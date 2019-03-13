Dha Yurt Bülteni -5

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltıVan merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı



Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçeleri ile Denizli ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adreslerinde ve yapılan üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Polisin çeşitli adreslere operasyon düzenlemesi



-Gözaltına alınan şüpheliler



-Zırhlı araçlarla emniyete getiren şüpheliler



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,



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Erdoğan, Ordulu öğrenciyi twitter'den kutladı



Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı etkinlikleri kapsamında koreografi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den kendisine mesajla videoyu ulaştıran öğrenciye cevap verdi.



12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı kapsamında, Ordu Gölköy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koreografi hazırlandı. Hazırlanan koreografi ve program videosunu okul öğrencilerinden Furkan Gündüz twitter'e yükledi. Gündüz, "İstiklal Marşı beyaz bir sayfadır, kimliğimizdir, davamızdır, büyük destanımızdır, vazgeçmemektir, milletimizin diriliş sesidir, kutlu zaferimizin paha biçilmez madalyasıdır, sonsuzluk marşıdır, istiklalimizin mührüdür" notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Furkan, İstiklal Marşımızın derin anlamını idrak ederek birbirinden değerli cümlelerle ifade eden güzel genç kardeşlerimi ve seni gözlerinizden öpüyorum. İnanıyorum ki Türkiye, sizin gibi gençlerle birlikte inşallah tüm hedeflerine ulaşacak" notuyla twitterden paylaştı.



Video sosyal medyada da büyük beğeni topladı.



Görüntü Dökümü



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-Öğrencinin Twitter'den paylaştığı Koreografi videosu



Süre: Boyut: 1.52 Dk Boyut: 7.32 MB



Haber: Nedim KOVAN-ORDU,



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Şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen polise başka araç çarptı



Konya'da şüpheli bir aracı durdurmak için yolda bekleyen komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir'e alt geçitten çıkan başka bir otomobil çarptı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan Taşdemir, meslektaşlarına "Bana ne oldu? Hangi araba çarptıö diye sordu.



Kaza, saat 08.30 sıralarında Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsizden anons edilen şüpheli bir otomobili durdurmak için müdürlük önündeki yola çıktı. Trafiği durdurmak isteyen Taşdemir'e alt geçitten çıkan Mehmet Selçuk idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil çarptı. Kazada Taşdemir, yaralandı, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Taşdemir meslektaşlarına "Bana ne oldu? Hangi araba çarptıö diye sordu. Hastaneye kaldırılan Taşdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Selçuk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Yaralının ambulanstan indirilmesi



Acil Servise alınması



kaza yerinden detay



Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,)



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Van Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı



Van'da 70 kişilik ekiple çığ tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra helikopterle hastaneye götürüldü.



Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde yapılan çığ tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 70 kişilik ekip katıldı. Senaryo gereği 3 kişi çığ altında kaldı. İhbar üzerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Olay yeri güvenliği sağlanırken çığ altında kalanlar, AFAD ve jandarmanın eğitimli arama köpeği 'Pati' tarafından tespit edildi. Kar yığınları arasından çıkarılan ve durumu ağır olan yaralılar, UMKE ekipleri tarafından Van Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı'ndan gelen helikoptere taşınarak hastaneye ulaştırıldı. Çığ altında kalan 2 kişinin kurtarılmasıyla tatbikat sona erdi.



TATBİKAT 70 KİŞİLİK EKİPLE 2 SAAT SÜRDÜ



Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyledi. Toplamda 2 saat kadar süren tatbikata UMKE, AFAD ve jandarmadan 70 personelin katıldığını belirten Çınar, "Bölgemizde olması muhtemel çığ tehlikelerine karşın yapılan bir tatbikattı. Olabilecek çığ tehlikelerinde uygulamalı bir şekilde öncesinde ekibimiz bunun eğitimini alıp, daha profesyonel, hızlı ve başarılı bir şekilde buna müdahale etme imkanı bulabilecektir. Umarım çığ tehlikesi ve buna benzer böyle bir olay yaşamayız. Ama eğer olursa da böyle bir ekibin varlığı bize güç veriyor" dedi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, 2019 yılının çığ kurtarma tatbikatının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.



Tatbikatı; Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter vekili Sinan Aslan, Gevaş Ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Onur Mahmutoğlu, Kamu Hastaneleri Başkanı Bahadır Öndeş ve Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da izledi.



Görüntü Dökümü



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-Senerya gereği kar altında kalanların kurtarılması



-Kurtarma yapılırken detaylar



-Eğitimli köpeğin aramaları



-Çığ altında kalanların çıkarılması



-Yaralıların helikopterle götürülmesi



-Gevaş Kaymakamı ishak Çınar'ın açıklamaları



-İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünettçioğlu



-Detaylar



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/VAN, -



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Ayvacık'ta art arda 2 deprem



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi.



AYVACIK (Çanakkale), -

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