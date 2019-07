DHA YURT BÜLTENİ - 15

Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada yangın



Adana'da, metal sanayi sitesindeki fabrikada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Adana- Mersin yolunda bulunan Küçük Metal Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatırken, çevredeki binalara sıçramaması için de önlem aldı. İlk belirlemelere göre, bina içindeki 2 aracın yandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

Dron ile havadan yangın görüntüsü

Fabrikadan yükselen dumanlar

Çevrede toplanan vatandaşlar

-Ekiplerin yangın söndürme çalışması

Haber: Nuri PİR- Kamera: Esar PAZARBAŞI/ ADANA,

===========================

İslahiye'de trafik kazası: 1 yaralı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Haciali Öztürk Mahallesindeki meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Mendo yönetimindeki 27 MA 5377 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 06 BAD 866 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden Suriye uyruklu Abdullah Mendo, yaralandı. Yaralı sürücü kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Polis kaza yerinde çalışırken

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-

===========================

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel şölen sunuyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve üzerinde barındırdığı nilüfer çiçekleriyle ünlü Işıklı Gölü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Kayıklara binerek göl üzerinde gezen ziyaretçiler, birçok su kuşu, ender bulunan balık türleri ve nilüfer çiçeklerini yakından görme şansı yakalıyor.



Denizli'ye 118 kilometre uzaklıkta olan Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'nde bulunan Işıklı Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzarada vakit geçirme imkanı sağlıyor. Doğal SİT alanı ilan edilen, doğaseverlerin uğrak yeri olan göl, beyaz renkli nilüferleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatıyor. Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı, oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde köy kahvaltısı yapabiliyor. Göl kenarında bulunan kayıklara binen ve gölün üzerinde gezme şansı yakalayan ziyaretçiler, nilüfer çiçekleri başta olmak üzere çok sayıda canlı ve bitki türünü yakından görme fırsatı yakalıyor. Fotoğrafçılar için de doğal bir plato olan Işıklı Gölü, çevre illerden de hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin akınını uğruyor.

'BÖLGEDEKİ YABAN GEYİKLERİNİ İZİNLE AVLAMAK İÇİN ABD'DEN GELENLER VAR'

Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, göreve gelmelerinin ardından Işıklı Gölü'ndaki turizm çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Işıklı Gölü'nü tanıtarak çok sayıda turisti ilçelerinde ağırlamak istediklerini kaydeden Vural, "Çivril tarihi ve doğanın buluştuğu bütün güzelliklere sahip. Tek eksiğimiz bölgede yatırımın olmaması. Biz bu bölgeye tüm girişimci ve yatırımcıları bekliyoruz. Konaklamak için tesislere ve restoranlara ihtiyaç var. Bölgedeki yaban geyiklerini izinle avlamak için ABD'den gelenler var. Göle gelen misafirleri burada en azından 1 gün de olsa ağırlamak istiyoruz. Doğal güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler akın akın gelmeye başladı. Şu an turistlerimiz var ama sayısının artmasını istiyoruz" dedi.

Denizli şehir merkezinden Işıklı Gölü'nü gezmek için geldiğini belirten Zeynep Şerbetçi de, "Her taraf yemyeşil. Göl kenarında yeşilliklerin içinde tertemiz havada gezebilmek bir harika. Kayıklara binerek nilüfer çiçeklerini yakında gördüm. Işıklı Gölü'nü ve çevresini çok beğendim. Çok heyecan verici bir geziydi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gölden ve kayıklardan görüntü

-Göle gelen doğaseverlerden görüntü

-Nilüferlerden ve kuşlardan görüntü

-Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile röp.

-Ziyaretçilerden Zeynep Şerbetçi ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobesede

Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına kaydedildi. Kaza görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin kavşaklara kontrolsüz girişleri ve dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Diyarbakır'da Diclekent yakınlarında meydana gelen kazada, hareket halindeki otomobil kavşaktan dönmeye çalışırken yan şeritten gelen servis minibüsünü sıkıştırdı. Şoförünün durması ile arkadan gelen hafif ticari araç, minibüse çarptı.

Batman'da ise Diyarbakır Caddesi'ndeki kavşakta hareket halindeki otomobil, TIR'ın önüne geçti. TIR, otomobile çarparak durabildi.

Batman'daki bir diğer kazada ise ışık ihlali yapan hafif ticari araç, sağ yoldan gelen hafif ticari araca çarptı. Çarpışma şiddetiyle araçlar refüje savruldu.

Görüntü Dökümü

-----------

Kazalardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mesut BUDRAÇ - Kamera: DİYARBAKIR,

===========================

Havlandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı

Karabük'te, bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin paspas sopasına bağlanan soğan çuvalıyla kurtarılardı.

Olay, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Bahçeşehir Apartmanı'nda meydana geldi. Giriş kattaki dairede oturan Cemil Erdoğan(23), kanat çırpmaları sesinin geldiği havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini gördü. Erdoğan, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, evdeki paspas sopasına soğan çuvalını bağlayarak banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna uzattı. Ayakları çuvala takılan güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri güvercini dışarı çıkartarak serbest bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havalandırma boşluğundaki güvercin(resim)

-Kurtarma çalışması

-Kurtarılan güvercin

-İtfaiye ekiplerinin gitmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

===========================

Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da muhteşem gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da nefesleri kesen gösteri uçuşu yaptı.

Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonunda Türk Yıldızları, Toklu Mahallesi sahil mevkiinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 6 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Ortahisar ilçesi semalarındaki gösterisi nefes keserken, binlerce vatandaş sahilde kayalar üzerinde oturarak bu görkemli gösteriyi izledi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride Türk Yıldızları ekibinin sergilediği akrobatik hareketler izleyenler tarafından alkışlandı. Gösterinin sonunda pilotlar alçak uçuşlar gerçekleştirerek kalabalığı selamladı. Vatandaşlar ise el sallayarak pilotlara karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Türk yıldızlarının gösterisinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA