DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)

KAR KAZALARA NEDEN OLDU

Eskişehir ve Kütahya'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı yolcu otobüsü kazalarına neden oldu. Eskişehir otogarından çıkan Aytuğ Vural'ın kullandığı 35 PK 866 plakalı Ankara karayolu 17'nci kilometreye geldiğinde yerdeki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bariyerlere çarpan 23 yolculu otobüs savrularak devrildi. Kazada yan yatan otobüsteki yolcular, aracın ön camını çıkarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada devrilen otomobil, vinçlerle çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Yolcular otobüsün bir anda kayarak bariyere çarptıktan sonra yan yattığını söyledi.

KÜTAHYA'DA 21 KİŞİ YARALANDI

İstanbul-Antalya seferini yapan otobüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 39. kilometresinde Kümbet Kavşağı yakınında bariyerlere çarpıp yoldan çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcudan 21'i yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yan yatan yolcu otobüsü ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan yolcu otobüsü

-Yolcularla röp.

-Sağlık, jandarma ve polis ekipleri

-Kaza yaoan otobüsün detayları

-Ambulanstaki yaralılar

-Kaza yeri genel görüntüler

-Kaza yapan otobüs

-Otobüsten detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl genelindeki taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 17 ilçedeki bazı köy yollarının kapalı olduğunu, 70'in üzerinde personelle araç ve ekipmanlarla yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ÇAY'DA OKULLAR YARIM GÜN TATİL OLDU

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köylerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kaymakamlık kararıyla okullar, bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşların da bugün öğleden sonra idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMİ BULDU

Afyonkarahisar'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kent merkezi ve bağlı köylerde kar nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kent merkezinde kar küreme çalışmaları

Detaylar

Okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ- Mustafa KILINÇ- Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

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Edirne'de kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki

EDİRNE'de sivil toplum örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere 'evlilik affı' altında getirilmek istendiğini öne sürdükleri af çalışmalarına tepki gösterdi.

Edirne'de çocuk ve kadın hakları dernekleriyle çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere 'evlilik affı' adı altında getirilmek istenen af çalışmaları iddialarına tepki gösterdi. Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu'nun konuyla ilgili çeşitli illerde eş zamanlı olarak organize ettiği basın açıklamasına vatandaşlar da destek verdi. Topluluk adına açıklamayı okuyan Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, faillerin değil, çocukların mağduriyetlerine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

'FAİLLERİ DEĞİL ÇOCUKLARI KORUYUN'

Knuyla ilgili yapılacakları kadın ve çocuk örgütleri olarak yıllardır haykırdıklarını ifade eden Çavuş, "Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açıklama yapılan caddeden detaylar

-Toplanan kabalık

-Nebahat Çavuş'un açıklaması

-Açılan pankartlar

-Detaylar

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Muğla'da 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki

Muğla'da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi. Açıklamayı yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" dedi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu temsilcileri bugün, 'evlilik affı'na yönelik hazırlandığı kaydedilen tasarıyla ilgili görüş belirtmek için Eğitim- Sen Muğla Şube Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedirö dedi.

Bulut, "Çocukları korumakla yükümlü devletin, veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını, akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" diye konuştu.

Milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya davet ettiklerini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlenme ehliyeti olmayan kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda, 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18'e çıkartılması gerekmektedir. Bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde, yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ayrıca kamuoyunu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın açıklamasının yapılması

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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İzmirli kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki

İzmir Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarcısına evlilik affına yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına, düzenledikleri basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan 50 kadın, çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddialarına tepki amacıyla basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankart ve döviz taşıyan kadınlar adına, basın açıklamasını Nuray Öztürk okudu. Çocuk istismarı zanlılarına af tasarısı hazırlandığı iddiasına tepki gösterdiklerini belirten Öztürk, "Getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. Kadınlar olarak yine sokaktayız ve tekrar söylüyoruz; çocuk istismarının affı olmaz. Daha önce izin vermedik, yine izin vermeyiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından kadınlar, olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın açıklama görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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