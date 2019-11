DHA YURT BÜLTENİ-3

Adana'da 418 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin, sahte rakı üretilen iş yerine düzenlediği baskında, 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol ve üretimde kullanılan damıtma makinesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan iş yerinde sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, piyasaya sürülmek üzere olan 418 litre sahte rakı, 1 elektronik dengeleyici amper cihazı, anason damıtma makinesi, 22 kilo anason tohumu, 25 boş rakı şişesi, 25 litre etil alkol ele geçirildi. İş yerinde bulunan A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen rakı ve hammaddeleri imha edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Polislerin iş yerine girmesi

İş yerindeki sahte içkide kullanılan malzemelerin görüntüsü

Malzemelerden ve içkiden detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

========================

Öğrencilere ücretsiz 'Çamaşır Kafe'

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe', Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü girişinde çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe' Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü girişinde, çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere hizmet veriyor. Öğrencilere hem çamaşır yıkama imkanı hem de beklerken ders çalışma, kitap okuma olanağı sunan merkezde çay ve çorba ikramı da yapılıyor. Çamaşır Kafe, haftaiçi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, cumartesi günü 09.00 ile 13.00 saatlerinde öğrencilere kapılarını açıyor, pazar günleri ise hizmet verilmiyor.

MERSİN'DE BİR İLK KEZ

Mersin'de bir ilk olan Çamaşır Kafe sorumlusu Mine Kızıldağ, projenin öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını söyledi. Öğrenciler için aile sıcaklığında bir ortam hazırladıklarını dile getiren Kızıldağ, "Öğrencilerimiz haftanın 1 günü geliyorlar. Burada çamaşırlarının yıkanmasını beklerken hem kitap okuyabiliyorlar hem de ücretsiz çaylarını içiyorlar. Hizmetimizden şu ana kadar güzel dönüşler aldık. Öğrencilerimiz mutlu. Mersin'de bir ilki başarmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde de öğrencilerimizin katkısı ile daha hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an 5 makine ile hizmet vermekteyiz. Makinelerimiz önce yıkama ardından kurutma olarak devam ediyor. Bu kurutmalar 40 dakika sürüyor. Öğrencilerimizin buraya geldiklerinde kimliklerinin olması yeterli. Biz onlardan ön bilgi alıyoruz. Deterjanı ve yumuşatıcısını biz veriyoruz. Mersin'de bulunan üniversitelerin tüm öğrencileri gelip burada çamaşırlarını yıkayabilirler" dedi.

Çamaşırlarını alarak yıkamaya getiren öğrenciler de verilen hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti. Öğrenciler kentin başka noktalarında da Çamaşır Kafe'lerin açılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Çamaşır Kafenin dış görüntüsü

Öğrenciler Çamaşır Kafeye gelirken

Öğrenciler çamaşırlarını makinelere atarken

Öğrenciler kitap okurken

Çamaşır Kafe görevlisi öğrencilere çay ikram etmesi

Çamaşır Kafe görevlisi ile röportaj

Öğrenciler çamaşırlarını makineden çıkartması

Öğrenciler Çamaşır Kafeden ayrılırken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

========================

Karadeniz'de hamsi bereketi

KAradeniz'de deniz suyunun soğumasıyla hamside son yılların en bereketli sezonunu yaşanıyor. Trabzon'da fiyatı 5 TL'ye kadar inen hamsi, hem vatandaşın, hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kentte, her türlü yemeği yapılan hamsinin, salamurası, halk dilinde 'hamsi tuzlama' geleneği de sürdürülüyor.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, hamsi avındaki bolluğun sevincini yaşıyor. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen hamsi ile doldu. Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düşerken, sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık çeşitlerinin artmasını bekliyor. Sezonda bolluk yaşanan ve türlü yemeği yapılan hamsinin salamurası, halk dilinde 'hamsi tuzlama' geleneği de sürdürülüyor. Yaz mevsiminde özlemi duyulan hamsi tuzlanarak her mevsim yenilirken, tuzundan rahatsız olanlar için de pet şişelerde dondurularak saklanıyor. Hamsi tuzlama; yurt içi ve yurt dışındaki gurbetçilere de sipariş üzerine gönderiliyor.

'DENİZ BU YIL ÇOK BOL VE BEREKETLİ'

Hamsinin bolluğunun kendilerini ve müşterileri çok mutlu ettiğini söyleyen balıkçı Metmetcan Örseloğlu, "Hamsi, tezgahları artık çok uygun fiyatlarla süslemeye başladı. Hamsi bolluğu bizi de oldukça mutlu ediyor. Tezgahlarımıza bereket geldi. Vatandaşta biraz daha iri ve görsel bir hamsi bekliyor. Havaların soğuması ile birlikte hamsi de tam anlamı ile kendini bulacaktır. Sezondan beri hamsi en çok rağbet gören balık türü. Vatandaşlarda bu yıl hamsiye inşallah doyacaklar. Deniz bu yıl çok bol ve bereketli. Hamsi Trabzon için 14'lü demek. İnsan hamsiye baktığında 'al beni', 'ye beni' sözünü duyabiliyor" dedi.

'GURBETÇİLERE YOLLUYORUZ'

Hamsiyi pet şişelerde dondurup gurbetçilere gönderdiğini anlatan balıkçı Sinan Sayar, "Sipariş üzerine hamsi ayıkladım. Şişelere doldurup şokladıktan sonra Fransa'ya göndereceğim. Ayıkladığım hamsiyi şişeye doldurdum, boş kalan yerlerine su doldurdum. Tuzlama yaptığımız zaman herkese yaramıyor tuz. Hasta olanlar tercih etmiyorlar. Hem hamsi tuzda kalınca küçülüyor. Ama bu yöntemle yeni denizden çıkmış gibi oluyor. Biz genellikle böyle yapıp özellikle Trabzon hamsisi yemek isteyen gurbetçilere, müşterilere yolluyoruz" diye konuştu.

'HAMSİ BİZİM HER ŞEYİMİZ'

Balıkçı Mustafa Sönmez ise, balığın her hastalığa şifa olduğunu söyleyerek, "Hamsi bizim her şeyimiz. Hamsi tezgahta olmadığı zaman hiç çalışmak içimden gelmiyor. Şarkı söyleyemiyorum. Neşem yerine gelmiyor. Burada insanlar hep benim şarkı söylememi bekliyorlar. Hamsi her derde deva, kansere, hastalıklara birebir. Hamsi yediğim zaman benim sesim bile çok güzelleşiyor" şeklinde konuştu.

'HAMSİYLE HER TÜRLÜ YEMEĞİ YAPARIZ'

Hamsinin her çeşit yemeğini yaptıklarını söyleyen Regiman Sağır da, "15 kilo hamsi aldım tuzlayıp yaza saklayacağım. Hamsi güzelce yıkanır, suya koyulur, süzülür sonra tuzlanır ve kaba koyulur. Biz hamsiyle her türlü yemeği yaparız. Hamsi kayganasını, hamsi kuşunu, haşlamasını, çorbasını, pilavını yaparız. Çeşit çeşit yemek çıkartırız sofralara" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balık tezgahlarından detaylar

-Balıkçılardan detaylar

-Hamsi görüntüleri

-Anons

-Balıkçılar röportaj

-Vatandaş röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Aleyna KESKİN - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-

========================

Kemal Sunal filmi gerçek oldu; ahşap evi kamyon kasasına monte etti

Trabzon'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.

Yeşilçam klasiklerinde belediyenin yıkımdan kurtulmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi, Trabzon'da gerçek oldu. Düzköy ilçesinde Ömer Birinci (55), yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Kamyonu da Beypınarı Yaylası'na park etti. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda, 'İmar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemenin ardından inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için yaylaya gelen ekipleri gören Birinci, kamyonunu çalıştırarak yayladan ayrıldı. Birinci, başka bir yaylaya kamyonu park etti.

'FİLMİ GİBİ YAYLALARI DOLAŞACAĞIZ'

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filminden esinlendiğini anlatan Birinci, "Geçen yıl karavanımı buraya koydum, şu anda yıkım kararı geldi. Ben de karavanımı çalıştırdım başka bir yere götürüyorum, oraya kuracağım, orada da yıkım kararı gelirse, başka bir yere taşıyacağım. Kemal Sunal'ın filmi gibi yaylaları dolaşacağız. Yayları çok seviyorum" dedi.

FİLM 1989'DA ÇEKİLDİ

Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı 'Gülen Adam' filmi 1989'da çekildi. Kemal Sunal, Aydan Burhan, Ahmet Sezerel ve Bilge Zobu'nun başrollerini paylaştığı filmin konusu ise şöyle:

Yusuf Şaplak (Kemal Sunal), gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren bir adamdır. Yusuf'un bu durumu doktorların ilgisini çeker. Herkes onun ağlayacağı olayı beklemektedir. Bu sırada Yusuf hayat şartlarıyla da boğuşur. Ev alacak parası olmadığı için gecekondu yapar, gecekonduyu da belediyenin yıkım ekiplerinden kurtarmak için tekerlekli bir platformun üzerine inşa eder. Film, çekildiği dönemdeki hayat şartlarını, fakirliği, gecekondu yıkımlarını ve bunların karşısında akıllıca düşünen bir adamın başına gelenleri anlatır.

YIKIMLAR SÜRECEK

Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, Düzköy ilçesine bağlı Haçka, Derinoba, Honefter, Alazlı ve Beypınarı yaylalarında toplam 14 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaylalarda yıkım çalışmaları

-Karavan kamyon görüntüsü

-Birinci ile röportaj

-Yıkım deteyları

-Yayla görüntüsü

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/TRABZON, -

========================

- Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak dolaşarak satıyor

Diyarbakır'da çiftçi Engin Temiz (29), zor şartlarda okuyup doktor olan birinin hayatını konu ettiği 'Dicle'nin gözyaşları' adını taşıyan romanını yayımlamak için akrabalarından 60 bin lira değerinde altın borç aldı. Temiz, bir yayınevinde bastığı 10 bin kitabı sokak sokak dolaşarak satıp, borcunu ödemeye çalışıyor.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Engin Temiz, Yaşar Kemal'in kitaplarını okuyarak büyüdü. Her gününü kitap okuyarak geçiren Temiz, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde muzun oldu. Okuduğu kitapların etkisinde kalan Temiz, 5 yıl önce kitap yazmaya karar verdi. Geçimini ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak sağlan Temiz, kitap yayımlamanın maliyetli olduğunu düşünerek, akrabalarından destek istedi.

ABLALARI KOLLARINDAKİ BİLEZİKLERİ VERDİ

Temiz, zor şartlarda okuyup doktor olan bir kişinin hayatını kaleme aldığı 'Diclen'nin gözyaşları' adını taşıyan romanını bir süre önce bir yayınevi aracıyla bastırdı. Temiz, borcunu ödemek için ise sokak sokak dolaşıp kitaplarını satmaya çalışıyor. Okuduğu kitapların etkisiyle yazar olmak istediği için bu kitabı kaleme aldığını söyleyen Temiz, yayımlanması için akrabalarından 60 bin lira değerinde altın aldığını ifade etti. Temiz, "Kitap okuyarak büyüdüm. 5 yıl önce okumanın yanında artık yazmam gerektiği konusunda bir karar verdim. Kendimi artık insanlara bir kitap yazarak ifade etme zorunda kaldığımı hissettim. Kitabıma başlarken de yaklaşık 5 senemi aldı. Kitabı bitirdikten sonra başka bir sorunla karşılaştım. Meğerse toplumumuzda şu an en kolay kitap yazmakmış ki, bana yazma çok kolay geldi. Sonra ben işin maddiyat boyutuyla karşılaşınca çok zor durumda kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Kitabın basımı için Bismil'de çalmadık kapı bırakmadım. Gittiğim her yerde kitabı yayımlamak için destek istedim. Ama hiç kimse bana destek olmadı. Ailemden destek istemeye karar verdim. 3 ablamla görüştüğümde kollarında bileziklerini gördüm. Onlara dedim ki, 'Bu bilezikler kollarınızda kalması mı iyi yoksa bana vermeniz mi iyi?' Onlara durumumu olduğu gibi anlattım. Onlar da bana kollarındaki bilezikleri vererek destek oldular. Ablalarımda aldığım destekle kitabımı yayımlayabildim" dedi.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIP KİTABINI SATIYOR

Bir yayınevi aracılığıyla piyasa sürülen kitabın satışıyla da ilgilenen Temiz, ablalarından aldığı borcu, kapı kapı dolaşıp kitap satarak ödemeyi hedefliyor. Bir çok kitapevinde de kitabı satışa sunulan Temiz, "Bu benim ilk evladım. Öyle diyebilirim. Düşünsenize yani bir çocuğunuz var, hasta ve hastanede, diyor ki ameliyat olması için bu kadar para lazım. İşte ben bu duygularla gidip ailemden altın aldım. Hepsinin hesaplarını yaptım ve ben Diyarbakırlı olarak bütün Bismil'i sokak sokak gezdim, kitabımı satmaya çalıştım. Şu an benim tek bir sıkıntım var, o da ailemin ve bana gönül veren dostlarımın borçlarını kapatmak. Bu borcu kapatmak için şu an sokak sokak dolaşıyorum. Bu altın borçlarımı kapattıktan sonra kitabımın bir kısmını okumaya destek adı altında öğrencilere ve derneklere hediye edeceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Temiz'in surlarda kitap okuması

Yazdığı kitap

Muhabir Selim KAYA anonsu

Temiz, kitabını satması

Temiz'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

========================

Çocukların algoritmik düşünce becerisi için oyun geliştirdiler

Atatürk Üniversitesi'nden mezun olan Halis Furkan Bayram ve Sedat Akkuş, 6- 10 yaş grubu çocukların algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek için oyun geliştirdi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünden 2018 yılında mezun olan Halis Furkan Bayram ve Sedat Akkuş, okulda başladıkları ve 'Kodmik' ismini verdikleri oyunu geliştirmeye karar verdi. Teknokent'te çalışmalara başlayan Bayram ve Akkuş, 6- 10 yaş grubu çocuklar için oyunu geliştirdi. Kutu halinde tasarladıkları oyunu ticari bir ürün haline dönüştürdüklerini belirten Halis Furkan Bayram, "Bilgisayar öğretmenliği mezunuyuz. Okul projesi olarak başlayan çalışmamızı geliştirerek ticari bir ürün haline dönüştürdük. 6- 10 yaş arasındaki çocukların algoritmik düşünce becerilerini geliştirmeye yönelik geliştirilen kutu oyun. Kodmik ismini verdiğimiz oyunda, bir mobil uygulama ve bununla entegre çalışan kutu var. Mobil uygulamadan çocuklara görev veriyoruz, onlar da kod bloklarıyla görevi yerine getiriyor. Oluşturdukları algoritma doğruysa cep telefonu ya da kullandıkları tablet ekranına yansıyan animasyon, çocuklara gösteriliyor. Yanlışsa çocuklara doğrusu gösteriliyor" dedi.

Kodmik oyun kutusunu alanların mobil uygulamayı cep telefonu ya da tablete indirilmesi gerektiğini ifade eden Bayram, "Uygulamayı indirdikten sonra aktivasyon kodu çıkıyor. Mobil uygulamaya girerek aktifleştiriyoruz. Daha sonra mobil uygulamada üç modülümüz var. Her birinde 12'şer tane bölümler bulunuyor. Basitten zora doğru bir oyun oynanıyor. Önce görev görseli çocuğa gösteriliyor. Daha sonra görevi kod bloklarıyla yapmasını istiyoruz. Örneğin ilk görevde ayının bala ulaşmasını ve yemesini görev olarak veriyoruz. Çocuk bu görevle ilgi algoritmayı oluşturuyor. Telefondan oluşturduğu algoritma doğru ise görevini hareketli halde uyguluyor. Ayı balı yediği zaman görüntü ekrana yansıyor. Daha sonra bir sonraki bölüme geçmesi için çocuk yönlendiriliyor" diye konuştu.

'PSİKOMOTOR BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEDİK'

Piyasada kullanılan eğitim materyallerinin tamamının zihinsel gelişim odaklı olduğuna dikkat çeken Halis Furkan Bayram, şunları söyledi:

"Genel anlamda kullanılan materyallerin tamamı zihinsel gelişim odaklı. Pisikomotor becerilerini saf dışı bırakan ürünlerden oluşuyor. Biz 'kodmik'le beraber psikomotor becerilerini geliştirmeyi de hedefledik. Biz çocuklarda zihinsel süreçlerle problem çözme, yaratıcı düşünme, merak duygusunu artırma, algoritmik düşünme becerisini geliştirme, analitik düşünme gibi alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuk bir problemle karşılaştığında bunu nasıl çözmesi gerekiyor? Bunu biz bu görevlerde öğretiyoruz. Çocuğun kendisi de yaşamadan olmaz. Ayıyla sorun yaşasın ve onu çözsün bu yönde zihinsel gelişimlerimiz var, psikomotor, yani el becerilerine de katkı sağlıyor. Milli eğitim müfredatındaki kazanımlara göre oluşturulmuş müfredat var kodmik içinde."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kodmik oyununu bir çocuğun oynaması

-Çocuğun oyunundan genel ve detaylar

-Halik Furkan Bayram'ın ofis çalışması

-Bayram'la röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,