DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S. (27), tutuklandı.

Olay, Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Halis S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen U.A.'yı çalıştığı iş yerinden dışarı çağırıp, bıçakla yaraladı. Karnından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan U.A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan Halis S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis merkezinde ifade vermeyi reddeden Halis S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halis S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1'inci sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İSTİSMAR VE UYGUNSUZ İDDİASI

Bu arada, Halis S.'nin olaydan bir gün önce U.A. hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. U.A.'dan uyuşturucu madde alıp kullanan Halis S.'nin, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisine gönderdiği, ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Adliyeden genel görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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TBB Başkanı Feyzioğlu, istinafta Emine Bulut'un ailesini savunacak

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) ailesini ziyaret etti. Feyzioğlu, istinaf aşamasında ailenin avukatlığını yapacak.

Emine Bulut, 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.V.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.

'GÖREV BİLİRİM'

Karar, istinaf incelemesinden geçmeden önce TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında baba Ahmet Bulut, Feyzioğlu'na, "Ankara'ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim" dedi. Feyzioğlu da, acıları hala taze olan ailenin bu isteğini "Görev bilirim" diyerek, kabul etti. Emine Bulut'un anne ve babası da, Feyzioğlu'na vekalet vereceklerini söyledi. Feyzioğlu, müebbet hapse mahkum edilen Fedai Varan'ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretten görüntü

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık kararıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda da şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpekle yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 3 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı sürücü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye çıkarılan şüpheliler

Eğitimli köpekle araçta yapılan arama

Yedek lastik arasında ele geçen uyuşturucu madde

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi

Konya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa G. (19), polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa G., ifadesinde, "Olayları hatırlamıyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde, merkez Meram ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Larende Caddesi'ndeki okullar bölgesinde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, bir şüphelinin, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaraladığını belirledi. Okullar bölgesinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, önlerini kestiği çocukları boş alana götürüp, orada gasbettiğini tespit etti. Polis, şüphelinin, 'kasten yaralama' ve 'yağma' dahil 12 suçtan emniyette kaydı bulunan Mustafa G. olduğunu belirledi. Mustafa G., düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyette götürülen Mustafa G., ifadesinde, gasp olaylarını hatırlamadığını ileri sürdü. Mustafa G.'nin, "Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. O an alkollü ya da uyuşturucu kullanmış olabilirim" dediği öğrenildi. Mustafa G.'nin, gasbedilen cep telefonunun evinden çıkması üzerin ise "Onun evimde ne işi var?" diye tepki verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa G., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA-

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Kayseri'de 9 bin kişi sigara bırakma merkezine başvurdu

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 farklı noktada faaliyet gösteren, Sigara Bırakma Merkezlerine bu yıl 8 bin 953 kişi başvuru yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından itibaren faaliyet gösteren Talas Miraboğlu, Melikgazi, İldem, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sağlıklı hayat merkezlerinde sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet veriliyor. Bu yıl 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ile bizzat bu merkezlere başvuranların sayısı 8 bin 953'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Doktor Osman Demir, başvuran kişilere bağımlılık düzeylerine göre tedavi şekli uyguladıkları söyledi. Demir, "Gelenlerin ilk olarak muayenelerini yapıyoruz. Daha sonra bağımlılıklarını belirlemek için bağımlılık testleri yapıyoruz. Durumlarına göre de ilaç ya da psikoterapi ile sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz" dedi.

Yüksek bağımlı olan kişilere nikotin bandı ya da ilaç tedavisi uygulandığını kaydeden Demir, "Yüksek bağımlıklarda ilaç tedavisi uygulanırken hafif bağımlılarda ise psikoterapi ile tedavi yapıyoruz. Kullandıkları ilacın etkileri olup olmadığını soruyoruz. Gelen hastalarımıza karbonmonoksit ölçümü de yapıyoruz. Kişinin vücudunda karbonmonoksit düzeyini görmesi bizim için önemlidir" dedi.

Demir, 2019 yılında 8 bin 953 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığını ifade ederek, "Gelen hastalarımızın çoğuna ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaç tedavisinde başarı oranımız yüzde 60'ın üzerindedir. Kişinin sigara bırakma konusunda motive olarak gelmiş olması bizi olumlu etkiliyor. Hastalarımızın gerekli tedavilerinden sonra 1 yıllık takibini de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sigara bırakma merkezine tedavi edilen hastaların kayıt görüntüleri

-Sigara bırakma ilacı görüntü

-Sigara bırakmak için merkeze gelen hasta ile doktor konuşması

-Doktor Osman Demir'in açıklaması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Yangının büyüklüğü sabah ortaya çıktı

Zonguldak'ta, mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangının binanın yanındaki iki eve sıçraması üzerine çevre ilçelerden takviye istendi. Yangına Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Yangın, toplam 18 ekibin müdahalesiyle 12 saatte söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, binanın altında iş yeri olanlar malzemelerini kamyonlara yükledi.

MAHALLELİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Yanan binanın arkasındaki evde yaşayan Cemal Demir, dumanların yükselmesinin ardından alevlerin kısa sürede binayı sardığını söyledi. Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Demir, "Bir anda bir sis bulutu geldi. Birden kırmızı oldu. Eski ev yandı. İş makinesi evi yıktı. Orası yıkılınca yanan binaya daha rahat müdahalede edildi. Mahalle olarak ucuz atlattık. Can kaybı yaşanmadı çok şükür. Sabaha kadar uyumadık" dedi.

Mobilya firmasının Gürhan Okur'a ait olduğu öğrenildi. Yangında mobilya üretimi yapılan bina ve yanındaki iki ev yanarken, yanan binalar drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilen görüntüler

-Binadan detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Mahallelinin beklemesi

-Cemal Demir ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Kar maskeli hırsız yakalandı

Adapazarı'nda, bir iş yerine giren maskeli hırsız laptop ve 300 TL para çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek Irak uyruklu Nabel Falah H.H.'yi (18) yakaladı.

Adapazarı'nda gece bir iş yerine giren hırsız, laptop ve 300 TL para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Polis şüphelinin saklandığı evi tespit ederek baskın düzenledi. Irak uyruklu Nabel Falah H. H. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bilgisayar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Nabel Falah H. H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Adliyeye sevk edilmesi

HABER: İsa ÇEÇİK/SAKARYA,

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Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan'a memleketinde çiçeklerle karşılama

Portekiz'de 47 ülkeden 102 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Avrupa 2'ncisi olan atlet Ayetullah Aslanhan, memleketi Bitlis'te çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'de geçen hafta 47 ülkeden 102 sporcunun katılımıyla Avrupa Kros Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bitlisli atlet Ayetullah Aslanhan, ferdi olarak katıldığı yarışmalarda Avrupa ikincisi oldu. Şampiyona sonrası Bitlis'e dönen Aslanhan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Atletizm İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Fadıl Kara, Şube Müdürleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Aslanhan, Avrupa ikincisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Yarışmada elimden geleni yaparak Avrupa 2'incisi olup, gümüş madalya kazandım. Ülkeme ve ilime yaraşır bir biçimde mücadele ettim. Bana desteğini esirgemeyen başta federasyonumuza, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na, Bitlis'te beni destekleyen İl Müdürüne, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara'ya ve antrenörüm Fahri Tunçtan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ, BİRİNCİLİK'

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Aslanhan'la gurur duyduklarını ifade ederek, "Kardeşimiz, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ikinci olmuştur. Bizler birincilik bekliyorduk. Bizim için bir sürpriz değildi. Ancak az bir farkla ikinciliği elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz birincilik. Tarih birincileri yazıyor. Onun için tarihin yıllarca hem kardeşimizi, hem ilimiz ve hem de ülkemizi yazması için mücadele edeceğiz. Burada hocası Fahri Tunçtan'a ve Atletizm İl temsilcimize çok teşekkür ediyoruz. Burada Valiliğimizin, Atletim Federasyonu'nun ve atletizme gönül verenlerin büyük emekleri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ayetullah Aslanhan'ı yarışmalara hazırlayan antrenör Fahri Tunçtan da, 47 ülkeden 102 sporcunun katıldığı şampiyonada rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıkan Ayetullah Aslanhan'ı tebrik ederek, başarısını birincilikle taçlandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Avrupa ikincisi Aslanhan'ın, antrenörü Fahri Tunçtan ve beraberindeki heyetle yarın Ankara'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret edecekleri belirtildi..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayetullah Aslanhan ve Antrenörü Fahri Tunçtan'ın araçtan inmeleri

-Bekleyenlerin alkışlamaları

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan tarafından karşılanmaları

-Diğer bekleyenlerin atleti tebrik etmelerinden detay

-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan ile röportaj

-Atlet Ayetullah Aslanhan ileröportaj

-Antrenör Fahri Tunçtan ile röportaj

-Hatıra fotoğrafı çekilmesinden detay

-Genel ve özel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ BİTLİS