ş. ve yanında bulunan S.K.'nın kimliğini belirleyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Taksi sürücüsü F.Ş., İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.K.'nın ise yağma suçundan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu, 28 Ağustos günü özel izinle dışarıya çıktığı ve gasp olayının ertesi günü sabahı cezaevine teslim olduğu belirlendi.

F.Ş. emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, L.A.A.A.L.'nın 450 lirasını taksi ücreti karşılığında aldıklarını, otoyolda inmek istediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan F.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 2 şüphelinin benzer yöntemle gerçekleştirdikleri gasp olaylarından suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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F.Ş.'nin adliyeye sevk edilmesi

Asayiş şube detayları

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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