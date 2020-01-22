DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2)

KATİLİN BABASI DA KARISINI ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Orkun Çevik'in başından da aynı olayın geçtiği ortaya çıktı. Çevik henüz 5 yaşındayken, annesi Deniz Çevik ile babası Ferdi Çevik arasında çıkan tartışma sonucunda baba Çevik, eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ferdi Çevik'in bu olaydan dolayı halen cezaevinde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine 2017 yılında baba olan Orkun Çevik, doğan kızına annesinin adı olan 'Deniz'i koyduğu öğrenildi.

Öte yandan Büşra Yabaşkul için Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye kadının ailesi ve yakınları katıldı. Namazdan önce caminin etrafında toplanan yaklaşık yüz kadın, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner, Orkun Çevik'in uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Kahramaner, "Orkun çalışmadığı ve madde bağımlısı olduğu için Büşra boşandı. Mahallemizde böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Orkun'un babası da aynı şeyi annesine yapmıştı. Hiç kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Sık sık cezaevinde olan babasını ziyarete gidiyormuş" dedi.

Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk, ise kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Kadın cinayetleri devam ediyor. Annelerin ağlaması içimizi acıtıyor. Artık kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Hiçbir kadın böyle ölmeyi hak etmiyor" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi, Toros Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Camiden görüntü

Kadınlardan görüntü

Muhtarlar ile röportaj

Cenaze namazından görüntü

Cenaze giderken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, tüfekten çıkan saçmalar bir manav dükkanının camına isabet etti. Manavdaki vatandaşların silah sesleri sonrası yaşadığı korku, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu Mustafa El Yusuf (24) ile kimliği belirsiz bir kişiyle caddede karşılaştı. Burada başlayan tartışma sonucu kimliği belirsiz zanlı, yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda sadece Mustafa El Yusuf yaralandı. Tartışmaya karışan diğer kişi ile ateş açan zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanan El Yusuf, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan tüfeği yakındaki bir apartmanın kömürlük girişine atılmış halde buldu. Tedaviye alınan El Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

VATANDAŞLARI KORKUTTU

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan bir manav dükkanının camına da isabet etti. Olay anında manavda bulunan vatandaşlar, silah seslerini duyunca korku yaşadı. Silah sesleriyle panikleyen müşterilerin yere çökerek, kendilerini korumaya çalıştığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında yaşananları anlatan manav çalışanlarından Çetin Varol, "Uzun saçlı sarı montlu birisi geldi. Orada yürüyen 2 kişiye doğru 3-4 el ateş etti. Daha sonrada tüfeğini saklayarak kaçmaya başladı. Burada bir can kaybı olabilirdi. İşyerimizin camına saçmalar isabet etti. Allah korudu, verilmiş sadakamız varmış. Müşterilerimiz ve biz büyük korku yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Saçma kolanlarından detaylar

Polis ekiplerinden görüntüler

-Manavdan detay görüntü

-Saçmanın isabet ettiği camdan görüntü

-Manav çalışanlarından Çetin Varol ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Seydikemer'de orman yangını; 5 dönüm alan yandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2 saatte söndürülürken, 5 dönüm kızılçam alanı zarar gördü.

Seydikemer'e bağlı Sarıyer Mahallesi Çayiçi mevkisindeki ormanlıkta, saat 13.00 sıralarında, belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başlayan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölge sakinleri de ekiplere destek verirken, yangın, saat 15.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm kızılçam ormanı, zarar gördü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan alandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

-Ormanlık alandan yükselen alevlerin görüntüsü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede

KIRŞEHİR'de anlaşmalı boşanıp, aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır (47) adliyeye sevk edildi. Ergin'in cenazesi ise toprağa verildi.

Kereste işiyle uğraşan Nihat Çakır ile eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanırken, aynı evde yaşamaya devam etti. Nihat Çakır, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Alev Ergin için ise Kırşehir Ali Çam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ergin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alev Ergin'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Bağbaşı mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntü

-Cinayet şüphelisi Nihat Ç'nin adliyeye çıkarılışı

-Diğer görüntüler

Haber: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacının bir gecede kesildiğini ortaya çıkaran Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu'nun serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Polis soruşturma başlatırken Muhtar Kılıçoğlu, "Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Bugün malıma gelen yarın canıma gelecek" dedi.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan, 72 dönümlük Hazine arazisindeki yaklaşık bin 500 kızılçam ağacını bir gecede kesti. Ağaç katliamını ortaya çıkaran ise Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu oldu. Ancak dün gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti. Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

Muhtar Kılıçoğlu, daha önce yaşanan orman katliamını gündeme getirerek, devlet malına sahip çıktığı için saldırının yapıldığını belirterek, "İki serada 400 kök, 20-25 yaşlarındaki üzüm ağaçlarımızı bir gecede keserek, katliam yapmışlar. Bunu insan olanlar yapmaz ama burada bizim tek suçumuz, daha önce orman katliamı oldu, onu gündeme getirmek ve devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın ve vatan hainlerin karşısında durmamız. Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bizim malımız bugün gider yarın tekrar olur ama bugün malıma gelen yarın canıma gelecek. Gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyorum" dedi.

Olayı duyan çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarı saldırının olduğu seraya gelerek Kılıçoğlu'na destek verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, 2017 yılından bu yana bölgede sık sık kaçak orman kesiminin olduğunu belirterek, kaçak kesimleri belediye başkanı ve muhtar olarak kamuoyu gündemine taşıdıklarını söyledi. Başkan Tarhan, orman ve Hazine arazilerinin bir takım menfaat çeteleri tarafından haksız yere işgal edilerek, sebze ve narenciye bahçesi yapıldığını hatta imara açılması sağlanarak büyük ölçüde rant sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Yaşananların bir Türkiye gerçeği olduğunu kaydeden Tarhan, "Bu gerçekleri biz gündeme getirdik, Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Bölge Müdürlüğü konuyu gündeme getirdiğimiz için bize teşekkür etti. Bundan rahatsız olanlar da oluyor. Kim rahatsız oluyor? Bu tür yerleri haksız yere kullananlar rahatsız oluyor. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Fakat sabaha karşı ağaçları kestiler. Sadece muhtarımızın serasında kesildi? Bunun bir anlamı olsa gerek. Başka hiçbir seraya dokunulmamış. Muhtarımız benimle aynı siyasi düşünce de olmamasına rağmen devleti savundu, malına sahip çıktı. Orman arazilerinin katledilmesine karşı tavır aldı. Bu nedenle de muhtarımızın can damarını kestiler. Bu konuyu Türkiye gündemine taşımak gerekiyor. Bugün bu muhtarımızın başına gelen yarın başka birinin başına gelir. Bunun için buna 'dur' demek ve yasalarımızda değişiklik yapmak gerek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki polislerin görüntüsü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Muhtar Veysel Kılıçoğlu telefonla konuşurken

-Muhtar seraya girerken

-Serada kesilen ağaçlardan genel ve detay görüntü

-Seranın içinde gezenler

-Bir kadın kesilen ağacı gösterirken

-Seranın içine bakanlar

-Sera içinden görüntü

-Muhtarın eşini teselli eden bir kadın

-Muhtarın eşinin yanına gelenlerle konuşması

-Destek için gelen bir muhtarın konuşması

-Muhtar Veysel Kılıçoğlu'nun konuşması

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır polisi ile birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde bir şahısın yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı.

Kadirli turnikelerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, Diyarbakır'dan Mersin istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.B.'ye ait valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin içerisine, narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için toz kahve ve sabun kalıpları konulduğu görüldü.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan R.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valiz içinden çıkan esrar

-Valizin aranması

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Hıdırellez'de beklenen 'Babafingo' adıyla tatlı yaptı, tescil ettirdi

EDİRNELİ şekerlemeci Arif Meriç , kendi ürettikleri tatlıya Hıdrellez Şenlikleri'yle bütünleşen mitolojik karakter 'Babafingo' ismini vererek Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilletti. İçerisinde sadece fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma bulunan yeni tatlının mucizevi bir lezzet olduğunu söyleyen Meriç, "Babafingo gücü, kuvveti, sıhhati ve afiyeti temsil eden bir isim. Herkese afiyet olsun" dedi.

Edirne'de her yıl Mayıs ayında kutlanan Hıdrellez Şenlikleri'nde, vatandaşların gece sabaha kadar sudan çıkmasını beklediği mitolojik karakter Babafingo'nun ismi artık bir tatlıyla anılacak. Fikri bir yıl önce hayata geçirerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, bu süreçte de 'Babafingo' adını verdiği tatlının tarifini geliştirdi. İçinde fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma bulunan tatlıyı yapan Meriç; un, şeker, tuz ve hayvansal yağ ise kullanmadı. Meriç'in tatlıyla ilgili patent başvurusuysa geçtiğimiz günlerde kabul edildi ve tescil belgesi eline ulaştı.

10 YIL BOYUNCA İSİM HAKKINI ALDILAR

Tescil için 1 yıl beklediklerini söyleyen Meriç, "1 yıl boyunca askıda geldik. 1 yılın sonunda da 'Babafingo' şahsımız tarafından tescillendi. 10 yıl boyunca devam edecek. Gelecek nesillere de babafingoyu artık tescillenmiş olarak götüreceğiz. Öncelikle bunu düşündük ve tasarladık. Biliyorsunuz Hıdırellez'de büyük bir şölen ve ahenk var. Türkiye'nin her yerinden akın akın insanlar geliyor. Bir taraftan ateşin göklere yükselmesi, bir taraftan da nehrin içindeki o güzelliğin meydana çıkması herkesi heyecanlandırıyor. Biz de Edirnemize her gelen misafirimiz bilhassa Kakava Şenlikleri'nde tatlansın diye bu tatlıyı yaptık ve gücü temsil etmesi için de ismini Babafingo koyduk" diye konuştu.

'ŞU ANDA 2 ÇEŞİDİ VAR'

Tatlıda un, tuz, şeker ve yağ bulunmadığının altını çizen Meriç, "İçerisinde fındık, fıstık, ceviz, tahin, bal, karanfil ve hurma var. Bir diğer çeşidini de sadece yer fıstığıyla yaptık. Meriç ilçemizin yer fıstığı ile balını bir araya getirdik, karıştırdık. Şu anda iki çeşit babafingo var ama ileride daha çeşitlerini yapmayı düşünüyoruz" dedi.

BABAFİNGO EFSANESİ

Romanların inanışına göre bir zamanlar onlara yol göstermiş, önderlik etmiş kişinin sularda kaybolduğuna ve bir gün geri döneceğine inanılır. Kakava Şenlikleri'nde suya girmek, biraz da bu olayı anmak içindir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ustanın tatlıyı hazırlaması

-Babafingo tatlısının hazırlandığı malzemeler

-Arif Meriç ile röp.

-Vatandaşların tatlıyı tatması

-Vatandaşlarla röp.

-Babafingo tatlısından detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,