DHA YURT BÜLTENİ-7

Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası: 1 yaralı

Konya'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde sokak ortasına atılan Metin K., hastaneye kaldırılırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta meydana geldi. Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı. İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi. Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi. Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte" dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden yaralıya müdahale edilmesi

Polistendetay

Şüphelinin emniyete getirilmesi

Haber- kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Engelliler Spor Kulübü, Nevşehir'de düzenlenen Görme Engelliler Şampiyonası'nda 12 madalya ve 2 kupa ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, daha önce HDP'lilerin yönetiminde olan Kayapınar Belediyesi'nin, kendilerine verilen desteği kestiğini belirterek, "Yerel seçimden sonra belediye yönetimi değiştikten sonra yetkililerle görüşmeye gittik. 'Bize yardımcı olun' dedik. 'Siz kayyumun adamısınız. Biz size destek veremeyiz' dediler. Allah'a çok şükür, kayyumun tekrar atanmasıyla Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ünal Koç, bize desteğini sunuyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerde Kayapınar Belediye Başkanı seçilen HDP'li Kezban Yılmaz, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve içerisinde çeşitli branşlarda sporcular barındıran Görme Engelliler Spor Kulübü'ne desteğini kesti. Kendi imkanlarıyla müsabakalara hazırlanan engelli sporcular, Ekim ayında Nevşehir'de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katıldı. 43 kulüp arasından Türkiye 3'üncüsü olan Görme Engelliler Spor Kulübü, toplamda kadın ve erkek gruplarında 12 madalya ve 2 kupa aldı.

'SİZ KAYYUMUN ADAMISINIZ, DESTEK VERMEYİZ'

Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin HDP yönetimine geçmesinin ardından kendilerine verilen desteğin kesildiğini söyledi. 22 Ekim günü hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç'un kulüplerine destek olduğunu anlatan Erdoğan, "Yerel seçimlerden sonra yetkililerle görüşmeye gidip yardım talebinde bulunduk. Bize ulaşım, konaklama gibi konularda yardımcı olun dedik. 'Siz kayyumun adamasınız. Biz size destek veremeyiz' dediler. Orada mağduriyet yaşadık. Allah'a çok şükür kayyumun tekrar atanmasıyla beraber şu anda Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bize desteğini açıkladı. Ona teşekkür ediyorum. Burada sporun dini, ırkı olmaz. Burada engellilere spor yaptırıyoruz. Dolayısıyla bu tür sorunlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman bu durum bizi üzmektedir. Çünkü biz karamsar baktık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şu anda çok şükür önümüz açık, rahatladık diyebiliriz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

SPORCULARDAN DESTEK TALEBİ

Kulüpte yer alan engelli sporcular da kendilerine destek olunması istedi. Dicle Üniversitesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan engelli halterci Hasan Aytaş, 2 yıl önce kulübe geldiğini ifade ederek, "Futsal ve halterle uğraşıyorum. Yüzde 60 görme engelliyim. Salon futbolunda Türkiye'de ikinci sıradayız. Halterde de Türkiye genelinde 12 madalya ve 4 kupa aldık. Tüm engellilere biraz daha anlayış, biraz daha kibarlık ve biraz daha destek bekliyoruz" dedi.

52 kiloda yarışan ve bronz madalya alan yüzde 71 görme engelli sporcu Melisa Ayla, "Lise 11'inci sınıf öğrencisiyim. Hedefim psikolog olmak ve halterde önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu olmakö diye konuştu.

Batman Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan yüzde 40 görme engelli Serhat Çindemir de, şunları söyledi:

"3 yıldır halter sporu yapıyorum. Elimden geldiğince de her yıl derece getirmeye çalışıyorum. Biri altın, ikisi gümüş, 3'ü bronz olmak üzere halterde toplamda 6 madalyam var. Hedefim görme engellilere örnek olmak, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilmek."

Görüntü Dökümü

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Sporcuların antrenman yapması

Halterle çalışmalarından detay

Mehmet Emin Erdoğan'ın konuşması

Hasan Aytaş'ın konuşması

Melisa Ayla'nın konuşması

Serhat Çindemir'in konuşması

Madalyalardan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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12 mango ağacı 45 bin lira kazandırdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyve elde edip, 45 bin lira gelir sağladı. Tekin, "Bu mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim" dedi.

Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi'nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 500 gram ile 1 kilo 650 gram arası değişen ağırlıkta 2 bin meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.

'ÇOK GÜZEL BİR GELİR KAYNAĞI'

Muz ve mango üreticisi Hamdi Tekin, "Muz üreticisiyim. 10 dekar muz bahçem var. Ek gelir kaynağı olarak 7 yıl önce mango üretimine geçtik. Ağaç, Akdeniz Bölgesi'ni sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras. Muz bahçemde muzların arasına ektim. Mango, fidanken dolu ve rüzgardan etkilenmeyeceğini düşünerek ektim. Ağaç geliştikçe, muzu iptal edebiliriz. Çünkü aradığımızı bulduk. Gelir kaynağı olarak yüksek bir potansiyeli var. Üreticilerin dikmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

'12 AĞAÇTAN TOPLAM 45 BİN LİRA KAZANDIM'

Mangonun kilo fiyatının muzdan katbekat fazla olduğunu vurgulayan Hamdi Tekin, "Muzun kilosu 4 lira, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan özellikle destek bekliyoruz. Çiftçiler için, mangonun çoğalması için. Bir ağaçtan 4 bin lira para kazandım. 12 ağaçtan toplam 45 bin lira kazandım. Bu yıl geçtikçe artış daha yüksek seviyelere varıyor. Yıl seçmiyor. Her yıl ağaç geliştikçe meyve sayısı da çoğalıyor. Bu mango altın yumurtlayan bir ağaç. Bunun değerini bilelim çiftçiler olarak. Bu ağaçlarımızdan hasat zamanı 2 bin mango meyvesi aldım. Kilosunu 40 liradan sattım. 45 bin lira gelir elde ettik. Çok güzel bir gelir kaynağı. Mango ağaçları 10 yaşına geldiği zaman 90 bin lira ile 100 bin lira arasında bir gelir bekliyorum. Ağaçlarımda 500 gramla 1 kilo 650 gram arasında meyvelerim oldu. Ben üretici olarak kilosunu 40 liradan sattım tezgahta tanesi 50 liradan satıldı" diye konuştu.

Diğer yandan, Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide başta muz, avokado, ejder meyvesi ve mango gibi 30'a yakın tropikal meyve üretimi yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahçeden görüntü

Ağaçlardaki mangolardan

Hamdi Tekin'in daldaki mangoları göstermesi

RÖP: Hamdi Tekin

Detaylar

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Görme engelli Halil İbrahim, 30 yıldır gönüllü müezzin

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan görme engelli Halil İbrahim Görgün (41), yaklaşık 30 yıldır köyündeki camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor. Görgün, "Engelliyiz, diye bir köşeye çekilmemek lazım. Yapabildiğimiz işi yapmak lazım" dedi.

Sandıklı'ya bağlı Ürküt köyünde oturan görme engelli Halil İbrahim Görgün, küçük yaşlarda gitmeye başladığı camide okunan dualardan etkilenerek, Kur'an eğitimi almaya karar verdi. 10 yaşındayken, ilçe merkezindeki Kur'an kursunda duyma yetisiyle yaklaşık 1,5 yıl eğitim alan Görgün, köyündeki camide sela verip, ezan okumaya başladı. Örgün eğitim almayan Görgün, müezzinlikte ilerleyince bu işi meslek olarak yapmak istedi. 2000 yılında kadrolu müezzinlik yapmak için başvuran Görgün'ün karşısına diploma engeli çıktı. Müezzin olmaktan vazgeçmeyen Görgün, cami imamı ve çevresindekilerden edindikleriyle dini bilgilerini geliştirdi. Yaklaşık 30 yıldır köyündeki camide müezzinlik yapan Halil İbrahim Görgün, köy halkının takdirini kazandı.

'ENGELİ ENGEL YAPMAMAK LAZIM'

Afyonkarahisar Altı Nokta Körler Derneği'ne üye olduğunu ve çeşitli etkinliklere katıldığını kaydeden Halil İbrahim Görgün, "Engelleri gerek cemaatimiz gerek halkımızla aştık. Diğer engelli kardeşlerimiz de bizi örnek alsın istiyorum. Yapabildiğimiz işi yapmak lazım. Ben de 30 yıl önce gerek hocalarımızın seslerini dinleyerek, gerek kasetlerden bir şeyler öğrenerek müezzinliğe başladım. Bazı programlarda ilahiler okuruz. Ben bu işi yapıyorum. Diğer engelli kardeşlerimin de yapabildikleri herhangi bir işi yapmalarını isterim. Çünkü engelliyiz, diye bir köşeye çekilmemek lazım. Engeli engel yapmamak lazım. Çünkü bu Allah'ın bize bir imtihandır. Gerek zihinsel gerek bedensel engel bize bir imtihandır" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Fahrettin Sayın (68) ise "Halil İbrahim beyin bu köye çok büyük bir hizmeti ve katkısı vardır. Bunu takdir etmek lazım. Sesi de çok güzel, ilahileri de çok güzel" dedi.

Köylülerden Halil İbrahim Özcan (71) da "30 yıldır fahri müezzinlik yapıyor. Engelli olmasına rağmen 5 vakit namazda fahri müezzinlik yapıyor. Biz halk olarak kendisinden çok memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ürküt köyü camisinden görüntü

Köy kahvesi önünde görme engelli Halil İbrahim Görgün vatandaşlar ile birlikte görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün cami cemaati ile birlikte camiye giderken görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün caminin bahçesine girerken görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün caminin içine girerken görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün cami içerisinden görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün tespih çekerken görüntü

Görme engelli Halil İbrahim Görgün kamet ederken görüntü

RÖP1: Halil İbrahim Görgün(Görme Engelli gönüllü Müezzin)

Görme engelli Halil İbrahim Görgün cemaat ile namaz kılarken görüntü

RÖP2: Fahrettin Sayın (Köy sakinlerinden ve cami cemaatinden vatandaş)

RÖP3: Halil İbrahim Özcan Köy sakinlerinden ve cami cemaatinden vatandaş)

Görme engelli Halil İbrahim Görgün camide ilahi söylerken görüntü

Görme Engelli Halil İbrahim Görgün camiden çıkarken görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Resim yapıp, fotoğraf çekerek hayata tutundu

Antalya'da yaşayan 'Fronto Metafizyel Displazi: Şekil bozukluğu' hastası Mustafa Alper Kocabıyık (24), çizdiği resimlerle ve çektiği fotoğraflarla hayata tutunuyor.

Antalya'da yaşayan ATSO Güzel Sanatlar Lisesi mezunu, yüzde 78 oranında şekil bozukluğu hastası Mustafa Alper Kocabıyık, aynı zamanda doğuştan işitme engelli ve kronik kalp hastası. 4 yaşından bu yana resim çizen ve çektiği fotoğraflarla hayata tutunan Kocabıyık, şu ana kadar 2 resim sergisi açtı. İşitme engelinden dolayı konuşamayan, birlikte yaşadığı annesiyle ancak tablete yazı yazarak iletişim kurabilen Alper Kocabıyık'ın en büyük hayali ABD'ye giderek resim ve fotoğraf sergilerine katılmak.

EVDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Şekil bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle kendisine farklı gözle bakmasından rahatsız olan ve evden çıkmak istemeyen Kocabıyık, evde geçirdiği süre zarfında birçok sanatçı ve siyasetçinin portrelerini çizdi. Mustafa Alper'in portrelerini çizdiği isimler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum gazeteci Mehmet Ali Birand, Selena Gomez gibi isimler yer alıyor.

KEMİKLERİ EĞRİ

Oğlunun doğuştan genetik kemik hastası olduğunu anlatan Hafize Öztürk, Mustafa'nın ayrıca doğuştan işitme kaybı ve kronik kalp hastalığı bulunduğunu söyledi. Anne Öztürk, "Mustafa'nın vücudundaki tüm kemikler eğri. Biri düzgünse biri eğri. Biri uzunsa biri kısa. Ayak parmakları, elleri, kaburgaları hep eğri. Bir de oğlum kronik kalp hastası, sürekli ilaç kullanıyor. 2 yaşında açık kalp ameliyatı geçirdi. Heyecana gelemiyor. Resim yaparak, fotoğraf çekerek kendini rahatlatıyor. Doğuştan işitme engelli" diye konuştu.

BAKIŞLARDAN DOLAYI SOKAKTA RAHAT GEZEMİYOR

Resim öğretmeninin yardımıyla 2 sergi açtıklarını söyleyen Hafize Öztürk, serginin Alper'e moral verdiğini ifade etti. Hastalığından dolayı insanların oğluna sürekli farklı gözle baktığını belirten Öztürk, "Yaptığı sergiler oğluma destek, moral oldu. Oğlum fotoğraf sergisi de açmak istiyor. Bir de sokakta rahat gezemiyoruz. Mesela bir ekmek almaya gönderemiyorum. Kendi başına çarşı pazara gidebilir ama gitmiyor. Otobüse, tramvaya bindiği zaman herkes birbirine kaş göz işareti yapıyor. 'Çocuğa bak' diye oğlumu işaret ediyorlar. Oğlum şimdi iş istiyor. Belki işe girerse kalbi de rahatlar. Mesela resim onu rahatlattı. Arada bir de sergi açtığımız için daha da mutlu oluyor. İnşallah iş de mümkün olur, büyüklerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

ABD'ye giderek oradaki resim ve fotoğraf sergilerini gezmeyi hayal eden Kocabıyık, "Fotoğraf çekmeye, resim yapmaya devam edeceğim. Bir de iş istiyorum. Eski evleri kendim çekiyorum, bunları sosyal medyaya koyuyorum. Büyükler görür yardımcı olur diye onları paylaşıyorum" şeklinde ifade verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alper Kocabıyık'ın yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflardan detay

Alper'in resim yapmasından detay

Alper'in tabletten 'resim yapmayı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum' yazması

Alper'in annesiyle röp

Alper'in annesinin fotoğrafını çekmesi

Haber: İbrahim LALELİ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,