Dha Yurt Bülteni-17

Cami çıkışında boğazından bıçaklanıp öldürüldü, o anlar kameradaSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö. (45), sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Temel Bilgiç'i (60) boğazından bıçaklayarak, öldürdü.Olay sabah saatlerinde, İnönü Mahallesi Yeni Camii önünde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., sabah namazını kılıp camiden çıktıktan sonra caminin önünde çay içen Temel Bilgiç'e elindeki bıçakla saldırdı. Temel Bilgiç boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.Ekrem Ö. gözaltına alınırken, Temel Bilgiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.BIÇAKLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö.'nün Temel Bilgiç'i bıçaklama anı kameralara yansıdı. Ekrem Ö., Temel Bilgiç'in boğazına bıçağı saplarken, Temel Bilgiç'in elini boğazına götürüp sendeleyerek yerden kalkması ve çevredekilerin Ekrem Ö.'yü durdurmak için çabalaması kameralara yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntülerinde; bıçaklama anı-çevredekilerin durdurma çabalarıCamiden görüntüHABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),=====================Yaşlı çift, arazideki havuzda ölü bulunduANTALYA'nın İbradı ilçesinde oturan İhsan Kesikçi (65) ve Durdu Kesikçi (60), arazilerindeki 3 metrelik havuzda ölü bulundu.İbradı'ya bağlı Ormana Mahallesi'ndeki Sayıca mevkisinde bulunan orman içindeki araziye giden İhsan Kesikçi ve eşi Durdu Kesikçi'den haber alamayan yakını bugün saat 14.00 sıralarında aramak için bölgeye gitti. Arazideki 3 metre derinliğindeki havuzun içini kontrol ettiğinde İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin hareketsiz halde yattığını gören yakını, durumu jandarma ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibleri sevk edildi. Yapılan incelemede sudan çıkarılan İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemenin ardından İhsan ve Durdu Kesikçi'nin cenazeleri otopsi için Akseki Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.İhsan ve Durdu Kesikçi çiftinin her ikisinin de ikinci evliliğini yaptığı belirtilirken, Durdu Kesikçi'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü. Durdu Kesikçi'nin kısa süre önce hastaneden taburcu olduğu, eşi nakliyecilikten emekli İhsan Kesikçi'nin ise kalp hastası olduğu belirtildi.'EŞİM KENDİSİNİ KUYUYA ATACAĞIM DİYOR'Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İhsan Kesikçi'nin daha önce İstanbul 'da yaşadığını ve 1.5 yıl önce Ormana Mahallesi'ne yerleştiğini söyledi. Muhtar Canbaş, "İhsan Kesikçi'nin eşinin psikolojik sorunları vardı. İhsan Kesikçi rahatsızlığından dolayı bize 'Eşim kendisini kuyuya atacağım diyor. Bu kuyuların kapaklarını kapatalım' demişti. Biz de İbradı Belediyesi'ne müracaatta bulunarak kuyuların üzerlerine demir kapaklar yaptırdık. 20- 25 gün önce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Bugün Ormana'da öğlen 12.00- 13.00 sıralarında karı- kocayı görmüşler. Daha sonra İbradı yoluna doğru devam etmişler. Kardeşi kendilerine ulaşamadığını söylemiş. Daha sonra erkek kardeşi kendilerine ait arazide aramaya başlamış ve her ikisini de ölü şekilde görmüş" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntülerEkipleri çalışmasıCenazelerin araca konulmasıMuhtar Fikret Canbaş röportajHABER- KAMERA: Adem ÇETİN/İBRADI (Antalya),==========================14 yaşındaki çocuk intihar etti, ' Mavi Balina ' şüphesiAYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı, ailenin, bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde, kendini kemerle asarak intihar eden 14 yaşındaki R.Ç.'nin anne ve babası iddiaya göre, R.Ç.'nin bilgisayarda 'Mavi Balina' oyunu oynadığını fark etti. Bunun üzerine, aile R.Ç.'nin bilgisayarını elinden alması sonucu, R.Ç.'nin bu duruma tepki göstererek intihar ettiği ileri sürüldü.R.Ç.'nin Mavi Balina oyununu oynadığı yönündeki şüphe üzerine polisin bu iddiayı da dikkate alarak soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜR.Ç'nin fotoğrafıBahattin ALBAYRAK/ KOÇARLI (Aydın),=======================Elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü (2)KAFASINA ÜTÜ İLE VURULUP, YASTIKLA BOĞULMUŞ İncirliova 'da akşam saatlerinde Ali Çetinkaya 'nın elleri ve ayaklarının bağlanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürdükrülüyor. Yapılan ilk incelemelerde, Çetinkaya'nın dün saat 19.00 ile 20.00 arasında bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Telefon görüşmesinden sonra eve gelen kişi veya kişiler ile Çetinkaya arasında önce boğuşma yaşandığı evin dağınık olmasından belirlendi. Eve gelen kişi veya kişilerin Çetinkaya'nın ellerini ve ayakları bağlandıktan sonra kafasına ütü ile birkaç kez vurduğu ve ölmeyince yorgan ile yastığı üzerine örterek boğulması için bastırıldığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Ali Çetinkaya'nın cenazesi ise otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Burhan CEYHAN/ AYDIN,=============================Montundaki etiketi kesmek için istediği bıçakla cinayet işledi (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Samsun 'da bıçaklanarak öldürülen Kemal Akkaya 'nın (30) katili olduğu öne sürülen Yaşar Ş.(34) yakalandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliği, cinayet bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlendi. Gözaltına alınan Yaşar Ş., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı olduğu belirtilen şüpheli ile Akkaya arasında husumet olduğu öne sürüldü.SAMSUN========================Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korku yaratırken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3'üncü derecede sit alanı ilan edildiği ve kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu belirtildi.Olay, saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 'nde meydana geldi. 1117 Sokak'ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3'üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.'ARAZİNİ ALTINDA RUM MEZARLIĞI VAR'Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağışın ardından kemiklerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden birisi. Burada daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Arazini altında Rum mezarlığı var. Müze Müdürlüğü tarafından burası 2 yıl önce 3. derecede sit alanı ilan edildi. Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kemik parçalarından detaylar-Kafatasından detaylar-Araziden detaylar-Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu ile röp.Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=========================== Bodrum 'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında F.P. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından F.P. Cumartesi gece saatlerinde otomobili ile Bodrum'a giriş yaptığı sırada ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. F.P.'nin evinde yapılan aramada satışa hazır halde 1'er gramlık toplam 30 gram metamfetamin maddesi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. F.P., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeden çıkarılmasıHaber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM ( Muğla ),======================