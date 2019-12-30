DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3)

KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısının kimliği de belirlendi. Katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Katil zanlısının fotoğrafları, güvenlik güçlerine dağıtıldı. Polis ekiplerinin, Enver Y.'nin yakalanması için başlattığı operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: İZMİR,

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Gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz (2)

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarından bu yana yaşanan elektrik kesintisine neden olan deniz dibinden giden kablolardaki arızanın tamiri için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve belediye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz kablo test işlemini yaptılar. Arıza 11 kilometrelik denizaltı kablosunun 6.8'inci kilometresinde, denizin de yaklaşık 80 metre derinliğinde tespit edildi. Hava koşullarına bağlı olarak, kablonun onarımı için bölgede hazırda bekletilen onarım gemisi, ilerleyen saatlerde arıza onarım çalışmalarına başlayacak" dedi.

HABER: Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet BAKİ/MARMARA (Balıkesir),

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Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Antalya'nın Akseki İbradı ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya ve Antalya- Burdur karayollarında, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Akseki'de gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. İlçe merkezi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Antalya ve Konya karayolunun geçiş noktasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de kar yağışı görüldü. İki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Alacabel'deki kar kalınlığı 40 santime kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ağır tonajlı araçların yola geçişine izin verilmediği, diğer araçların da kontrollü gönderildiği belirtildi.

İBRADI'DA KAR ETKİLİ OLDU

Kar, İbradı ilçesinde de etkisini gösterdi. Gece başlayan yağış nedeniyle kent merkezinde kar birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yol ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

ELMALI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Elmalı ilçesinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Karlı ve beyaz bir sabaha uyanan Elmalı halkı karı sevinçle karşıladı. Gündelik hayatı etkilemeyen yağış çiftçilerin yüzünü güldürdü. Elmalı'da uzun zamandır beklenen kar lapa lapa yağdı ve sokaklarda insanlar kartopu oynarken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇUBUKBELİ'NDE KAR NEDENİYLE YOL KAPANDI

Antalya kent merkezine ulaşımın sağlandığı karayolu geçiş noktası olan ve Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki 925 rakımlı Çubukbeli mevkisinde de kar yağışı görüldü. Bölgeyi beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yoldaki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yolun peyderpey ulaşıma açıldığı kaydedildi.

KORKUTELİ'DE KAR KALINLIĞI 25 SANTİME ULAŞTI

Korkuteli 'de kar yağışı dün gece etkisini gösterdi. Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı. İlçe halkı güne kar yağışıyla uyanırken, iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için harekete geçti.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

İlçe merkezinden 'yayla mahalleleri' olarak ifade edilen yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerine bağlı ekipler kent merkezindeki yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yayla bölgelerine ulaşımı sağlayan yollara müdahale için harekete geçti.

İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ

İlçe merkezinde kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, elektrik tellerinde kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde sabaha karşı elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı.

KAYMAKAM: EĞİTİMDE TATİL KARARIMIZ YOK

Kaymakam Ömer Çimşit, "Şu an eğitimle ilgili bir tatil kararımız yok. Taşımalı eğitimle ilgili de aldığımız bir karar yok. Gidebilenler okuluna gitsin, gidemeyenlere ise zorlama yok. Yollar Büyükşehir ve Korkuteli belediyelerinin çalışmasıyla açılmaya çalışılıyor" dedi.

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Elmalı merkezindeki kar yağışından görüntüler

Akseki merkezindeki kar yağışından görüntüler

Korkuteli merkezindeki kar yağışından görüntüler

Korkuteli'de kardan adam yapan bir kadın görüntüsü

Arabanın üzerindeki kar birikintisinin cetvelle ölçülmesi

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN- Bülent ÜLKER- Mehmet AKIN- Adem DURMAZ/ANTALYA,

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Gaziantep'te yılbaşı hareketliliği

Gaziantep'te, yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Kentte yılbaşı öncesinde vatandaşlar alışveriş için mağazalara akın ediyor. Gaziler Caddesi'ndeki mağazalar, vitrinlerindeki yılbaşı süslemeleri ve 'indirim' yazıları ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar mağazalardaki indirimlerden yararlanarak sevdiklerine hediyeler alıyor. Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi çerez ve kuru yemişlere de rağbet büyük. Kuru yemişçiler, satışlardan oldukça memnun olduğunu kaydederek, en çok özel yapılmış karışık çerezlerin tercih edildiğini söyledi.

MEYDANLAR IŞIL IŞIL

Kentin birçok noktası ise yeni yıl için süslendi. Büyükşehir belediyesi meydan ve caddelere özel ışıklandırmalar yaptı. Esnaf ise vitrin ve işyerlerinin önünü süslemeyerek yeni yıla hazırlandı.

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Çarşı

Alışveriş yapanlar

Kentteki yılbaşı süslemeleri

İşyerlerindeki indirim yazıları

Vatandaşlar ile röp.

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-

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