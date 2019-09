Dha yurt bülteni - 8

Akşener: Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara'ya kayyum atayacağını düşünmüyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorumö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Susurluk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü ve Ayran Kültür-Sanat Festivali için Balıkesir'in Susurluk ilçesine geldi. Susurluk'ta partililerce yollarda karşılanan Akşener, ilk olarak Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti. Yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncülük tanınmasını isteyen Akşener, "Susurluk esnafının yeni yapılan otoyolda tesis açmasına öncelik verilmesi için çalışmalara başlayacağız. Ankara'dan bununla ilgili istekte bulunacağız. Her bu yolu kullananın meşhur tost ve ayrandan tatmasını ve Susurluk esnafına kazandırmasını istiyoruz. Susurluklu esnafa bu noktada öncelik sağlayacağız. Eğer bunu yapamazsak yeni açılan otoyol sebebiyle susurluk esnafının işi zor olacak. Yeni otoyola araç geçme garantisi verildiği için, o sayı tutturulamazsa otoyol şirketine verilen parada Susurluklu'nun da parası olacak. Bu konuyla bizzat ben Ankara'da ilgileneceğimö dedi

'ERDOĞAN'IN İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM ATAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

HDP'li belediyelere kayyum atanması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na 'Seni pejmürde ederiz' cümlesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "HDP'li belediyelere kayyum atanması ile ilgili parti olarak görüşümüzü belirttik. Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır. Türkiye'de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Ben, Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük şehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin için de olsa da Sayın Erdoğan'ın 2 büyük şehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum. Çünkü 6 Mayıs'ta Sayın İmamoğlu'nun mazbatasını elinden alarak yaptıkları çılgınlık ve hukuksuzluk 23 Haziran'da 800 bin oy farkla seçilmesini sağladı. 31 Mart seçimlerinin Türkiye genelinde Millet İttifakı partilerinin, teşkilatlarının, seçmenlerinin gayretiyle bu sonuçlar alındı. 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerini İstanbullular kazandıö diye konuştu.

"RESEPSİYONA GEÇEN YIL DA KATILIP TOKALAŞTIK"

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmasının İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi sorusunu yanıtlayan Akşener, "Çok komik bir durum var. Bir yazar bir yazısının başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden 'İP' olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz İYİ Parti olarak geçen yıl da milletvekillerimiz ile resepsiyona katılmıştık. O gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş? 23 Haziran değişmişö dedi.

DMD hastası Hasan, solunum destek cihazı bekliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Hasan Irmak (19), gece uyurken nefes alabilmek için ihtiyaç duyduğu solunum destek cihazını bekliyor. Nefes alamadığı zaman oğlu için bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşayan anne Ayşe Irmak, "Oğlumu zorluklarla bu yaşa getirdim. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Her geçen gün riskimiz artıyor" dedi.

İzmir'de, 2 yaşındayken, genetik geçişli kas erimesi hastalığı olan DMD teşhisi koyulan Hasan Irmak, 7'nci sınıfta okulu bırakarak, evde eğitim almaya başladı. Eşini 12 yıl önce kaybeden, 2 çocuk annesi Ayşe Irmak, Hasan'ın tüm ihtiyaçlarını özveriyle karşılasa da gece nefes alamadığı için tıkanan oğluna bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyor. Ayşe Irmak, Hasan'ın yaşı ilerledikçe kas gelişiminin zayıfladığını ve özellikle geceleri sağlıklı nefes alabilmek için 'bipap' adı verilen solunum destek cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu cihazın alınabilmesi için hastalara uyku testi yapıldığını belirten anne Irmak, "Bu test için Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduk ve 4 ay sonraya gün verdiler. Uyku polikliniğinde Hasan'ı makineye bağlayıp bir gece yatırdılar. Bu testte sabaha kadar uyurken kalbi ve solunumu takip ediliyor. Ama Hasan geceleri toplasanız 2 saat uyuyor. Çünkü yeterli oksijen alamıyor ve sık uyanıyor. Bu nedenle bu test bizim çocuklarımız için doğru sonuç vermiyor. Ne yazık ki cihaz onayı alamadık" dedi.

'HER GEÇEN GÜN RİSKİMİZ ARTIYOR'

Yaklaşık 15 bin lira değerindeki solunum cihazının Hasan için çok önemli olduğunu belirten Ayşe Irmak, şunları söyledi:

"Kasları giderek zayıflayan DMD hastası çocukların belli bir yaştan sonra solunumu da zorlaşıyor. Özellikle vücuduna oksijen girmediği için bu cihazla destek alması gerekiyor. Biz 5'inci katta oturuyoruz, asansörümüz yok. Test yaptırmamız gerektiği için Hasan'ı kucaklayıp merdivenlerden indirdim. Hastanede 1'inci kata kucağımda çıkarıp götürdüm. Bu cihaz bizim için çok önemliydi. ABD'de DMD hastası çocuklara 16 yaşından itibaren bu cihaz veriliyor. Sağlıklı nefes alıp uzun yaşayabilmek için gece bu makineye ihtiyacı var. Onay çıksaydı da devlet maliyetin bir kısmını karşılayacaktı. Öksürük destek cihazı 30 bin lira, devlet ödemiyor. Bu cihazı parayla alan DMD hastaları var. Ama benim durumum yok. Eşimden dul yetim maaşı alıyoruz. Bakım parası ise ancak Hasan'ın ihtiyaçlarını karşılıyor. Geçmişte devlet desteğiyle solunum cihazı alanlar olmuş. Ama hastane hastane dolaşmak lazım. Benim Hasan'ı taşımam çok zor. Oğlumu zorluklarla bu yaşa getirdim. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Her geçen gün riskimiz artıyor."

'AKCİĞER KASLARIM ZAYIFLIYOR'

Daha kaliteli yaşam sürmek için solunum destek cihazını çok istediğini anlatan Hasan Irmak ise "Bu cihazı almak için bu teste girmem gerekiyordu. Bu test horlama ve uyku apnesini tespit etmek için yapılıyor. Ben zaten uyuyamıyorum. Uyusam da horlayacak yeterli nefesim yok. Bu yüzden benim için doğru bir sonuç vermiyor bu test. İstediğimiz cihaz akciğerdeki kaslarımız yeterli olmadığı için basınçla bizim derin nefes almamızı sağlıyor. 16 yaşından itibaren kullanmam gerekirdi. Kullanamadığım için zaten zayıf olan akciğer kaslarım daha fazla zayıflıyor" dedi.

Ayağına çivi batan genç kadın, yaşama tutunamadı

Zonguldak'ta ayağına çivi batan 2 aylık hamile 18 yaşındaki Aycan Kara, tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara'nın ayağına geçen ay çivi battı. Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı. Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul'da toprağa verildi.

'ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'

BEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dilek Okyay, tetanozda erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. Tedavisinin de mümkün olduğunu anlatan Dr. Okyay, "Ayağına çivi batması sonucu 10 gün sonra kliniğimize tetanos teşhisiyle başvurdu. Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen kızımı kaybettik. Tetanoz ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Ölüm oranı yüksek fakat aşılamayla önlenebilen bir hastalık. Etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanos hastalığında önemlidir. Bunu dikkate almak önemlidir." dedi.

Kızının kınasına havaya ateş açan muhtara tepki

Samsun'da görevli muhtar R.A'nın, kızının kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Atakum ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı R.A., iddiaya göre 31 Ağustos'ta kızı R.A.'nın kına gecesinde ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. Havaya silahla ateşme anına ait görüntülerin soysal medyada paylaşılması üzerine, pek çok takipçi muhtara, tepki gösterdi. Bazı takipçiler de, maganda olaylarına iliişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından, düğün ve eğlence merasimlerinde silah kullanılmaması için muhtarlara büyük sorumluluk yüklendiği yönünde yayımdalığı bildiriyi hatırlatıp, tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kentin yüksek kesimlerinde havaya ateş etme olaylarına yönelik harekete geçerek, araştırma ve denetimlerini de yoğunlaştırdı. Kentte en son, düğün ve nişan töreninde magandaların silahla havaya ateş açması sonucu 7 kişi yaralanmıştı.

Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, arazide çıkan yangında İsmail Topçu'nun(77), kovanlarda bulunan yaklaşık 20 bin arısı telef oldu. Tek geçim kaynağının telef olduğunu belirterek, gözyaşları döken Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Malkara'nın Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ağaçlık alana da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen orman itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında 30 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 20 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük ağaçlık alanda yandı.

'BENİM ARILARDAN BAŞKA HİÇ BİR GELİRİM YOK'

Yangında arıları telef olması üzerine gözyaşları döken İsmail Topçu, 10 kovanını belediyenin verdiği 30 kovandaki tüm arılarının telef olduğunu söyledi. Ailesinin geçimini arıcılıktan sağladığını ifade eden Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Bana yardım ederlerse çok sevinirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yazık günah ağaçlar da, fidanlar da vardı burada onlarda yanmış. Çalı bile olsa yeşilliktir. Çok üzülüyorum. Benim arılarım buradaki ağaçlara oğul verirdi onları sararlardı. Hepsi yanmış kül olmuş. Ben buradaki ağaçlara da arılarıma da gözüm gibi bakıyordum. Her hafta gelip onları suluyordum. Arılarımı da ayrı bir leğende su veriyordum. Arılarım o leğenden su içiyordu. Bu bölgedeki sular da tarım ilacı olabilir diye bende arılarıma evden el arabasıyla özel su getiriyordum. Her şeyim yandı, gitti" dedi.

Keykubadiye sarayında kazı çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve Moğollar tarafından tahrip edilen Keykubadiye Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Bizim burada amacımız sarayın planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu dönemine ait olmak üzere hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor" dedi.

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarmak için 2015 yılında kazı çalışmaları başladı. Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde yer alan Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarının bu yıl ki bölümü ise haziran ayında yeniden başladı. Çalışmalar, Selçuk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından bir temsilcinin yer aldığı ekiple sürüyor.

'BAKANLIĞIN DESTEĞİYLE KAZILARI YÜRÜTÜYORUZ'

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, sarayın 1'inci Alaeddin Keykubad zamanında yapıldığını söyledi. Alaeddin Keykubad'ın burayı yazlık saray olarak kullandığını ve burada hayatını kaybettiğini bildiren Baş, vatandaşların burayı Keykubad'ın mezarı olarak bildiğini kaydederek, "Kazımızın başlangıcına vesile olan 'Mescide' diye bir yaşlı amcamız vardı. Şeker Fabrikası Başkanı Hüseyin Akay'a, 'Alaeddin Keykubad'ın mezarı yıkılıyor. Siz niye duruyorsunuz' deyip bir telkinde bulunmuş. Onun demesi üzerine bu çalışma başlatıldı. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kazıları yürütüyoruz" dedi.

'HER VURDUĞUMUZ KAZMA BİZE YENİ ŞEYLER ÇIKARIYOR'

Keykubadiye Sarayında 2015 yılından bu yana kazı çalışması yaptıklarını kaydeden Baş, şöyle konuştu: "2015'ten itibaren '4 kemerli yapı' diye tanımladığımız yapı ve çevresinde başladığımız kazı çalışmaları su kaynağı olarak adlandırdığımız bölgeye doğru devam ettiriliyor. 2 aylık bir süre olacak. Bu süre içerisinde daha önceki senelerde ortaya çıkan birçok verinin duvar ve zemin döşemesi gibi bölümün Kuzey'e doğru ilerlediğini tespit ettik. Bizim için şaşırtıcı olan şey, dikkat ederseniz alanda 2 adet kalıntı var. O kalıntının dışında bir saraydan söz ediyoruz. Ayakta hiçbir yapı yok. Her şey toprak altında kalmış. Bizim her vurduğumuz kazma bize yeni şeyler ortaya çıkarıyor. Bizim amacımız sarayın gerçek planını ortaya çıkarabilmektir. Bu noktada daha önce kazı yapmadan önce düşündüğümüz çok farklı verilerle karşılaşıyoruz. Mekanların tespitini yapmak şuan için çok zor. Bir kaç sene devam ettikten sonra bazı şeyler bizim için netleşmeye başlayacak. Kazı sonrasında gerçek veriyi ortaya çıkarabileceğiz."

'SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT SERAMİK MALZEMELER ORTAYA ÇIKIYOR'

Yapılan kazılarda önemli eserlerin çıkarıldığını belirten Baş, şunları söyledi: "Bizim amacımız sarayın mimari planını ortaya çıkarabilmektir. Çoğu Selçuklu dönemine ait hem çini hem de seramik malzemeler ortaya çıkıyor. Tamamına yakını sağlam gelmiyor. Küçük parçalar halinde geliyor. Biz çıkan bu malzemeleri bir araya getirme noktasında restorasyon işimiz var. Tamamı olmasa da önemli parçaları ortaya çıkardık. Alan çok büyük bir alan. Onlarca yıl devam edecek bir kazıdan söz edebiliriz."

Diyarbakır'da ilaçlama seferberliği başlatıldı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, geçen ilkbaharda kentte ilaçlama konusunda ciddi bir aksama yaşandığını belirterek, 1041 mahallede ilaçlama seferberliği başlattıklarını söyledi.

Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki ilaçlama birimine gelen Hasan Basri Güzeloğlu, bugün Diyarbakır'ın 1041 mahallesinde ilaçlama hizmetinde seferberlik başlattıklarını söyledi.

Vali Güzeloğlu, HDP'li yönetim döneminde Diyarbakır'da ilaçlama hizmetinde aksamalar yaşandığını ve bu aksamalarda kent halkının rahatsızlıklar yaşadığını söyledi. Güzeloğlu, "Özellikle bulaşıcı hastalıklarda çevresel olarak insandan insana ve canlılardan insanlara geçecek zararlılara karşı yaptığımız mücadelede alanda çok büyük gayret ve çaba gösteriyoruz. Alanda alnının teriyle bu emeği sergileyenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen ilkbaharda maalesef Diyarbakır'a ilaçlama konusunda ciddi bir aksama yaşandı. Bunun bedelinde de ciddi rahatsızlıklar ve vatandaşlarımıza dönük zarar oluştu. Belediye hizmet ve millet için vardır. Hizmet ve gönül belediyeciliği yaparsanız bu tür sıkıntılar yaşanmaz. Ama hizmete öncelemeyip, ideolojik düşüncelerle meseleye yaklaşırsanız hizmet de aksar beklentiler de karşılanmaz vatandaşlarımız da mutsuz olur. Diyarbakır Valisi olarak yaptığım değerlendirmede bugün hala bu aziz ve kadim kentin yol, içme suyu, altyapı, ilaçlama ve temel hizmetlerde ciddi eksikliklerimiz var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. 30 yıllık bir büyükşehir belediye geçmişine bugüne baktığımızda kaynaklar, imkanlar milletin emrinde ve hizmetinde kullanılsaydı bugün karşılaştığımız bu sorunların hiçbiri kalmazdı. Geldiğimizden beri söylediğimiz bir derdimiz var, Diyarbakır'a hizmet etmek, onları mutlu etmek ve milletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmektir. Bu noktada gayret, sabır ve samimiyetle hizmet etmektir" dedi.

İlaçlama hizmetini yaparken doğanın mevcut yapısının bozulmamasına dikkat ettiklerini anlatan Vali Güzeloğlu, "Bu bakımdan kullandığımız bütün ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ilaçlardır. Buna dikkat ediyoruz" diye konuştu. Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından 250 personelin katılımıyla ilaçlama çalışmalarını başlattı.

