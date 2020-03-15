DHA YURT BÜLTENİ- 5 - Son Dakika

Koruyucu kıyafet giyip, nişanlanan arkadaşlarına maske taktı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşlarının nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyip, koronavirüse karşı çifte maske taktı.

Adapazarı'nda, otelde düzenlenen nişan törenine katılan kişi, espri amacıyla koruyucu kıyafet giyerek, maske ve gözlük takıp, salona girdi. Koronavirüse karşı koruyucu kıyafet giyen kişiyi görenler ise şaşırdı. Takı sırasına da giren kişi, nişanlanan arkadaşlarına maske takıp, fotoğraf çektirdi. Nişanlı çift ise bir süre sonra maskeyi çıkarıp, masanın üzerine koydu. Bazı kişiler ise esprisi nedeniyle bu kişiye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kişinin koruyucu kıyafetler giymesi

-Takı kuyruğunda bekleme

-Damadın gülmesi

Nişanlanan çifte maske takması, fotoğraf çektirmeleri

-Nişanlanan çiftin maskelere çıkarması

HABER: ADAPAZARI(Sakarya),

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Konya'da, umreden dönenler için karantina süreci başladı (2)

KYK YURDUNA GETİRİLDİLER

Umre ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'dan Konya'ya gelenler, Selçuklu ilçesinde özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurduna getirildi. Yurt bahçesine alınan otobüsler özel kıyafetlerini giyen görevliler tarafından birer birer dezenfekte edildi. Otobüsten inen vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından yurda girmeden önce, hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Umreden gelen vatandaşları yurt önünde çok sayıda yakını karşıladı. Umreden gelenlerin el sallayarak selamladığı yakınlarından bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüsleri yurda girmesi

Yurta alınan önlemler

Umreci yakınlarının yurt önünde beklemesi

Polisin yurt dışında aldığı önlem

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı

ALMANYA'dan 12 gün önce Düzce 'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, koronavirüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı.

Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atatürk Devlet Hastanesinin görüntüsü ve detaylar

-Dosya adı dzckarantina

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Van'da, çığ faciası bölgesinde 39 gün sonra itfaiyecinin cesedi bulundu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, - VAN- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Apartmanın giriş katında çıkan yangın, söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın sırasında binaya dolan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Nusratiye Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki sitenin bir bloğunun giriş katında yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları, dairenin kapısını çalarak aileyi uyandırdı. Aile daireyi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmana dolan duman nedeniyle üst katta oturan bazı daire sakinleri, balkonlara çıktı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye merdiveniyle balkonda kalanları kurtardı. Yangın yoğun bir çaba sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ilk tespitlere göre buzdolabından kaynaklandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yangın bir kadının merdivenle kurtarılması

-Yanan buzdolabından görüntü

-İtfaiye araçlarından ve ambulanstan görüntü

-İtfaiyenin buzdolabında inceleme yapması

-Genel ve Detayları

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi

ANTALYA'nın Alanya ilçesine, sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Rota dışı demirlendiği öğrenilen geminin yolcuları, koronavirüse karşı termal kamera ve kontrollerden geçirildikten sonra kente giriş yaptı.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle sezonun ötelenmesinin ardından bekleyişe geçilen Alanya'da ilk yolcu gemisi limana demirlendi. Antalya'dan yola çıkılan, Bahama bandıralı, 'Serenissima' adlı gemi, Alanya Limanı'na demirlendi. Lüks gemiyle ilçeye çoğu İngiliz 91 turist geldi. 52 kişilik mürettebatın görev yaptığı gemiden inen turistler, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından termal kameralarla kontrol edilmesinin ardından Alanya'ya ayak bastı.

İlçeye rota dışı demirlendiği öğrenilen 'Serenissima' ile bu akşam Mısır'a gidilmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemiden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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