Dha yurt bülteni - 16

Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Metin Korkmaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde olayda kullanılan 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3 çocuk babası Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen 4 çocuk babası Metin Korkmaz da bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER 4 TABANCA 2 TÜFEKLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda kent merkezinde farklı mahallelerde oldukları tespit edilen İ.D., C.D.,C.Ç., M.Ç., ve 17 yaşındaki A.T.D.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KARDEŞLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ BİRİ YARALI

Öte yandan, kavgada ölen Faik ve Metin ile yaralı olan Mehmet Kormaz'ın kardeş oldukları ve olay günü ev sahibi olan enişteleri Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ı ziyarete geldikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin araçlardan indirilmesi

Şüphelilerin adliyeye girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 187 MB

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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak

NİĞDE 'de merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybeden Selda Çağlak'ın(40) organları 4 kişiyi umut olacak.

Bor ilçesine baglı Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda hayata tutunamayan kadın hayatını kaybetti. Ailesi ise genç kadının organlarının bağışlanmasını istedi. Çağlak'ın kalbi Ankara'ya, 2 böbreği Adana'ya, karaciğeri ise Gaziantep'te nakil bekleyen hastalara hava ambulansı ile gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın organ bağışının önemine dikkat çekti. Günaydın, "Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az sayıda. Bu nedenle farkındalık oluşturup ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir" dedi.

Organ bağışını başka kişilerin yaşaması için yaptıklarını belirten Selda Çağlak'ın yeğeni Makbule Ateş, "Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere bizde umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecekmiş. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bizim ocağımız söndü onların yansın istedik. Bu yüzden organlarını bağışladık" dedi.

Görüntü dökümü

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-Organların ameliyathaneden çıkarılması

-Ekipler tarafından taşınması

-Ambulansa ve araçlara konulması

-Organın görevli tarafından taşınması

-Ambulans helikoptere konulması

-Helikopterin havalanması

Süre: 4'25" Boyut: 494 MB

Haber-Kamera: Ali KADI NİĞDE,

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Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S.(47), gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheli adliyeden çıkartılırken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Böcek, Ankara'dan heybesi dolu döndü

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri birçok konuda olumlu görüş aldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye hizmet binasında, dün Ankara'da gerçekleşen 29 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasına yönelik detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın davetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak Antalya'nın sorunlarını ileteceğini söylediğini belirten Böcek, toplantı öncesi İstanbul'da CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

'BU BİRLİKTELİĞE İHTİYAÇ VARDI'

Toplantıda önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinlediklerini belirten Böcek, ardından isteyen belediye başkanlarının söz isteyerek görüşlerini bildirdiğini söyledi. Kendisinin de söz alarak taleplerini ilettiğini anlatan Böcek, "Antalya ile ilgili konuşmalarımızı yaptık. Bu birlikteliğe, son zamanlarda beraberliğe ihtiyaç vardı. Toplantıda whatsapp grubu oluşturulması kararı alındı. Belediye başkanlarının yer alacağı üst kurulda Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen'in de yer almasını istedi. Üst kuruldakilerin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını istedi. Bakanlar da oradaydı. Herkes notunu aldı. Cumhurbaşkanı da bizzat notlarını aldı" dedi.

BÖCEK'İN CUMHURBAŞKANI'NA İLETTİĞİ KONULAR

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede Antalya'nın turist sayısının bu yıl 16 milyon olmasını beklediklerini anlattığını dile getiren Böcek, ancak turizmden 2 milyon 400 bin liralık ödenek aldıklarını söylediğini kaydetti. Böcek, "Geçmiş dönem ile bir hesaplaşmamız olmadığını, borçlarla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledim. Bizim daha önce meclisten geçen 200 milyon liralık borçlanma isteğimiz vardı. Bu borçlanmanın gereğinin yapılması talimatını verdi. Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde vatandaşların kiralarını biz ödüyoruz, bu paranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bize gelmesi gerekiyor. Bakan beye bu konunun gereğinin yapılmasını söyledi. Arıtma ve depolamaya yönelik Orman Bakanlığımıza tahsis taleplerimiz vardı, bakanlığın gereğini yapmasını istedi. Sarısu ve Beldibi'ne yönelik tahsis taleplerinin yerine getirilmesini söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanlığı dönemimde ilçeye 150 yataklık hastane yapılmasına yönelik girişimlerimiz olmuştu. Sağlık Bakanımız hastaneyle ilgili kısa sürede ihaleye çıkacaklarını söyledi" diye konuştu.

HEP BİRLİKTE GÜLDÜK

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırıldığını anlatan Böcek, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu'na 'Devlet malına zarar verdin, parasını istiyoruz' esprisi yaptı. Hep birlikte güldük. Buna ihtiyaç vardı. Bu toplantıların birliktelik için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz toplantıdan memnun ayrıldık. Aşkımız Antalya'yı konuştuk. Belediye durum analizini içeren dosyayı Cumhurbaşkanımıza ilettim. Atamalar, Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı'na yönelik durumu kendisine anlattım. Beklemeye alınan projelerle ilgili bilgilendirme yaptım" dedi.

AYAK BASTI PARASI

Bir gazetecinin, daha önce gündeme getirdiği turistten 'ayak bastı' parası alınmasına yönelik sözlerine ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusuna Böcek, şu yanıtı verdi:

"Gittiğiniz bütün ülkelerde şehir vergisi vardır. Turizm Birliği Başkanlığı yapmış birisi olarak daha önce buna yönelik açıklamalarım oldu. Bu yıl 16 milyon turist ağırlamayı bekliyoruz. Bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı bununla ilgili bir ajans kurdu. Para artık ajansta toplanacak. Türkiye'ye gelen turistin yüzde 67'si Antalya'ya geliyor. Burada birçok proje turizm olduğu için daha pahalı. Buradaki yatırımlarımızın masrafı birçok ile göre daha fazla. Ama sonuç böyle oldu. En azından toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı arıtmalara yardımcı olacağını söyledi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılan gazetecilerin görüntüsü

Başkan Muhittin Böçek'in konuşması

494 MB -- 04.28// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar

EDİRNE'de, Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağının olduğu yerin kazılmasıyla kaçak define arandığı belirlendi. Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, "Burada, polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" dedi.

Kentte, 1832 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut tarafından yapımı düşünülüp, 1842'de Sultan Abdülmecit'in Edirne Sarayı'na geçişi sağlaması için yaptırdığı Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağında defineciler, kaçak kazı yaptı. 10 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım mahallelerine geçişlerin sağlandığı Yanlızgöz Köprüsü'ndeki kaçak kazıyı görenlerin aramasıyla polis, inceleme başlattı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerinin de incelemelerde bulunduğu tarihi köprünün ayağında, 2 metrelik çukur kazıldığı görüldü.

'ALTIN SİKKE BULUNDU'

Kaçak kazıyı görüp, yetkililere bildiren Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, kazı alanında yapılan incelemede, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sikke bulunduğunu söyledi. Amaç, "Bugün saat 10.00 sıralarında beni mahalleden bir vatandaş telefonla arayarak 'Köprünün ayağını kazmışlar' dedi. Ben de olayı hemen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdim. Onların da aramasıyla olay yerine gelen polis, burada inceleme başlattı. Polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" diye konuştu.

Polis, kaçak kazı yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Kazı alanından genel

Süleyman amaç ile röp.

Köprüden detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anosları

Kazılan çukurdan detay

Köprü genel

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

TUNCELİ Valiliği, Muharrem Ayı'nın bitişi ve 12 günlük oruçların tamamlanmasıyla kent genelinde 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Muharrem Ayı'nın bitişi nedeniyle Tunceli Valiliği'nce aşure dağıtımı yapıldı. Çarşı merkezinde yapılan aşure dağıtım etkinliğine Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile çok sayıda davetli katıldı.

Aşure dağıtım etkinliğinde konuşan Vali Tuncay Sonel, Alevi vatandaşların tuttuğu orucun kabul edilmesi dileğinde bulundu. Tunceli'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla kentin huzur şehri haline geldiğini söyleyen Vali Sonel, "Ülkemizin bu güzel yöresinde huzurun hakim kılınması ve kentin gelişmesi için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları ile kentimiz huzur şehri olmuştur. Her gün birçok turist kafilesi kentimize geliyor ve esnaf bu durumdan çok memnun. Vatandaş memnun, bizler son derece mutluyuz. Birlik beraberlik içinde ilimizin kalkınması ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. Alevi vatandaşlarımızın 12 gün tutuğu orucun kabul olmasını diliyorum, aşure etkinliğimizin hayırlara vesile olması için Allaha dua ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aşure etkinliği

Aşure ikram edilmesi

Vali Sonel'in konuşması

Dua okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

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