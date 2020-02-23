DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Bakan Soylu: Depremde 7 vatandaşımızı kaybettik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nda bu sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Soylu, Başkale ilçesindeki köylerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza İran'ın Hoy kentindeki meydana gelen depremde karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıklar söz konusudur. Valiliğimiz, kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz yola çıktılar. AFAD ekiplerimiz şu anda ilgili köylerde ulaştılar. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şu anda enkaz altında olanların olduğu belirtiliyor. 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı kaybettik. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı 'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı."

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HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/ ELAZIĞ

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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı (2)

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

İran Türkiye 'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında Van'da deshane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

EK GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

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Kameradaki otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'te, 4 otomobil ile farklı araçlardan 4 plaka çaldığı belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 ve 22 Şubat tarihleri arasında 4 otomobil ve 4 araca ait plaka çalındı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. İncelemede, hırsızlık olaylarını aynı kişilerin gerçekleştirdiği saptandı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan araçlardan bazıları parçalanmış olarak bulundu.

İsmi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin bir aracı açması

Şüphelilerin otomobili çalıştırması

Şüphelilerin bir başka aracı çalması

Şüphelilerin çaldıkları araçla trafikte ilerleyişi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Şüphelilerin çalıp parçaladıkları araç

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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178 polisle sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP'te, 178 polisin katılımıyla 39 adrese düzenlenen eş zamanlı sahte içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentte sahte içki üretim ve satışı yapan 39 adres belirlendi. 178 polisin katılımıyla oluşturulan 40 ekiple, adreslere operasyon düzenlendi. Kentin çeşitli semtlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; 95 litre dökme alkol, 191 şişe sahte alkol, 653 paket kaçak sigara ile 82 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi, emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin emniyetten çıkışı

Polislerin işyeri baskını

İşyerlerinde yapılan aramalar

Ele geçirilen sahte içkiler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım

ADANA'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya'yı (29) av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4 bin 500 lirayı alan maskeli 5 kişi, tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Özkaya, "Olayın şaka olduğunu sandım" dedi.

Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi. Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı. Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

5 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ŞAKA SANDIM

Olayın ardından konuşan Market Sahibi Hasan Özkaya, " Ben ne olduğunu anlamadım. Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk baş şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın daha sonra gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp ne istiyorsanız alın dedim. Yakalanıp tutuklanmışlar, davamın sonuna kadar arkadasındayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Market sahibiyle röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Karşılıklı kaza yaptığı çiçekçinin iş yerini yaktırdı

ADANA'da, Hüseyin A. karşılıklı trafik kazası yaptığı çiçekçi Ahmet S.'nin iş yerini benzin döktürüp, yaktırdı.

Olay, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A. ve Ahmet S. trafik kazası yaptı. Araçlarında zarar oluşan taraflar birbirleriyle kavga etti. Kavga araya vatandaşların girmesiyle aralandı. Olayın ardından anlaşan Hüseyin A. ve Ahmet S. kaza yaptıkları yerden ayrıldı. Hüseyin A. daha sonra, Ferhat P. ve İrfan T.'yi, "Gidin bu adamın iş yerini yakın. Size villa kiralayacam, ne ihtiyacınız varsa karşılıyacağım" dedi. Bunun üzerine Ferhat P. ve İrfan T. mezarlık yanında bulunan Ahmet S.'nin çiçekci dükkanını benzin döküp, yaktı. Şüpheliler daha sonra dolmuşa binerek bölgeden uzaklaştı. İş yerinin yakıldığını öğrenen Ahmet S., polisi aradı. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin iş yerini yaktıktan sonra dolmuşa bindiğini saptayan polisler 100'e yakın güvenlik kamerası inceleyip Ferhat P. ve İrfan T.'yi evlerinde yakaladı.

Ferhat P, İrfan T. ve Hüseyin A. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Polis aracına götürülmesi

Emniyet müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Depremde minaresi hasar gören cami ibadete kapatıldı

MANİSA'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bulunan caminin minaresinde hasara yol açtı. Güvenlik sebebiyle cami ibadete kapatıldı.

Manisa 'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Savaştepe ilçe merkezinde bulunan 40 metre yüksekliğindeki Müftülük Camii'nin minaresinde çatlaklar meydana geldiği tespit edildi. Çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınan camide itfaiye ekiplerince yapılan incelemede minarede çatlaklar olduğu tespit edildi. Güvenlik sebebiyle cami ibadete kapatıldı. Minarenin önümüzdeki günlerde yıkılarak yeniden yapılacağı bildirildi.

Camide inceleme yapan Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek , "Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılan Savaştepe Müftülük Camii'nin minaresinin en uç noktasında çatlaklar meydana geldi. Bu sebeple gerekli önlemler alınarak cami çevresindeki yollar kapatıldı. Camimiz de geçici bir süreliğine ibadete kapatıldı. Savaştepe, son günlerde depremlerin yoğun yaşandığı Akhisar ve Kırkağaç ilçelerine çok yakın. Bu sebeple depremler ilçemizde de şiddetli bir şekilde hissediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda cami minaresinde deprem sebebiyle çatlaklar olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. En kısa sürede gerekli onarımlar yapılarak camimiz ibadete açılacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden ve bulunduğu sokaktan genel, detay görüntüler

-Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek röp.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE(Balıkesir),

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4 metrelik kardan 'Gulyabani' görenleri şaşırttı

SİVAS'ta Abdurrahman Deveci'nin (34) yaptığı ve ismini Gulyabani koyduğu 4 metre boyundaki kardan adam, görenleri şaşırttı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar karın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi TOKİ Evlerinde oturan evli 2 çocuk babası Abdurrahman Deveci mahalledeki çocuklarla beraber 4 metre boyunda kardan adam yaptı. Kardan adama elbise olarak çarşaf ve yorgan giydiren Deveci, başına ise şapka olarak kova koydu. Mahallenin ilgisini çeken kardan adamı görenler şaşırıyor. Deveci kardan adamın büyüklüğü ve görünümü nedeniyle ise ismini Kemal Sunal ve Şener Şen 'in rol aldığı 'Süt kardeşler' filminden esinlenerek Gulyabani koydu.

Kardan adamı 2 saatte yaptığını söyleyen Deveci, "Çocuklarla eğleniyorduk. Ben de böyle şeyleri abartmayı seviyorum. Daha öncede yapmıştım ama böyle elbise falan yoktu. Fotoğraf falan çektirenler de oluyor. Benzediği için herkeste gulyabani diyor. Korkanlar dahi oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardan adamın görüntüleri

-Abdurrahman Deveci'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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