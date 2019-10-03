Dha yurt bülteni - 14

BAKAN AKAR: GÜVENLİ BÖLGE TESİSİNDE BEKLENTİLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen, 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni'ne katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, A400M Retrofit Programı Başkanı Nils Michael, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.

'BEKLENTİLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK'

Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'ABD SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'

Bakan Akar, sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temasları sürdürdüklerini söyleyerek, "Nitekim bugün ABD Savunma Bakanı Sayın Mark Thomas Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır" diye konuştu.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 80'LERDEN YÜZDE 30'LARA İNDİRDİK'

Bakan Turhan ise, Türk ordusunun gücü ve üstün başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Bölgede yaşanan hadiselerin her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini kaydeden Bakan Turhan, "Bugün ülkemizde 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütülüyor. Sektörde 60 milyar dolarlık bir büyüklük var. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 30'lara indirdik. Bugün Türkiye, 'Atak' adı altında kendi helikopterini yapabiliyor. İHA'lar ile belirlediği hedefleri vurabiliyor. Altay tankları ile de hedeflerini vuruyor. Bu tabloyla ne kadar gurur duysak azdır. Canı gönülden inanıyorum ki bu başarılar artarak devam edecektir. Dışa bağımlılık tamamen ortadan kalkacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreni kapsamında Türkiye'de bulunan 9 adet A400M uçağın bakımı, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntü

-Bakan Akar'ın konuşması

-Bakan Turhan'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, -

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ZABITANIN İNCİRLERİNİ DÖKTÜĞÜ SEYYAR SATICI KONUŞTU: 'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bazı kişiler yerdeki dikenli incirleri zabıta ekiplerine attı. Tezgahı götürülen Dilaver Yiğit "O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler" dedi.

Seyhan ilçesi Çakmak caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu. Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

DÖKÜLEN İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

'O KADAR DİL DÖKTÜM, GÖTÜRDÜLER'

Adana'da zabıta ekipleri tarafından incir tezgahı götürülen Dilaver Yiğit (18), şunları söyledi:

"İlk olarak zabıta amiri, tezgahımı kaldırmamı istedi. Ancak tezgahı, tekerlerinde sorun olduğu için kaldıramadım. Beni idare etmelerini, tezgahı kaldırmak için ailemden yardım isteyeceğimi söyledim. O kadar dil döktüm, başka yapabileceğim iş olmadığını söyledim. Buna rağmen kafa tuttuğumu söyleyip, 15 dakika sonra gelen iki ekip ile tezgahı yükleyip, götürdüler. Vermemek için direndim ama götürdüler. Çevredeki vatandaşlar da bana sahip çıktı. İki kadın gelip, incirler için para verdiler. Ben de teşekkür ettim. Lise mezunuyum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum."

Çevredeki esnaf da duruma tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Zabıtanın satıcıyı tutması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Zabıtanın tezgahı araca atıp götürmesi

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Tezgahı alınan Dilaver Yiğit ile röp

Vatandaş ile röp

Genel ve detaylar

HaberAkif ÖZDEMİR-KameraEser PAZARBAŞIADANA,

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'LAHİT TARLASI'NA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ KAMERA SİSTEMİ

BURSA'nın İznik ilçesinde bir yılda 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı önlem alındı. Kaçak kazı olaylarının arttığı ilçede, 'Lahit tarlası' olarak anılan alana yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera yerleştirildi.

İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu. Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.

Bölgede çalışmalar devam ederken, ilçede son zamanlarda kaçak kazıların artması üzerine önlem alındı. 'Lahit tarlası' olarak anılan alana dün itibariyle yüksek teknoloji ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera yerleştirildi. Kamera sistemi sayesinde alan, Müze Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma tarafından izlenebilecek.

Turizm işletmecisi Bekir Uslu, "Son zamanlarda İznik'te define olayları çok yaşanıyordu. Talihsiz olaylar yaşıyorduk. İznik'in en önemli yeri bu lahit tarlasıdır. Burası İznik'in geleceğine yön verecek bir yerdir. Buraya güvenlik kameraları konulması, yerinde bir karar olmuştur. Çünkü defineciler artık burayı hedef haline getirdiler. İnsanlar artık rahatsız olmuşlardır. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü;

-Kamera sisteminden detaylar

-Açıklamalar

Süre: 1.27 dakika, Boyut: 191 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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KONTEYNER İLANIYLA DOLANDIRDI

İZMİT'te internet üzerinde hayali konteyner satışı yaparak dolandırıcılık yapması nedeniyle tutuklanan H.Ö.(27), cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı yöntemle dolandırıcılık yaptı. H.Ö. bu kez parayı M.G. (29) isimli kadın arkadaşının hesabı üzerinden alırken, kayıplara karıştı.

İnternet üzerinde bir alışveriş sitesine satılık konteyner ilanı veren H.Ö., Antalya'da yaşayan S.K. ile 5 bin 500 TL karşılığında anlaştı. H.Ö., konteyneri satın almak isteyen S.K.'dan parayı yatırması için M.G. isimli kadın arkadaşının hesap numarasını verdi. H.Ö. parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. S.K.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesabına yatan parayı çekerek H.Ö.'ye veren M.G.'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan M.G.'nin, H.Ö.'nün arkadaşı olduğunu ve hesabına gelecek parayı çekerek kendisine getirmesini istediğini, olayın dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. adliyeye sevk edildi.

H.Ö.'nün aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi hayali konteyner ilanı ile dolandırması nedeniyle tutuklanan H.Ö. cezaevinden çıktıktan sonra yine aynı dolandırıcılık yöntemini kullanırken, polis tarafından her yerde aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlının asayişten çıkışı

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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DATÇA'DA DENİZDE 23 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında, bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler lastik botu durdurdu. Bottaki 4'ü kadın, 7'si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin Suriye, 2'sinin Filistin ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Kaçak göçmenlerin Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden otobüse bindirilmelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),