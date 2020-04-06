DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ - 7

6 saat önce

İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı İZMİT'te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı

İZMİT'te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkış yapılmaması için polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Sokağın girişine İzmit Kaymakamlığı'nca 'Bu sokak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı.

Kapatılan Müjde Sokak'ın 100 metre ilerisinde bulunan İsmail Dal Sokak üzerindeki 3 katlı apartman da karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binaya da İzmit Kaymakamlığı'nca alınan karar yazısı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karantinaya alınan sokak ve binadan görüntüler

Kapatılan sokağın giriş çıkışlarında bekleyen bekçiler

Karantinadaki binanın önünde bekleyen polis aracı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),,

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Adıyaman'da koronavirüs önlemleri devam ediyor

KORONAVİRÜS salgını önlemleri nedeniyle 31 şehre giriş çıkışların yasaklanmasının ardından doğal karantina bölgesi olan Adıyaman'da denetimler devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlerin arasında kalan ve doğal karantina bölgesine dönen Adıyaman'da kontroller devam ediyor. Kentin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında önlem alan polis ve jandarma ekipleri, kente giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Uygulama noktalarında görevli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek kontrol ediyor. Polis ekipleri kent merkezinde ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlarla, 20 yaş altı kişilerle ilgili çalışma yaparak anonslarla vatandaşları uyardı.

CADDE YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI

Adıyaman Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sokağa çıkmaya mecbur olan kişilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulama noktası

Polis ekipleri

Araçlarda bulunanların ateşlerinin ölçümü

Seyahat izni olanların izin belgesinin incelenmesi

Sürücüler ile röportaj

Şehir merkezinin bariyerler ile kapatılması

Polis ekiplerinin araçları şehir merkezine bırakmaması

Bankamatiklerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA

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Bitlis'te sığınaklarda PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lıların kullandığı 2 sığınakta, toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyon kapsamında  5 Nisan günü yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise toprağa gömülü 3 bidon içerisinde 1 adet 12,7 mm zağros keskin nişancı silahı, 6 zağros keskin nişancı silahı mühimmatı, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roket atar, 4 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 airbust tipi anti personel roketatar mühimmatı, 48 adet  M-16 silahı mühimmatı, 1 bakım kiti, 1 dikiş makinası, sekizli pil bloğu, 1 uyku tulumu, 4 sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 4 kitap, 2 gaz ocağı, 2 el testeresi, 4 kazma, 3 not defteri, 8 kaya çivisi, 1 top ip ve 1 kürek ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılık talimatı ile el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi. Bölgedeki operasyon ise sürüyor.

HABER-Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Osmaniye'de 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi

OSMANİYE'de polisin izinsiz medikal maske üreten bir imalathaneye yaptığı baskında 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında, izinsiz maske üretildiği belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 8 bin 224 adet kullanıma hazır, bin 438 adet yapım aşamasında tek kullanımlık maske ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-KOM Ekiplerinin imalathaneye girişleri

-Kutular içerisindeki maskeler

-Yapımı tamamlanmamış maskeler

-İmalathane içerisinden genel detay

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki süreçte tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için önlemler alırken, bugünlerde de fide üretimi Yalova'daki seralarda ara vermeden devam ediyor.

Yalova'daki 25 dönümlük serada, 92 çalışan ile fide üretim faaliyetleri sürüyor. Seralarda üretilen milyonlarca fide, kısa süre sonra toprakla buluşacak. Çalışanlar maske ve eldivenler ile önlemlerini alırken, geniş bir çalışma alanı bulunan serada sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor.

Seradaki fide üretimine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan fide üreticisi Serdar Canlı, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde tarımsal faaliyetin önemini bilen bizler var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yalova'da domates, biber, salatalık, karpuz gibi her türlü sebzenin fidesini üretiyoruz. Üretim sırasında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyoruz. Şu ana kadar da gerek tedariklerde gerekse sevkiyatlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bu konuda gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekse Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ve Yalova Valiliği'nin ilgi desteklerini de görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yalovalı çiftçileri tebrik ederek, "Koronavirüs salgınına karşı hazırlıklıyız. Tarımsal üretimde aksama olmaması için üreticilerimizle planlı bir şekilde var gücümüzle çalışıyoruz. Ürettikleri fideleri ülkemizin dört bir yanında üretime kazandıran Yalovalı çiftçilerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fidan üretiminden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Zonguldak'ta koronavirüs önlemleri sürüyor

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgını kapsamında kente giriş çıkışın sağlandığı yollarda önlem alınırken, sadece seyahat izni belgesi olanların geçişine izin veriliyor. Polis, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarıyor.

Kentin Düzce, Bolu ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında sadece seyahat izni belgesi olan araçların geçişlerine izin veriliyor. Sürücülerin ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor. Zonguldak Valiliği de koronavirüsü salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının artması üzerine tedbirlerini artırdı. Polis ekipleri, mahallelerde sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarmaya devam ediyor. Kent merkezi giriş ve çıkışlarına durdurulan araçlarda acil işi olmayanların evlerine geri dönmeleri isteniyor. Kentin en işlek Gazipaşa Caddesi'nde de vatandaşların alınan tedbirlere uyduğu, caddedeki az sayıdaki kişilerin de maskeyle dolaştığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetimlerden detay

-Caddelerden detay

-Drone ile havadan görüntü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,


Koronavirüs, Yalova, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:02 Kaynak: DHA

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