DHA YURT BÜLTENİ - 17

PKK'ya 'Kıran-6' operasyonu (2)

VALİ PEHLİVAN OPERASYON BÖLGESİNDE

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte 'Kıran-6' operasyonunun sürdürüldüğü, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Faraşin bölgesine gelerek, operasyonu yöneten Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan bilgi aldı. Tümgeneral Hacıoğlu, yaptığı bilgilendirmede, hazırlık kapsamında dün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerinin, operasyonun yürütüldüğü bölgeye yaya olarak intikallerinin sağlandığını belirterek, "Havanın aydınlanmasıyla birlikte, silahlı helikopterlerimiz ve insansız hava araçlarımızın desteğiyle, hava hücum harekatı helikopterleriyle komando birliklerimiz operasyon bölgelerine havadan atıldı. Birliklerimiz temas araması şeklinde aramalarını sürdürüyorlar. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Teröristlerin muhtemel barınma ve sığınma alanlarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

'BÖLGEMİZİ HUZURLU GÜNLER BEKLİYOR'

Vali Ali Hamza Pehlivan ise güvenlik güçlerinin can başla mücadele ettiğini belirterek, "Amaç tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmek. Kıran Operasyonları'nın 6'ncısı bu. Her operasyonda çok güzel neticeler elde ediliyor. Burada yayladayız burası geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın gelemediği yaylalardı. Ama bugün memnuniyetle görüyoruz ki geçtiğimiz yaz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile açılan yaylalarda, insanlar sürüleri ile beraber gelip hayvancılık yapıyor. Yine kovanları ile gelip, arıcılık yapıyor. Sadece bu yaylada küçükbaş hayvan sayısı 250 bine ulaştı. İl genelinde ise bu sayı bir milyonun üzerine çıktı. İnşallah bu güvenlik ve huzur ortamının daim olmasıyla, kalıcı hale gelmesiyle birlikte bu rakam katlanarak devam edecek. Dolayısıyla vatandaşlarımız sosyal yaşamını özgürce devam ettirirken bir yandan da ekonomik faaliyetlerini, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini serbestçe ve aile bütçelerini katkı sağlayacak şekilde sürdürecekler. Ben bu operasyonda görev alan Jandarma Bölge Komutanımız Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah bu sayede hem Şırnak ilimizi hem bölgemizi daha huzurlu daha güvenli günler bekliyor, bunu da yakalamış durumdayız. Bu operasyonlar bunun kalıcı hale gelmesi ile ilgili operasyonlardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Silah başındaki askerlerden görüntü

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın bilgi alması

Top atışı

Dağlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP, (Şırnak),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 563 MB

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Manisa'da eşini dövüp Kocaeli'ye geldi; eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiye aracında kurşun yağdırdı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.'nin aracına pompalı tüfek ile 8 el ateş ederek olay yerinden kaçan Ahmet Y. polise teslim oldu. Ahmet Y., Bülent Y.'nin eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar'da eşini feci şekilde döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele'ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay dün, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi Bülent Y.'nin bulunduğu otomobile bir anda pompalı tüfek ile ateş açıldı. 8 el isabet alan aracının içerisine gelen saçmalarla sağ kolu ve başından yaralanan Bülent Y., gaza basarak olay yerinden kaçtı. Saçmalara hedef olan aracı ile Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Bülent Y. tedavi altına alınırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

MANİSA'DA EŞİNİ DÖVÜP, KOCAELİ'YE GELMİŞ

Gece saatlerinde Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne gelen Ahmet Y., Bülent Y.'nin aracına ateş açtığını söyleyerek yanında getirdiği pompalı tüfekle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y., Bülent Y.'nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gözünün döndüğünü ve önce Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde eşi N.Y.'yi feci şekilde dövdüğünü anlatan Ahmet Y., daha sonra aracıyla yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta bulunan Başiskele'ye gelerek Bülent Y.'yi buluşmak üzere çağırdığını belirtti.

ARACIYLA SOKAĞA GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇMIŞ

İfadesinde Bülent Y. aracıyla sokağa girer girmez ateş etmeye başladığını söyleyen Ahmet Y., daha sonra kendi aracıyla olay yerinden kaçtığını belirtti. Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu arada, Ahmet Y.'nin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde feci şekilde dövdüğü eşi N.Y., ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilen N.Y., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye çıkarılması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Kazada ölen babasının cansız bedenine sarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan Kemal Yıldırım (60) hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen oğlu Nizamettin Yıldırım'ın(32), babasının cansız bedenine sarılıp "Ne olursun babam kalk" diyerek ağlaması görenleri duygulandırdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir olan Umut C.(24) yönetimindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada yanında yürüyen Kemal Yıldırım (60)'ın üzerinden geçti. Lastiğin altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından acı haberi alan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizammettin Yıldırım, olay yerine koştu.

BABASININ CANSIZ BEDENİNE SARILDI

Beton mikserinin altındaki babasının cansız bedeni gören Nizmettin Yıldırım, sinir krizi geçirdi. Babasının cansız bedenine sarılan Yıldırım'ın, "Ne olursun babam kalk' diyerek ağlaması, görenleri duygulandırdı. Nizamettin Yıldırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mikserin sürücüsü Umut C., gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü;

-Kazada ölenin oğlunun feryatları, sarılışı

-Olay yerinden detaylar

Süre: 2.10 dakika, Boyut: 244 MB

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Kazada yaralanan PTT görevlisine yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan PTT görevlisi yaralandı. Kazazedeye ilk müdahaleyi ise yoldan geçen ve o gün izinli olan sağlık görevlisi yaptı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cesim Taş (35) yönetimindeki 52 EH 583 plakalı otomobil, iddiaya göre, TIR'ın sıkıştırması nedeniyle manevra yaparak yanında seyir halinde olan PTT memuru Yılmaz Keçeli (32) yönetimindeki 16 AFY 770 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. O sırada aracıyla olay yerinden geçen sağlık görevlisi Furkan Toprak, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanstaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü;

-Yaralıya müdahaleden detaylar

-Yaralının ambulansa kaldırılışı

Süre: 39 saniye, Boyut: 44.5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ahmet, yaralandı

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Çocuğun yerde yatması

-Sağlık ekipleri

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralını ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

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Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ile Bababurnu mevkisi açıklarında düzenlediği 2 ayrı operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 99 kaçak göçmen yakaladı. 98'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkartıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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