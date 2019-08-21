DHA YURT BÜLTENİ-5

Silvan'da ailelerin silahlı kavgası: 6 ölü, 9 yaralı

1)SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Silvan'da 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaydan sağ kurtulan G.P.'nin yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Fatma Tekin, silah sesleri üzerine sürünerek gittikleri banyoda saklandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı, silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanepeye, sonra sürünerek banyoya gidip, sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp, kanlar içerisinde ölü ve yaralıları görene kadar. Ambulanslar ve askerleri gördüm. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası 'Eşimi verin' diyor, bunlar da 'Verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz' diyorlar. İki oğlu, bir kızı var görümcemin. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya, benim evime geldiler. Kapıyı açtım içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini."

Görüntü Dökümü

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-Fatma Tekin ile yapılan röp

Emrah KIZIL-SİLVAN-DHA

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2)PARK KAVGASINDA 20 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ: 5 YARALI, 4 GÖZALTI

Bursa'da araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i polis, 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartşma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Kavga anından detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

-Dosya adı: 2108kavga

-Süre: 02.53 Boyut: 322 MB

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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3)HAVASI EN TEMİZ İL ARDAHAN, EN KİRLİ İL İSE IĞDIR

RUSLAR, ARDAHAN'I YAŞANABİLİR YER OLARAK BELİRLEDİ

TÜRK Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre Türkiye'de uluslararası standartlar açısından en kirli havaya sahip il Doğu Anadolu'da denizden yüksekliği 890 metredeki Iğdır olarak açıklanırken, en temiz il ise 1900 metre rakımlı Ardahan olduğu belirtildi. Ardahan'ın tarihte de bölgenin en temiz havaya sahip yerleşim yeri olduğu ifade edilirken, Doğu'nun Çukuravası olarak bilinen Iğdır'da kirliliğin sebebi ise kalitesiz kömür ve hava sirkülasyonunun az olması olarak gösterdildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre 2018'de Türkiye'deki 81 ilin 56'sı uluslararası standartlar açısından kirli hava soludu. Hava kalitesi en kötü şehirler Kahramanmaraş, Iğdır ve Mersin olurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre tek temiz havalı il ise Ardahan. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporunu değerlendiren Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu bizim için büyük bir şans. Bizler bunu biliyorduk. DSÖ'nün verileri, Türk TORAKS Derneği'nin ilan ettiği veriler bunu belgelemiş oldu. İlimizde kademeli olarak doğalgaza geçiyoruz. Kışın uzun oluşu sebebiyle doğalgaz haricinde kömürde kullanıyor ama 1-2 sene içerisinde tamamen doğalgaza geçeceğiz. Kent içi ağaçlandırma çalışmalarına hız vereceğiz. Mümkünse Fabrika bacalarına, kimyasallara ve kimyasal gübre kullanımına da izin vermemeye çalışıyoruz. Artık gelecek sağlık beslenmede. Bizim tüm yiyeceklerimiz organiktir. Ardahan bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında üzerinden uçak dahi geçmeyen, kimyasal salgının ve kimyasal gübrenin, kimyasal beslenmenin, kimyasal üretimin olmadığı tek kenttir" diye konuştu.

RUSLAR, ARDAHAN'I YAŞANABİLİR YER OLARAK BELİRLEDİ

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, "Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamayı yeni yapıyor. Ama buna paralel bir bilgi olarak, 19'uncu yüzyılın sonlarında Kars-Ardahan-Batum vilayetleri Rus hakimiyetine geçti. Ruslar da bu vilayetleri aldıktan sonra burayla ilgili detaylı araştırmalar yaptılar. Bu araştırmalardan biri de bölgenin iklimi ile ilgili. Özellikle Ardahan ikliminin oldukça sağlıklı olduğunu, bu iklim nedeniyle Ardahan'ın yaşanılabilir bir ortam olduğundan bahsediyorlar. Hayvan hastalıklarının ve salgın hastalıklarının olmadığından bahsediyorlar. Rusya'dan gelen bilim adamları buraların iklim koşullarının sağlıklı yaşam için elverişli olduğunun, hatta Rus çarlarının belkide ikametleri olarak da buralar belirleniyor" dedi.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Ardahan Güzelleştirme Derneği Başkanı Burak Taştan ise şunları söyledi:

"Küreselleşen dünyada sanayileşme ile birlikte, çevresel etkilerle beraber, iklim değişiklikleri ile beraber ciddi bir hava ve çevre kirliliği söz konusu. Ülkemizde de bu durum yüksek bir seviyede. Ancak serhat şehrimiz Ardahan'ın bu durumdan çok uzak, bakirliğinin koruması ve bununla beraber Türkiyenin en temiz havası olan kent olması sevindirici bir olay."

DOĞALGAZLA BİRLİKTE PARTİKÜL MADDE DÜŞTÜ

Ardahan eski Belediye Başkanı Orman Mühendisi Faruk Köksoy, "Ardahan hem il coğrafyası olarak hemde şehir merkezi olarak ikiye ayıracak olursak, İl coğrafyası Sarıçam eko sistemi ve binbir çeşit çiçeklerle, bitki deseniyle kaplı bir coğrafyaya sahip. Ardahan Yukarı Kura havzasında yer alıyor. Kışın serin ve soğuk iklim kuşağına sahip, Uzun süre ısınma ihtiyacı olduğundan, geçmişte katı atıklar çok kullanıldı. Yaklaşık 8-9 ay yakıt süresi içerisinde de sıcaklık terselmesi dediğimiz inversiyon olduğu dönemlerde, rüzgarsız havalarda, havaya çıkan katı yakıtların emisyonları hapsoluyor ve şehir içerisinde ciddi bir kirli hava kirliliği oluşuyor. Bu durum lokaldir. Bazı zamanlar tekrar eder. Rüzgarlı havalarda bu ortadan kalkardı. Son yıllarda yapılan Doğalgaz çalışmalarında şehrimizin yüzde 80'i 90'ı doğalgaza kavuştu. Bu çerçevede de Ardahan şehir merkezi bu emisyon ve katı atıktan kaynaklanan bu tür partikül maddeler minimum seviyeye düştü. Türkiye de en temiz illerden birisi olarak tespiti yapıldı. Özellikle bitkinin canlı olduğu vejetasyon mevsiminde Ardahan'da ciddi bir Oksijen üretimi de var. Tükettiği karbondioksit var. Bundan dolayıda Ardahan hem güzelliği ile Panoramik manzaraları ile hem de Temiz bir havaya sahip" diye konuştu.

DOĞU'NUN ÇUKUROVASI EN KİRLİ İL

Sahip olduğu 'mikroklima' iklimi ve bereketli topraklarıyla Doğu Anadolu Bölges'nin Çukurovası olarak değerlendirilen Iğdır'ın, en kirli havaya sahip olduğunun açıklanması dikkat çekti. Denizden yüksekliği 890 metre olan Iğdır'da hava kirliliğinin en büyük sebebinin hava sirkülasyonu azlığı olarak gösterildi.

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammet Bektaş, hava kirliliğinin geçen yıllara oranla azaldığını bildirdi. Iğdır'ın topoğrafik olarak çukur bir bölgede olduğunu belirten Bektaş, "Bundan dolayı hava sirkülosyonunda azalmalar meydana gelmektedir. Rüzgar hızında ki azalmalar neticesinde de zaman zaman hava kirliliğinde artışlar gözlenmektedir. Bizlerde valiliğimizin ve Bakanlığımızın verdiği emirler doğrultusunda hava kirliliği ile ilgili çalışma yapmaktayız.Bu çalışmalarla hava kirliliğinde azalma meydan gelmektedir. İlimizdeki hava kirliliği ile ilgili olarak valiliğimizle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geçmiş yıllara nazaran hava kirliliğindeki parametrelere baktığımızda hava kirliliğinde düşüş gözlenmektedir. Bu da ilimizin diğer illere nazaran kalitesinde artışa neden olmaktadır" diye konuştu.

KOAH HASTALIĞI İLDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Iğdır'da yaşanan kirli havayla ilgili vatandaşlar da değerlendirmede bulundu. Iğdır'a doğalgaz gelmesiyle birlikte hava kirliliğinde önemli bir azalma yaşandığını ifade eden Göksel Gölbey, doğalgazın daha faza kullanılması halinde hava kalitesinde artış olacağını söyledi. Hava kirliğinde Ermenistan sınırındaki Metzamor Nükleer santralinin olup olmayacağı yönünde tartışmalar olduğunu belirten eczavı Nazım Karadağ, bunu konunun uzmanı hocalara ilettiklerini söyledi. Kirliliğin en büyük sebebinin kullanılan kalitesiz yakıt olduğunu vurgulayan Karadağ, "Fakir insanların yakıtları devletin dağıttığı kömürden oluşuyor. Bu yakıtlar Iğdır'ın havasını kirletmektedir. Kışın Iğdır'da hava almanın imkanı yoktur. Ben bir eczacı olarak diyorum ki KOAH hastalığı çok artmıştır. Bu da kirli havanın etkenlerinden biridir. KOAH hastalığı ile ilgili yaptığımız araştırmada devletin 11 milyona yakın parası kirli havadan dolayı KOAH hastalıklarının ilacına gitmiştir. Hava kirli olduktan sonra yapacak bir şey yok hava kirliliği azalırsa hastalık ta azalır. Astım ve bronşit hastalığı da azalmış olur" dedi.

Doğalgaza rağmen kirlliğin devam ettiğini ifade eden Serdar Ünsal, "Çünkü Iğdır nüfusunun yoğun olarak yaşadığı kenar mahallerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın verdiği kömürler kullanılıyor. Bu da ister istemez hava kirliliğine neden oluyor. Ayrıca Ermenistan'da ki Metzamor Nükleer Santrali'nden yayılan radyasyon da kanser hastalığını gittikçe artırmaktadır. Hava kirliliği ve Ermenistan'da ki santralden yayılan radyasyon Iğdır'da ki hastalık miktarını gittikçe artırmaktadır. Doktorlarla yaptığımız konuşmada da hava kirliliğine bağlı hastalıkların artığını söylemektedirler. Bunun için en kırsal ve kenar mahallerine doğalgaz verilmelidir. Burada ki, vatandaşlar doğalgaz kullanmalıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------- ARDAHAN

-Muhabir anonsu

-Ardahan'dan genel görüntü

-Vatandaşlar röp

-Belediye Başkanı Faruk Demir ile röp.

-Tarihçi Doç Dr. Levent Küçük ile röp.

-Kent Konseyi başkanı Burak Taştan ile röp.

-Eski Belediye Başkanı Orman Mühendisi Faruk Köksoy ile röp

Haber-Kamera : Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

Görüntü Dökümü

-------------------------- IĞDIR

-Göksel Gülbey, Nazım Karadağ ve Serdar Ünsal ile röp

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammet Bektaş

-Iğdır'dan genel görüntü

-Şehir içi vatandaşlar yürürken

-Muhabir anonsu

(Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Süre: 6 dak. 30 sn, Boyut: 207 MB)

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4)RİZE'DE RÜZGARLA DÖNEN TEK ODALI EVE İLGİ

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, emekli Bilal Atasoy'un (89), 10 yıl önce çay bahçesi içine otomobil diferansiyeli kullanarak yaptığı, yerden 2 metre yükseklikte, rüzgarla dönen tek odalı ev, ilgi odağı oldu. Sosyal medyada ünlenen ilginç yapıyı görmeye gelenler, ağaç gölgesinde dönen evi birçok açıdan fotoğraflıyor ve selfie yapıyor.

Güneysu ilçesi Güneli köyünde oturan emekli Bilal Atasoy, 10 yıl önce yaz sıcaklarından bunalıp serinlemek için, çay bahçesi içine yerden 2 metre yükseklikte otomobil diferansiyeli üzerine 6 metrekarelik tek oda ev inşa etti, rüzgarla dönebilmesi için yapı çevresine levhalar yerleştirdi. Fotoğraf ve videolarının sosyal medyada sıkça paylaşılması üzerine rüzgarın yönüne göre dönen tek odalı ev, son günlerde bölgeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu. Dönen ahşap yapıyı yakından görüp şaşkınlıklarını gizleyemeyenler, ağaç gölgesindeki ilginç yapının cep telefonu kameralarıyla pek çok açıdan fotoğraflarını çekiyor, selfie de yapıyor. Bazı ziyaretçiler de, rüzgarın etkili olmadığı zamanlarda yapıyı eliyle ittirip döndürmeye çalışıyor. Yoğun ilgi nedeniyle kapalı olan yapının kapısı önünde oturup kendisini rüzgarın şiddetine bırakanlar da, yeşil manzaranın keyfini çıkarıyor.

'HERKES GELİP GÖRMELİ'

Sosyal medyada gördüğü ilginç evi ziyaret eden üniversite öğrencisi Ebru Koçoğlu, "Rize'de çok gezdiğim yer var burayı da görmek istedim. Sosyal medyada gördüm. Rizeliler böyle değişik şeyler yapmayı seviyor. Herkesin burayı gelip görmeli. Yeşilliklerin arasında Rize'de çok yer var ama burası çok güzel" dedi.

'AMACINI BİLMİYORUM AMA GÜZEL'

Arkadaş grubuyla rüzgarla dönen evi görmek için ilçeye gelen Neslihan Aksoy da "Sosyal medyada pek çok kez bu yapının paylaşıldığını gördüm. Arkadaşlarımla birlikte burayı yakından görmek istedik. Ne amaçla yapıldı bilmiyorum ama gerçekten güzel olmuş. Buraları gezen mutlu oluyor" diye konuştu.

METEOROLOJİK ERKEN UYARI SİSTEMİ KURMUŞTU

Öte yandan, Rize'nin Güneysu ilçesinde, dağın yamacına çelik halatla bağlı ev ile rüzgarda dönen çardak inşa ederek gündeme gelen Bilal Atasoy, yine ilginç bir uygulamaya imza atarak, yağış tahmini için, 4 pervaneli meteorolojik erken uyarı sistemi de kurmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntüler

-Ziyaretçilerin eve ilgisi

-Gelenlerin evi döndürmeye çalışması

-Röpler ve detaylar

-Drone görüntüsü

-Muhabir anonsu

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), -

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5)KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KOYUN KURTARILDI

DÜZCE'nin Beyciler Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen ve Mehmet Meydan tarafından fark edilen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Meydan sabah saatlerinde evinin dış cephesini boyamaya başladı. Bu sırada binanın arkasındaki kanalizasyon çukurundan sesler geldiğini fark etti. Hemen kuyunun yanına gidip, bakan Sağlam, önce tavşan zannettiği hayvanı gördü. Durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla koyunu kanalizasyon kuyusundan çıkardı. Hayvanı önce tavşan zannettiğini söyleyen Mehmet Meydan, "Tavşan sandım ama koyunmuş. Çukura sıkışmış. Allah razı olsun itfaiye ekiplerinden kurtardılar" dedi. Koyunun sahibi aranıyor.

Görüntü Dökümü

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Koyunun kuyudan çıkarılırken görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Koyunun kuyudan çıkarıldıktan sonra otlaması ve su içmesi detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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6)YEDİEMİN OTOPARKINDAKİ ARAÇLARI İNEK KÜPESİ İLE NUMARALANDIRDILAR

TEKİRDAĞ'da çeşitli nedenlerle yediemin parkına çekilen ve bazıları yıllardır çürümeye terk edilmiş motosiklet ve araçlar, işletmeci tarafından kaybolmasının önüne geçilmesi için inek küpesi ile numaralandırıldı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya kaçakçılıkta kullanılan 'change' (Şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu motosiklet ve araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, birçok araç ise çürümeye terk ediliyor. Otomobil ve motosikletlerle dolan otoparkın işletmecisi İsmail Kılıç, kaybolmasın diye motosikletlere küpe uygulaması başlattı. Motosikletleri inek küpesi ile numaralandırarak kaybolmasını önleyen Kılıç, milli servetine otoparkta çürüdüğünü söyledi. Kılıç, "Tekirdağ'da 2012 yılından bu yana otoparkçılık yapmaktayım. Bu otoparkla ilgili en büyük sorunlarımızdan biri bize bırakılan ve zamanında alınmayan motosikletler ve diğer araçlarla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Bu araçlara yer bulmakta da zorlanıyoruz. Burada iş Tekirdağ'da Milli Emlak Müdürlüğü'ne düşüyor. Milli Emlak Müdürlüğü'nden bize bırakılan araçlarla ilgili yardım bekliyoruzö dedi.

Sadece kendi işlettiği otoparkta da 400'ün üzerinde motosiklet olduğunu, diğer otoparkları da hesaba katıldığın da sayının binlerce olduğunu söyleyen Kılıç, "Bunlar yaklaşık 4- 5 yıldır devam eden süreçle geliyor ama ne satılıyor ne de sahipleri tarafından alınıyor. Bu araçlar büyük bir sorun teşkil ediyor. Burada hem millet hem de devlet herkes kaybediyor. Bunlar zamanında para verilip, alınan değerli eşyalar bunlar milli servet. Burada milli servetimiz çürümeye bırakılmış durumda bunlar alınıp, kullanılıp durumda olanlar var. Hurdaya ayrılacak durumda olanlar var. Milli servet çürümeye bırakılmış durumdaö şeklinde konuştu.

'KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NUMARALANDIRDIK'

Yetkililere seslenen Kılıç, "Yetkililer yapacağı işleri zaman kaybetmeden bir an önce yaparsa en azından milletin malı da rezil olmaz. Böylece millet de kaybetmez devlet de kaybetmez. Otoparkımızda motosikletlerin her birine küpe takarak kayıp ve karışıklığı önlemek adına bunu yapmak zorunda kaldık. Sayı o kadar çok ki bunları bulamıyoruz. Mal sahibi geldiğinde arayıp, bulmak çok zor oluyor. Bunlar kaybolmasın veya üstümüze düşen sorumlulukta bir sıkıntı yaşamayalım diye bunlara hayvanlara takılan küpe şeklinde özel küpe yaptırarak, küpe ile muhafaza ettikö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Otoparktan genel görünüm

-Çürümeye yüz tutmuş motosiklet ve otomobiller

-İsmail Kılıç ile röp.

-Numaralandırılan araçlar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, –

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7)ESNAF GİBİ DAVRANAN POLİSLER, UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİ YAKALADI

ZONGULDAK'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, esnaf gibi davranan polisler, şüpheli M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnağzı Mahallesi'nde, M.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri, esnaf gibi davranarak, M.D.'yi takibe aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonu fark eden M.D. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından M.D. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 230 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 1500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay

Süre: (1: 01) Boyut: (115 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,