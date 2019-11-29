DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit Furkan Yılmaz'ı binler uğurladı

Hakkari'de görev yaptığı üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın(22) cenazesi memleketi Bartın'ın Büyükkızılkum köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Furkan Yılmaz'ın cenazesi, dün askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na oradan da Bartın'a getirildi. Şehit Furkan Yılmaz için sabah merkeze bağlı Büyük Kızılkum köyündeki baba evinde helallik alındı, dua edildi. Burada cenaze başında bekleyen kuzeni Uzman Çavuş Doğuhan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. Anne Ayşe Yılmaz(44), babası Ayhan Yılmaz(45) ve kardeşi Berat Berke Yılmaz(14) dua edilmesi sırasında güçlükle ayakta durdu. Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören için köy meydanına götürüldü. Tabuta sarılarak gözyaşı döken annesi Ayşe Yılmaz, yengesi Günay Yılmaz ve babaannesi Ayşe Yılmaz 'ı askerler teselli etti. Yengesi Günay Yılmaz, "Hep haberlerde izlerdik başımıza mı gelecekti? Daha yaşayacak günlerin vardı. Çok gençtin yavrum." diye gözyaşı döktü. Geçen yıl Kilis'te şehit olan İsmail Tugay Özcan'ın(23) babası Adnan Özcan da tabuta sarılarak şehit Yılmaz'ın fotoğrafını öptü.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehidin evine götürülmesi

-Evin önünde helallik alınması

-Yengesi ve babaannesinin feryatları

-Cenazedeki dualar

-Cenaze namazı

-Tabutun taşınması

-Şehit Furkan Yılmaz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN,

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Ayşe Tuba'nın son feryadı: Öldüğümde mi bana yardım edeceksiniz?

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, - ESKİŞEHİR'de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın (44), eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde, "Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurumö dediği ortaya çıktı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan'ı başvurularına ilişkin açıklama yaparak, katil zanlısı Özalpay hakkında 10 iddianame hazırlandığını, 10 dosya hakkında ise takipsizlik kararı verildiğini, ayrıca 2 dosya birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Eskişehir'deki bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından, 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırıya uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Özalpay, mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan ise ambulansla Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak 44 gün süren yaşam savaşını geçen Pazar sabahı kaybetti. Arslan'ın cenazesini kadınlar taşırken, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ayşe Tuba Arslan'ın ölmeden önce eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve 1, 2 ve 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Arslan'ın başvurusu üzerine katil zanlısı Yalçın Özalpay hakkında 10 iddianame hazırlanarak dava açıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ayşe Tuba Arslan'ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır. Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. 2 dosya, birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır. Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan'ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasının delillendirilememesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba ARSLAN' a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştırö denildi.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kez Yalçın Özalpay hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, "Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talebi üzerine Eskişehir 1.Aile Mahkemesi tarafından 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ayrı ayrı 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir. Son uzatma kararı 08 Ocak 2019 tarihinde 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştırö ifadeleri kullanıldı.

'BENİM ÖLÜMÜM GERÇEKLEŞİNCE Mİ BANA YARDIM EDECEKSİNİZ?'

İki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan'ın, eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde, çaresizliğini 'benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz?' yazarak anlattığı ortaya çıktı. Arslan'ın geçen 5 Temmuz'da el yazısıyla yazıp savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, "Boşanmış olduğum eski eşimden hala şiddet, ağzı alınmayacak hakaretler görüyorum. Yalçın Özalpay tarafından üzerime bir sürü borç bırakılmıştır. Maaşıma icra gelmiştir. Şu an kendisi oturmakta olduğu evdeki mobilyaları bana ödetmektedir. Ben şu an maddi manevi çok zor durumdayım, çalışamıyorum. Defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurumö dediği ortaya çıktı.

AVUKAT KARASU: SADECE BU YIL 10 BAŞVURUSU VAR

Avukat Yıldız Karasu, Ayşe Tuba Arslan'ın sadece 2019 yılında 10 başvurusu olduğunu söyledi. Kadına şiddete yönelik daha etkin ve hızlı çözümler bulunması gerektiğini anlatan Karasu, "Ayşe Tuba'nın bizim incelediğimiz kadarıyla 2017'den itibaren başvuruları var ama çok net tedbir kararını istediği tarih Eylül 2018. Daha sonra 1-2 aylık uzaklaştırmalar alıyor. Son olarak Ocak 2019'da ortaya çıkıyor ve 6 aylık uzaklaştırma, iletişim araçlarıyla ulaşamama gibi çeşitli tedbirler alınıyor. Sırf 2019'dakini incelediğimizde kadının 10 tane başvurusu var. Bu başvurularda her defasında şunu söylüyor, 'ben tedbir kararı aldırdım. 6284'e aykırı ihlaller var. Ben hakarete uğruyorum, tehdit ediliyorum. İşe gidip gelirken hep önüme geçiyor. Bana iftiralar atıyor, yaralıyor. Ne olur bana yardım edin' diye dilekçeleri başvuruları var. Ne yazık ki bu başvurular devletin kulağına gitmiyor. 6284 yapılıyor ama 6284'ün kendi içerisinde o kadar çok bürokratik aksaklığı var ki bir kadın ben şiddete uğruyorum diyerek başvurduğunda bile mahkemeden geçmesi, tebligatı arada boşluklar doğurabiliyor. 6284'ün bu noktada çok ciddi ele alınması gerekiyor. Çünkü İstanbul sözleşmesi şiddeti engellemek için hızlı ve etkili çözümler bulmak zorundasın diyor. Biz bu noktada hızlı ve etkili çözümler bulmazsak her gün bir kadın cinayetiyle karşılaştığımız tablo artarak devam edecekö diye konuştu. Avukat Karasu, Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi Yalçın Özalpay'a yönelik 'cinayet davası'na katılmak için şuana kadar 15 avukatın gönüllü olduğunu da sözlerine ekledi.

BABA ARSLAN: KIZIMI MORGDA TANIYAMADIM

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan, boşandığı eşi Merak Sondikme, evlerinde kızlarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döküyor. Kızının saldırıya uğradığını arayan polislerden öğrendiğini anlatan baba Serdar Arslan, 44 gün sonra hastane morgunda kızını tanıyamadığını söyledi. Satırla saldırmasının büyük bir kin olduğunu ifade eden baba Arslan, "Olay günü beni polis memuru aradı kızımın ağır yaralı olduğunu ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde olduğunu söyledi. Hemen gittim, baktım ki kızımı parça parça doğramış, kafasını ikiye ayırmış. Kızım yere düşmüş, yerde de vurmaya devam etmiş. Hayvan desem hayvanlara hakaret olur. Arkasından saldırmış. Katilin İstanbul'dan ağabeyi gelmiş, bunlar planlamış cinayeti bir gün önce. Halk linç etmeye kalkınca, oradan uzaklaştılarö dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi hakkında çok sayıda başvurusu ve şikayeti olduğunu belirten Serdar Arslan, o kadar karara rağmen, katledildiğini söyledi. Sadece eski eşini değil, kendilerini bile tehdit edildiğini söyleyen baba Arslan şunları söyledi:

"Bu kadar uzaklaştırması varken, adam kızı eline kolunu sallaya sallaya kızımın peşinde Azrail gibi gezdi. Hepimizi tehdit etti, 'hepinizi öldüreceğim, keseceğim' diye. Kızımı parçaladı, ne diyebilirim ben. Kızımı yaktı, beni yaktı. Bu kin nedir ya? Her gün bir kadın öldürülüyor. Bir ayda 299 kadın öldürüldü. Kadın anadır, ana olmazsa biz olmayız. Kadınlardan kızlardan ne istiyorlar. Bu kadar dosya varken, kızım satırla doğrandı, doğranana kadar kimse bir şey yapmadı. Nasıl bir adalet, nasıl yargı, nasıl bir sistem. Kızım kadınların idolü oldu, cenazesini kadınlar kaldırdı. Hiçbir cenazeyi kadınlar omzunda taşımadı. Bu ne demek biliyor musun? Yavrum gün görmeden toprağa gitti. Eceliyle ölmedi yavrum, gözleri açık gitti. Yavrumu ben morgda tanıyamadım. Küçücük kalmış, mezara kanlı kanlı gitti yavrum. Bundan sonra yavrularımız, kızlarımız, kadınlarımız bir kin uğruna ölmesin. Evlenirsin, boşanırsın kesip doğraman mı lazım? Kurbanda dahil bu hayvana bile bu yapılmazken, kızıma yapıldı. Allah'a havale ediyorum. Bunca sene kaç kadın gitti, yavru gitti. Memleket ne hale geldi komşunun çocuğunu sevemiyorsun yaö dedi.

'TUBA'M ECELİYLE ÖLMEDİ'

Ayşe Tuba Arslan'ın gözü yaşlı annesi Meral Sondikme ise kızına ait ölüm belgesi ve fotoğrafını elinden düşürmüyor. Çok feryat ettiğini ve çok üzüldüğünü anlatan Meral Sondikme, "Tuba'm eceliyle ölmedi. Sadece çocuk mezarı kadar mezarı oldu tanınmayacak şekilde satırlarla parçalamış bir hayvan dahi böyle parçalanmaz. Çok feryat ediyorum Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ayşe Tuba'nın avukatı

-Avukatın açıklaması

-Ayşe Tuba'nın son yazdığı dilekçe

-Dilekçe detayı

-Baba Serdar Arslan ve detay

-Kızının fotoğrafı

-Serdar Arslan ile röp.

-Evdeki fotoğraflar

-Anne Meral Sondikme detay

-Annesiyle röp.

-Annesinin elindeki fotoğraf ve ölüm belgesi

-Başsavcılığın açıklaması fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın mezarı otopsi için açıldı (2)

'YASAL BOŞLUK SAHTE DİŞÇİYİ KORUYOR'

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sahte dişçilerle ilgili açıklama yaptı. Hastaların diş tedavisi için gittikleri kliniklerde hekimin diplomasını görmek gibi bir hakları olduğunu anlatan Yücel, her meslekte olduğu gibi diş hekimliğinde de sahtecilerin olduğunu söyledi. Olayı oda olarak yakından takip ettiklerini aktaran Yücel, bu olayları önlemek için çok çaba harcadıklarını söyledi. Kentteki tüm hekimlerin hem olağan hem de olağanüstü 'çat kapı' denetimler geçirdiğini vurgulayan Yücel, "Meslektaşlarımızın hepsi önce zarar vermemek üzerine mezun olurlar. Sterilizasyon en önem verdiğimiz konudur. Biz denetime devam ediyoruz. Yasada bazı açıklar var. Sahte diş hekimini yargıya intikal ettirebilmemiz için kişinin hasta ağzında çalışırken yakalanması lazım. Bu çok zor bir şey" dedi.

BABASINDAN ÖĞRENENLER VAR

Sahte diş hekimiyle ilgili geçmişte bir şikayet olduğunu ve bunun tespitinin ardından bu kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Gassan Yücel, "Uluslardan kişilerden bağımsız konuşuyorum ama farklı bölgelerden gelen kişiler. Usta- çırak ilişkisi içerisinde ya da babasından öğrendiği şekliyle bu işi yapmaya çalışanlar var. Vatandaşlarımız böyle bir duyum aldıklarında hemen odamızı ya da gerekli yerleri arayıp bildirmeliler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muayeneden detay görüntü

Doktor ile röportaj

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi. Dorak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sevinç'in okul ve futbol takımındaki arkadaşları, yakınları ile sevenleri katıldı. Sevinç'in ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği, yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Öte yandan baba İrfan Sevniç, oğlunun tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Sevinç, kılınanan namazın ardından Dorak Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Cenaze namazından görüntüler

Kamera: Hayrettin GÖK/BURSA,

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Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece evin bahçesine giren domuzların, ayı tarafından kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Sabuncular köyünde oturan Mehmet Doğan'a ait evin bahçesine gece saatlerinde 3 domuz girdi. Ardından bir ayı da aynı bahçeye girdi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ayı, bir süre sonra domuzların üzerine doğru koşmaya başladı. Ayının kovalaması üzerine bahçeden kaçan domuzlar gözden kayboldu. Ayı ise bir süre daha bahçede dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Ayının bahçede domuz sürüsünü kovalaması

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, -

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Silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler DHA'ya konuştu

Bursa'da jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, şüphelinin ev ve aracında 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar, 11 tabanca, 1 makineli tabanca, 212 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, silah ticaretinden elde edilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi. DHA'ya konuşan mahallenin sakinleri, şaşkınlıklarını dile getirdi. Bir mahalle sakini, Silahlar, uyuşturucular, olamayacak şeyler mahallemizde oldu. İnşallah böyle şeyler bir daha mahallemizde olmaz" dedi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları İ.D.'nin merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evine, dün sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve aracında arama yapan jandarma ekipleri, 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar, 11 tabanca, 1 makineli tabanca, 212 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edildiği belirlenen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., Osmangazi Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN YAPILDIĞI MAHALLEDE OTURANLAR, DHA'YA KONUŞTU

Yüklü miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahın ele geçirildiği evin bulunduğu mahalle sakinleri, DHA'ya konuştu. Operasyonla ilgili açıklama yapan Sakarya Mahallesi Muhtarı Nusret Aydın, "Mahalle muhtarı olarak bize düşen görev neyse, biz de emniyet güçlerimize gerekli şekilde kanunlar çerçevesinde, destek vermeye hazırız. Bundan sonraki süreçte, bu işin içerisinde olan vatanını, çocuğunu, milletini sevmeyen, saygısız insanları diğer mahallelerden de temizlememiz gerekiyor. Biz millet olarak çocuklarımızı, bu uyuşturucu illetinden bir an önce kurtarmak ve mücadele etmek zorundayız. Mahalle bazında ilk defa bu kadar silah ve uyuşturucu madde gördüm. Bu duruma şaşırdım" dedi.

Operasyon sırasında olay yerinde bulunan muhtarlık çalışanı Nevzat Erkal, "Biz olayın içeriğini bilmiyoruz. Jandarma mahalleye geldi. Biz de mahalle muhtarımızla birlikte üst kata çıktık. Çıkan silahları gözümüzle gördük. Kimyevi maddeler ve uyuşturucu bulunduğunu duyduk. Mahalle açısından bu tür insanların burada barınması iyi bir şey değil. Bilmediğimiz insanları mahalleye sokarsak olacağı budur" dedi.

'ÇETENİN MAHALLEMİZDEN TEMİZLENMESİNE ÇOK MUTLU OLDUK'

Mahallelerindeki bu durumun temizlenmesinden dolayı memnun olduklarını söyleyen mahalle sakini Fikret Sevener, "Operasyondan bulunanları duyunca şaşırdık. Muhtarımız ve jandarma ekiplerimiz ile ben de eve girdim. Odada olanları gördüm. Silahlar, uyuşturucular, olamayacak şeyler mahallemizde oldu. İnşallah böyle şeyler bir daha mahallemizde olmaz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon yapılan ev ve sokaktan görüntüler

-Mahalle muhtarı Nusret Aydın ile röportaj

-Muhtarlık çalışanı Nevzat Erkal ile röportaj

-Mahalle sakini Fikret Sevener ile röportaj

-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,