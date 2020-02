DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

KAYAK MERKEZİNE GİDEN YOLCULARI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ, 22 YARALI - 1

Kayseri'nin Develi ilçesi Ayvazhacı mevkinde bir yolcu otobüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcuların Erciyes Kayak Merkezine kayak yapmak için gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAYSERİ

===========

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

ÇORUM'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önceki gün yaşanan olayda, S.S. (45) adlı kadın, eşi A.S. ile tartıştıktan sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Telefonla eşine ulaşamayan koca da peşinden geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Durumu fark eden polis ekipleri, çifti ayırıp, A.S.'yi eşinden uzaklaştırdı.

Ancak bu sırada kadın, çantasından çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Polis, kadını etkisiz hale getirip, silahı almak istedi. Ancak bu sırada silah yeniden ateş aldı. Şans eseri can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, S.S. etkisiz hale getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sinir krizi geçiren kadın, polis ekiplerince sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı. Otogarda yaşananlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, çantasından çıkardığı tabancayla rastgele ateş eden kadına polis ekiplerinin müdahale ettiği, müdahale sırasında da kadının elindeki silahın ateş aldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

Terminale gelen kadının silahla havaya rasgele ateş etmesi

-Terminal polisi ile boğuşma anı

-Silahın ateş alması

-Yaşanan arbede

-Terminal dış çekim

-Detaylar

SÜRE 1. DK 22 SN (BOYUT 110 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

===========

İlkokullu Mehmet'in duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emre Şanver (7), okula çıkışı yerde görüp, öperek alına koyduğunu Türk Bayrağı çizili kağıdı, öğretmenine teslim etti. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Mehmet Emre Şanver'in Türk Bayrağı çizili kağıdı yerden alıp, öptüğü anlar da, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, küçük çocuğun ailesi, yakınları ve komşularının yanı sıra paylaşıldığı sosyal medyada, izleyenleri duygulandırdı.

'DAYANAMADIM 3 KERE ÖPTÜM'

Bayrak resmini yerde görünce dayanamadığını belirten Mehmet Emre Şanver,"O gün zil çalmıştı, giderken bayrağımızı yerde gördüm ve dayanamadım 3 kere öptüm. Bu hareketim için öğretmenim 'Aferin oğlum' dedi. Ben bu saygıyı ailemden ve öğretmenimden gördüm" dedi.

'OĞLUM BİZİ GURURLANDIRDI'

Mehmet Emre'nin öğretmen olan babası Serdar Şanver ise "Bir öğretmen olarak vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek bizlerin görevi ben oğluma çok teşekkür ediyorum. Oğlum bizi gururlandırdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Kamera görüntüleri

-Mehmet Emre Şanver röp.

-Öğretmen olan baba Serdar Şanver röp.

-Detaylar

SÜRE 1. DK 55 (BOYUT 16.2 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- Mustafa Ulusoy /ÇORUM,

===========

HDP önündeki eylemde 159'uncu gün

Görüntü Dökümü

-----------

HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Songül Altındaş'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 370 MB

======

Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisin sürdürmeye devam ediyor. Uluşamdı aksamalara neden olan kar yağışı devam ederken, il Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise yolu kardan kapalı olan 120 yerleşim biriminin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar yağışından detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Araçlardan detaylar

-Çevreden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

================

Deprem bölgesi Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da deprem nedeniyle ara verilen eğitimde yaşanan kayıpların giderilmesi için ikinci dönem ara tatilinde derslere devam edilmesi yönünde çalışma yapıldığını söyledi. Bakan Selçuk, "Tatil konusunda bazı tedbirler düşünüyoruz. Ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi, yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptık. Ara tatil konusuyla ilgili de bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' konferansına katılmak için geldiği Karaman'da valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonucu eğitimin ertelenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orta ve ağır hasarlı 24 okulumuz var. Bu okullarımızın dışında kalan okulların tamamını, halkımızın barınması için de her türlü imkanı seferber ederek harekete geçirdik. Yaklaşık olarak 46 bin vatandaşımız bu konuda hizmet aldı. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı başta olmak üzere her türlü ihtiyacı okullarımız tarafından verildiği gibi, pansiyonlarda da bazı çalışmalar söz konusu oldu. Okul pansiyonlarımızda ve öğretmenevimizde bin 600 vatandaşımız barınma ihtiyaçlarını gideriyorlar. 500 gönüllü öğretmenimiz burada her türlü desteği sağlıyor. 15 bin civarında da psikososyal destek verdiğimiz vatandaşımız ve çocuklarımız var" dedi.

'ARA TATİLİN OKUL DÖNEMİ OLARAK GEÇİRİLMESİ ÇALIŞMAMIZ VAR'

Deprem nedeniyle öğrencilerin yaşadığı eğitim kayıplarını gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ziya Selçuk, "İkinci dönem ara tatili konusunda bazı tedbirler düşünüyoruz. Mesela ara tatilin Elazığ'da okul dönemi olarak geçirilmesi yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Ama asıl detaylı çalışmamız eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Sınavlara yönelik, LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konular hakkında çalışmalarımız var. İnşallah pazartesi günü, tüm Türkiye'de fırsat adaleti açısından çok büyük bir yenilik getirecek bir çalışmayı da paylaşma fırsatımız olacak. Elazığ ile ilgili söyleyeceğimiz, bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için, ara tatilin bir eğitim dönemi olarak geçmesi bakımından gereken çalışmalar yapılıyor."

Görüntü dökümü:

-----------------------------------

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklaması

-Detaylar

Haber-kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, )

==================================================

Jandarmadan, gizli düzenekle kaçak akaryakıt satıcılarına operasyon

OSMANİYE'de jandarma ekiplerince, gizli düzeneğe bağlanmış depo ile geri dönüşüm tesisine yönelik düzenlenen operasyonda 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Toprakkale İlçesi TIR parkı mevkiinde, kamyon ve TIR'lara madeni yağ karışımından elde edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığına dair alınan duyum üzerine harekete geçildi. Bunun üzerine belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, TIR parkından çıkış yapan bir aracın kaçak akaryakıt aldığını tespit etti. Yapılan aramada, gizli düzeneğe bağlanmış bir akaryakıt pompası ve plastik tank içerisinde madeni yağ karışımından elde edilen 2 bin litre kaçak akaryakıta el koydu.

İşletmede yapılan incelemeler neticesinde kaçak akaryakıtın Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinden elde edildiği belirlendi. Burada da yapılan aramada ise 22 bin 600 litre atık madeni yağdan elde edilmiş kaçak akaryakıt bulunarak el konuldu.

Toplam 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edildi. Alınan numuneler ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine analiz yapılmak üzere gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Tesis içinde ele geçirilen tank

Tank önünde olayı anlatan jandarma görevlisi

Gizli düzeneğin gösterilmesi

Varil içerisindeki gizli düzenek ve tabanca

Yakıt üretilen tesisten ve ele geçirilen malzemelerden foto detaylar

BOYUT: 42.1 MB SÜRE: 01'23"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,