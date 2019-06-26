DHA YURT BÜLTENİ - 23

FETHİYE'DE FECİ KAZA : 2 ÖLÜ, 6 YARALI



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Fethiye- Antalya yolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi. Cihan Küçükala yönetimindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçip Osman Tezcan yönetimindeki 07 BOV 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrolde, Küçükala'nın otomobilindeki Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Cihan Küçükala, Osman Tezcan, Ayşe Tezcan, Arif Tezcan, Yurdaşen Şule Hekimoğlu ve 2 yaşındaki Ayşe Belinay Hekimoğlu ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürerken, Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Fethiye- Antalya yolu, otomobillerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ekiplerden görüntü

-Yaralıların taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

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TUR MİDİBÜSÜYLE MİNİBÜS TAKSİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı kazada Polonyalı Krzystof Mantynıak (55) yaşamını yitirirken, 5'i Polonyalı turist 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Alanya- Antalya D-400 karayolunun İncekum kavşağında meydana geldi. İbrahim Ö.'nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.'nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza anı (güvenlik kamerası görüntüsü)

Olay yeri ve araçlar

Yaralılardan görüntü

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI SURİYELİ ÖLDÜ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdullah Elcedan'a (23), plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, kazanın ardından TEM Otoyolu'nda seyreden çok sayıda aracın üzerinden geçtiği Elcedan, feci şekilde can verdi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Körfez Şirinyalı Mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla, Otoyol Kuzey şeridinde bir kişinin yolda yattığı bildirildi. Şirinyalı mevkiinde belirtilen bölgeye giden polisler, parçalanmış halde erkek cesedi ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu düşen kişinin üzerinden çok sayıda aracın geçtiği tesbit edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu Abdullah Elcedan olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlığı'na götürüldü. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Alanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaşamını yitiren Suriyeli'nin buzlanmış ceset görüntüsü

-Polis ve 112 detayları

-Cenaze aracın alınması

-Ölen Suriye uyruklu vatandaşın vesikalık fotosu

Haber-Kamera: Nabi YAZICI - Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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İÇKİ İÇMESİNE TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI



KONYA'da 5 çocuk babası Fahri Yıldız (46), iddiaya göre içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki eşi Kezban Yıldız'ı, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından tabancayı çenesine dayayıp ateş ederek intihara teşebbüs eden Fahri Yıldız'ın, hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Fahri Yıldız, iddiaya göre evde içki içmeye başladı. Eşi Kezban Yıldız da tepki gösterdi. Çift arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancayla 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşinin üzerine ateş açarak başından yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN OĞLU, KARDEŞLERİNİ EVDEN KAÇIRDI

Bu sırada odasında olan çiftin diğer çocuklarından Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya geldiğinde annesi Kezban Yıldız'ı kanlar içinde gördü. Olay karşısında şok geçiren iki kardeşini fark eden Zeki Yıldız, kucakğına alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.

Bu sırada Fahri Yıldız da aynı tabancayı çenesine dayayıp, ateş ederek intihara kalkıştı. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak eve döndüğünde bu kez babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başka bir ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Fahri Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi

Acil Servise alınması

Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

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SAPANCA'DA YOLA DEVRİLEN AĞAÇ, ULAŞIMA KAPATTI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Sapanca-Adapazarı Karayoluna bir ağacın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Sapanca Adapazarı yolu arasında Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir ağaç yola devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, mezarlık istinat duvarı da yıkılarak zarar gördü. Devrilen ağacın kaldırılması için Sapanca Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sapanca Belediye başkanı Özcan Özen'de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Özcan Özen yaptığı açıklamada, "Olayın mutlu olduğumuz tek yanı can kaybı yaşanmaması. Belediye olarak olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Çalışmalar sırasında trafik ekipleri yolu araç geçişine kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sapanca İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ise devrilme tehlikesi olan ağaçlarda budama çalışması yaptı.

BÖLGEYE 3 SAAT BOYUNCA ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Yıkılan ağacın elektrik hatlarına zarar vermesi sebebiyle bölgeye 3 saat boyunca elektrik verilemedi. SEDAŞ teknisyenleri kopan elektrik telleri ve elektrik direklerinde zarar gören yerleri tamiri ve bakımını yaparak arızaya müdahale etti. Devrilen ağaç yoldan kaldırıldı ve kopan elektrik telleri ile direklerdeki zarar gören parçaların değiştirildi. Yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından ulşaım normale döndü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen ağaç

-Ağacın kaldırılma çalışmaları

-Polis ekiplerinin sürücüleri yönlendirmesi

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya)

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