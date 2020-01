DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Tel Abyad'da patlama

TÜRK Silahlalı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'ın Suluk beldesinde akşam saatlerinde nüfusun yoğun olduğu alanda henüz belirlemeyen nedenle patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Patlamanın olduğu bölge

Yükselen dumanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: GAZİANTEP,

==============================

Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesinde oturan H.D. ve A.D.'nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Operasyon yapılan evden görüntüler

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

===============================

Domatesin bir kısmında halen hormon kullanılıyor (2)

'DOMATESLERİN TUTUMU MAKSATLI KULLANILIYOR'

Antalya Şube Başkanı Vural Şahin , domates üretiminde seralarda doğal döllenmeyi sağlayan bombus arılarının yazın çok sıcak ve kışın çok soğuk dönemde çalışamaması ve bunun yerine de 'Bitki Gelişim Düzenleyicisi' diye adlandırılan ilaçların kullanımına yönelik iddiaları değerlendirdi. Domateste döllenmeyi sağlayan bombus arılarının 15- 20 yıldır kullanıldığını belirten Şahin, "Dikim tarihleri artık birbirine yaklaştı. Yayla bölgelerinde dikimler artmaya başladı. Dolayısıyla sıcağın ve soğuğun yoğun olduğu dönemlerde bombus arısının işlevini, dölleme yapmadığını görmekteyiz. Bu zamanlarda daha önce de yasaklanan bazı hormonel ürünler vardı ama bunlar kullanılmıyor. Çinko, bor, fosfor içerikli ürünler çiçeklenmeyi artıran, bu tarz ürünlerle Bitki Gelişim Düzenleyicisi çatısı altında kullanılmakta. Bunlar sadece tamamen o süreçteki ekim- dikim alanında ilk döllenmedeki domateslerin tutumu maksatlı kullanılıyor" dedi.

'ZARARI YOK'

Biyolojik ürünlerin desteklenmesi gerektiğinin önemi de anlatan Şahin, devletin bombus arısı ve diğer biyolojik ürünlere yönelik destekleri olduğu ancak bunların yoğunlaşması gerektiğini kaydetti. Üretim alanlarının artmasına bağlı biyolojik üretimde kullanılan ürünlerin önünün açılmasının önemli olduğunu da kaydeden Şahin, Bitki Gelişim Düzenleyicisi adı altında kullanılan ürünlerin ise insan sağlığına zararı olmadığını söyledi. Şahin, "Zaten bunlar görevleri ve içerikleri doğrultusunda fosfor, çinkonun insan sağlığında yeri neyse bu bitki besin elementlerinin de öncelikli dikimden sonra bitkilerde çiçeklenmeyi, çiçek tutumunu ve çiçek sapının kalınlaşması değimiz kavramlar ve arı varken de kullanılan toprak altı veya üstten de kullanılan ürünler ve zararı yok. Ama yıllar öncesinden bazı hormonlar vardı ve bunlar Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandı ve kullanıldığını da görmüyoruz. Tamamen kaldırıldı. O bahsedilen hormon dediğimiz döllenme ve tutma maksatlı hormonları piyasada kullanılmıyor ama gelişim düzenleyicisi çatısı altında kullanılan bazı ürünler var" şeklinde konuştu.

'HORMON VEYA BENZERİ ŞEYLER UYDURMA'

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde serada domates üretimi yapan Süleyman Kurtan, domatesin dikimden 20 gün sonra çiçeklenmeye başladığı ve ilk çiçek görüldüğü anda arıların salındığını belirterek, "Onlar kendileri zaten döllenmeyi gerçekleştiriyor. Poleni ısırıyor ve aslında arı kendine çalışıyor, karnını doyurmak için. Çiçek de döllenmiş oluyor. Gerçekten saf, katkısız domates yemiş oluyoruz. Hormon veya benzeri şeyler uydurma. Çok sıcakta zaten arı çıkmaz sabah veya akşam serinliğinde çıkıp görevini yapıyor. O dönemlerde açan çiçekte arıya yetmiyor zaten. Kışın da çok çiçek olmuyor ve domates büyümüş oluyor. Tekrar çiçek açmaya Şubat'ta başlıyor ve arı çıkabiliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Seradan ve domateslerden detay görüntü

Bambus Arılarından detay görüntü

Serada çalışan çifçilerden detay görüntü

Sera sahibi ile röp

Ziraat mühendisleri odası bşk Vural Şahin ile röp.

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

============================

10 yaşındaki oğluna TIR kullandıran babaya gözaltı

KONYA'dan Ankara'ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.

10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Trafik Denetleme S¸ube Mu"du"rlu"gˆu" ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR'ın Konya'dan Go"lbas¸ı yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Go"lbas¸ı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi. Hüseyin Akbayır uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Akbayır hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi. Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Çocuğun TIR sürmesi

Babanın konuşmaları

Haber-Kamera: KONYA

============================

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botun ters dönmesi sonucu denize düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Dalgaların devirdiği bottaki 2 kişi suya düştü. Denizde çırpınan kişileri fark edenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Teknenin botun yanına yanaşması, boş olan botun tekneye çekilmesi

-Detaylar

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),

============================

14 yıl hapisle aranan hırsız yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Ali T. (23) polis tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıktan 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalardan dolayı hakkında 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ali T.'nin peşine düştü. Yapılan araştırmada Karacasu Mahallesi'nde bir evde olduğu tespit edilen Ali T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Şüphelinin polis otosundan indirilmesi

Hastaneye alınması

Hastane önü

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

============================

Afyonkarahisar'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü polisin çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar il merkezine bağlı Erkmen beldesinde son zamanlarda meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarının ardından bölgede titiz bir çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Beldede çeşitli tarihlerde televizyonlar, ziynet eşyaları, kol saatleri ve drone çalınması olaylarının şüphelisi olan M.E., B.K. ve N.E. yakalandı. Şüphelilerin çaldığı televizyon ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olayını itiraf etti. Olaya karıştığı tespit edilen ve halen Suriye sınırında uzman erbaş olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şüphelilerin emniyet müdürlüğü binasından çıkış anı

Araçların emniyet müdürlüğünden ayrılış anı

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

============================

Belediye ekipleri, ilkokula kamyonla kar getirdi

Bursa'da, karla oynamak isteyen ilkokul öğrencilerinin talebi üzerine belediye ekipleri, ilçe merkezindeki okul bahçesine 2 kamyon kar getirdi.

İnegöl ilçesinde kış aylarının gelmesiyle yüksek kesimlere kar yağarken ilçe merkezine ise henüz kar yağmadı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 'a ulaşan İshakpaşa İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kar getirilmesini istedi. Öğrencilerin talebini geri çevirmeyen Başkan Taban'ın talimatıyla okula Domaniç dağlarından kamyonlarla kar getirildi. İlkokulun bahçesine getirilen karları gören yüzlerce öğrenci, doyasıya eğlendi.

'ÖĞRENCİLERİN İSTEĞİNİ KIRMADIK'

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, öğrencilerin isteğini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Okul yönetiminin kendilerinden talepte bulunduğunu ifade eden Kocaağa, "Çocukların karne alacağı bu günlerde biz de belediye olarak öğrencilerin isteğini kırmayarak kamyonlarla okul bahçesine kar getirdik. Çocukların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk. Çocuklarımız karla mutlu bir şekilde oynadıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Okul bahçesinden görüntüler

-Drone görüntüleri

-Öğrencilerin kar toplu oynamasından görüntü

-Belediye başkan yardımcısı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

============================

Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı(2)

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak otomobille çarpışan ve dereye devrilen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık(55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: ZONGULDAK

============================

Yaban hayvanları fotokapanda

BURDUR'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Burdur'da bir noktaya yerleştirilen iki fotokapanda çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Fotokapana yakalanan yaban hayvanları

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,

============================

'Ayntab Kitapları' toplantı ile tanıtıldı

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan 'Ayntab Kitapları Lansmanı' düzenlendi. Burada konuşan Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, Kitapları çıkararak bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, Ayıntap Kitapları lansmanına, Şehitkamil Belediye Başkan vekili Hayri Özkececi, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ve akademisyenler takıldı. 3 cilt şeklinde hazırlanan Ayıntap Kazası, Gaziayntab vilayeti ve Antep Savunması Kronolojisi kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Sinevizyon gösterimi ile kitapların içerisinde nelerin yer aldığındanbahseden ve yaşanan olayladın destanlaştırılması gerektiğini ifade eden Pamuk, Hayalimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bir seri halinde hazırladığımız özellikle 19'uncu yüzyılda Gaziantep 'in panoromasını çıkartan, bir kitap silsilesi hazırladık. Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle hazırladığımız bu çalışma, 3 ciltten Ayıntab kazazı olarak. Bunun dışında Ayntab kronolojisini hazırladık. 1918 ile 1921 yılları arasında Antep'in destansı direnişinin konu edindiği, bu süreçte nelerin yandığını ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek daha doğrusu bu işi efsaneleştirmemek, destansı tutabilmek için 1918-1921 yılları arasında yaşanan süreç an be an anlatıldı. Burada dünya ve Türkiye ölçeğinde büyük fotoğrafı görmeyi arzu ettik. Dünyada ne oluyor Türkiye'de ne gerçekleşiyor ve Ayntap'ta nasıl bir süreç yaşandığı ile ilgili değerlendirmede bulunduk. Antep savunmasının bittiği 1921'de şehrin kurtulduğu süreçten sonra 1922 ile 1926 yılları arasındaki şehirde gerçekleşen hikayeleri okuyucularla buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyoruzö dedi.

Lansmanın ardından katılımcılara kitap dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Lansmana katılanlar

Lansmanın yapıldığı kitaplar

Bilgehan Pamik ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

============================