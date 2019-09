Dha yurt bülteni - 4

Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulması kararı alınmasının ardından gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, zırhlı araç ve helikopter hareketliliği yaşandı.

Türkiye, güney komşusu Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgede, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine harekat sinyali verdi. Türkiye'nin bölgedeki terör tehdidini sonlandırmaya yönelik açıklamalarının ardından Ağustos ayının ilk haftasında ABD'nin askeri heyeti Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıların ardından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik rahatsızlığının sonlandırılması için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması kararına varıldı. Mutabakatın ardından Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi noktasında görüş birliğine varılan güvenli bölgeye yönelik Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.

Türk ve ABD'li generaller ile iki ülke askerlerinin görev aldığı merkezin çalışmaları kapsamında ilk etapta Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı ve buradan görüntüler alınmaya başlandı. Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki tahkimatlarının gözlenmesinin ardından Türkiye ve ABD tarafından güvenli hale getirilmesi hedeflenen bölgede ortak hava devriyesine başlandı. Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopterle 5 kez ortak devriye yapılarak havadan keşif ve gözetleme yapıldı. 8 Eylül günü de iki ülke zırhlı araçlarıyla Telabyad kırsalında müşterek kara devriyesi gerçekleştirildi.

Hareketliliğin sürekli arttığı sınır hattındaki Akçakale semalarında sabah saatlerinde de 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki piste inen Türkiye'ye ait helikopterlere yakıt takviyesi yapıldı. Aynı sırada daha önce boşaltılan ve TSK tarafından kullanılmaya başlanan Akçakale Geçici Barınma Merkezi'nde bulunan zırhlı araçların da sınır hattına doğru gittiği görüldü. Hareketlilik devam ederken, helikopterlerin bugün yapılabilecek yeni bir hava devriyesine katılabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AÇAKALE (Şanlıurfa), -

=====================

Çift kol nakli bekleyen Alihan'ın hayali, vücut geliştirme şampiyonu olmak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli olmayı bekleyen Alihan Kılıç'ın (19) hedefi, vücut geliştirme şampiyonu olmak. Her gün sabah ve öğleden sonra çift antrenman yapan Kılıç, "Hedefim Türkiye ve dünya vücut şampiyonu olmak" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesi Yunak Mahallesi'nde oturan Alihan Kılıç, annesi Pakize Kılıç'ın henüz hamileliğinin başındayken içtiği ilaç nedeniyle elleri oluşmadan dünyaya geldi. Alihan Kılıç, Akşehir Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü'nü bitirdi. Sınava girerek bir kamu kurumunda iş bulmayı hayal eden, spor yaşamının yanı sıra, bilgisayar ve telefonu rahatlıkla kullanan Alihan Kılıç'ın en büyük hayallerinden biri ise sevdiğiyle el ele tutuşmak.

Yaklaşık üç yıldır Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde çift kol nakli olmayı bekleyen Alihan Kılıç, nakil için her gün dua ettiğini ifade etti. Çok iyi bilgisayar kullanan, vücut geliştirme sporu ve futbola tutkusundan söz eden Alihan, "Tek eksiğim kollarım. İnşallah çift kol nakli olacağım. Doğuştan olmayan kollarıma nakille sahip olabilirsem, kısa sürede iyileşip arzu ettiğim hayata kavuşacağıma inanıyorum" dedi.

NAKİL GÜNÜNÜ HEYECANLA BEKLİYOR

AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından belirli aralıklarla test ve kontrolleri gerçekleştirilen Kılıç, nakil için şartlarının uygun olduğunu, nakil dosyasında hiçbir eksiği olmadığını, nakil için tek eksiğin bağış olduğunu söyledi.

NAKİLLİ CİHAN VE MUSTAFA CESARET VERDİ

Kol nakli olmaya karar verdikten sonra Türkiye'nin ilk çift kol nakillileri Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la defalarca telefonla görüştüğünü anlatan Alihan Kılıç, her ihtiyacını tek başına karşılayabildiğini, nakil olarak daha rahat bilgisayar kullanmak istediğini söyledi. Kılıç, "Tek dileğim nakil olup, vücut şampiyonalarında eksiğim olmadan başarılı olmak" dedi.

"HOCAMIZA GÜVEN" DEDİLER

Cihan Topal ve Mustafa Sağır'ın kendisini nakil için cesaretlendirdiğini vurgulayan Alihan Kılıç, "Kesin kararlıyım. Bu konuda basında çıkan haberleri okudum. Cihan Topal ve Mustafa Sağır'la telefonla görüştüm. Beni cesaretlendirdiler. 'Önce Allah'a sonra da Ömer hocamıza güven' dediler. Ben de bu amaçla Antalya'ya sık sık geliyorum. Kontrollerimi aksatmıyorum. Sabırla 'Nakil sırası sende' diyecekleri günü bekliyorum" diye konuştu.

Antalya'ya Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarıyla gelip gittiğini vurgulayan Kılıç, "Daha önce de geldiğimde tetkiklerim yapılmıştı fakat tüm tetkiklerim tekrarlanacak. Akciğer grafisi, kalp ve diğer organlarımla ilgili incelemeler yapılacak. Ömer hocam da nakil için en uygun adaylar arasında olduğumu söyledi. Bağış olursa nakil olacağım" dedi.

SOL ELİN BAŞ PARMAĞIYLA DOĞDU, ONU DA KESTİLER

Annesinin hamile olduğunu bilmeden rahatsızlığı nedeniyle doktora gittiğini, verilen ilaçları kullandığını, bu ilaçların etkisiyle elleri oluşmadan dünyaya geldiğine değinen Alihan Kılıç, "Sadece sol elimin baş parmağıyla doğmuşum. O parmağı da küçükken emdiğim için zayıflamış ve kesmişler" dedi.

Akşehir'de çiftçilik yapan annesi, 2 erkek ve 3 kız kardeşiyle yaşadıklarını anlatan Alihan Kılıç, babasının ise 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Alihan Kılıç, tüm ailesi ve arkadaşlarının nakil olması için dua ettiğini sözlerine ekledi.

DONÖR SAYISI ARTMALI

Prof. Dr. Ömer Özkan ise kompozit doku nakli ameliyatlarının hastanın hayat kalitesini artırmak amacını taşıdığını belirterek, "Tüm ameliyatlar özenle yapılıyor. Bu tür ameliyatlarda seçimin biraz daha dikkatli yapılması gerekiyor. Burada en önemli olan donör bulunması. Sadece bizde değil diğer hayat kurtaran böbrek, karaciğer, kalp gibi organ nakillerinde de aynı. Donör sayısı arttıkça bu tür ameliyatlar daha düzenli yapılacaktır. Bağışlayıcı bakımından çok iyi durumda değiliz. Biz dünyada canlıdan nakilleri en fazla yapan ülkelerden biriyiz, donör sıkıntısı sürekli dile getiriliyor. İnşallah gelecekte bunu da aşarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Akdeniz Üniversite hastane dış plan görüntü

Organ nakli merkez dış ve iç plan görüntüler

Alihan Kılıç spor merkezinde görüntüsü

RÖP: Alihan Kılıç

366 MB -- 03.18/// HD

Haber: Erol AKKIR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=====================

Güreşçiden sevgilisine pankartlı sürpriz evlenme teklifi

Amasya'nın Suluova ilçesinde güreşçi Alican Yener (25), kız arkadaşı Tuğçe Koçboğa'ya (23), 'gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün' yazılı pankartla evlenme teklifinde bulundu. Kocaboğa, sürpriz evlenme teklifini kabul etti.

Amasyalı güreşçi Alican Yener, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Tuğçe Koçboğa'ya Suluova Yedikuğular Kuş Cenneti'nde otururken süpriz evlenme teklifinde bulundu. Yener, üzerinde fotoğraflarının da yer aldığı 'gözlerinde hayat bulduğum bir ömrümsün, benimle evlenir misin?' yazılı pankartla diz çöküp tek taş yüzüğü uzattığı Tuğçe Koçboğa'ya evlenme teklifi etti. Kocaboğa'nın, sürpriz evlenme teklifini kabul edip 'evet' demesi çiftin arkadaşları tarafından alkışlayarak kutlandı. Sürpriz teklifin ardından genç çift birlikte dans etti.

Görüntü Dökümü

-----------

Çiftin sürpriz mekana gelişi detay

Çiçek ve konfetilerden detay

Evlilik teklifi ve yüzük detay

Genç çiftin dans etmesi detay

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

===================

Alanya Kalesi'nde surları yıkan skandal

Dünyada yaşamın devam ettiği az sayıdaki kaleden biri olan Alanya Kalesi'nin kente en hakim noktasında Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik tarihi surlar yıkıldı. İzinsiz pencere ve korkuluk inşaatının yıkıma sebep olduğu öne sürülen Walter Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde, İçkale ve Ehdemek olmak üzere iki iç kale bulunuyor. Alanya Kalesi, dünyada yaşamın asırlardır devam ettiği ender kalelerden biri olma özelliğini de taşıyor. Çok sayıda yerli ve yabancının yaşamını devam ettirdiği kale, Alanya'nın en önemli tarihi ve turistik değerlerinin başında geliyor. Kaleyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların nisan ayında yıkıldığı ortaya çıktı. 10 metreye yakın sur ve Walter Godina'ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin, Avusturyalı kişinin, surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması, balkon kısmına ve surların üzerine korkuluk yaptırması olduğu öne sürüldü. Walter Godina'nın, tarihi sit alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin almadığı belirtildi.

Alanya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılan izinsiz müdahaleyle surların yıkımına sebep olmasından dolayı Walter Godina hakkında 2863 sayılı yasa çerçevesinde yasal işlemlerin başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yürütülen soruşturma devam ederken, yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlandı. Surların devamının da yıkım tehlikesi altında olması nedeniyle restorasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kalenın drone görüntüleri

-Yıkılan surun görüntüleri

-Kaleyi gezen turistlerin görüntüleri

-Detaylar

271 MB/// 2.29 SN (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

==================

Öğrencilerden askerlerin yeni yıl mesajına teşekkür

ŞIRNAK'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya'daki öğrenciler, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı iletti.

Jandarma Genel Komutanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Şırnak'ın Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi tarafından hazırlanan videoyu izleyen Amasya Özel Açı Eğitim Kurumları öğrencileri, askerlere aynı yöntemle teşekkür mesajı gönderdi. Videoda öğrenciler hep bir ağızdan askerlere yönelik, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Mehmetçiklerimizin sesini duyduğumuzu ve onların her zaman başımızın üstünde birer 'Kahraman' olarak yaşayacaklarını hissetmelerini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü korumak için yaz kış demeden sınır noktalarında ve ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere selam olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Mehmetçik'in mesajı detay

-Öğrencilerin mesajı detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,